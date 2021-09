Pipe Bueno, novio de Luisa Fernanda W, habla de darle hermanos a Máximo: “Yo quiero tener tres”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram @luisafernandaw

El cantante de música popular Pipe Bueno sigue cosechando éxitos de su carrera y, en compañía de su pareja, la influenciadora Luisa Fernanda W y su hijo Máximo, siguen dando de qué hablar en el país, no solo por sus logros logros y emprendimientos, sino porque rompieron el silencio sobre si piensan darle un hermano o hermana a su primogénito.

En diálogo con el programa Lo Sé Todo del Canal Uno, el cantante de ‘Te parece poco’ aseguró que su hijo le ayudó a “organizar lo que estaba desorganizado” y le permitió encontrar “el ajuste” que necesitaba para continuar con sus sueños y planes de vida. Además, como si fuera una reliquia de la buena suerte, luego de la llegada al mundo de su primogénito encontró la ‘puerta a la fama’.

“De pronto pum, sale lo de Disney, protagonizo mi primera serie, canto en la serie, trabajo con Mickey Mouse. Yo creo que ese es el sueño de muchos”, dijo Pipe a Lo Sé Todo.

Igualmente, le agradeció a Dios y sus fanáticos por el apoyo que ha tenido Rancho MX, el gastro bar que inauguró hace unos meses junto a su pareja y que queda a las afueras de Bogotá. “Estamos muy felices”, agregó.

Luego de destacar a la madre de su bebé, Luisa Fernanda W, Pipe Bueno dio a conocer que dentro de los varios proyectos que tienen ya contemplaron agrandar la familia y traer otro miembro a la familia Giraldo Cataño.

“Yo quiero tener tres -hijos-. Ya que tengo a máximo y sé cómo es el voltaje lo hemos hablado y a lo mejor 2 estaría brutal. Estamos buscando la parejita, pero seguramente lo que venga”, reveló el intérprete de ‘Recostado en la cama’ al programa de farándula nacional.

Sin embargo, reconoció que, aunque ya definieron que sí tendrán más retoños, aún no definen si lo harán en este momento porque “estamos muy atareados”.

Finalizó ese aparte dando a conocer el sexo de su próximo heredero: “Por lo menos dos -hijos- si nos gustaría y ojalá que fuera niña”, precisó.

Igualmente, reveló detalles del nuevo emprendimiento digital en el que colabora con Luisa y con otros colegas creadores de contenido, donde reveló que fue a México a “trabajar en ese proyecto alterno” y dijo que fue a ese país para conocer más sabores y platillos que implementará en su exitoso y ya famoso restaurante.

El proyecto en el que colaboran la youtuber y el intérprete contará con la participación de otros influenciadores famosos. Se trata de una aplicación móvil llamada ‘Best friend famosos’ (Bff app’) con la que Bueno, W y sus demás colegas podrán enviar saludos, mensajes y otro tipo de interacciones a sus fanáticos.

La noticia no solo la divulgaron mediante sus redes sociales sino que Luisa, que estuvo en el programa Día a Día de Caracol Televisión esta semana, contó algunos de los detalles del nuevo proyecto que emprende junto al padre de su hijo y sus amigos en la internet.

Según contó la también empresaria, Bff App estará disponible para usuarios de Android y IOS, por lo que podrán descargarla en un futuro mediante las ‘Play store’ y ‘App store’. Además, Luisa Fernanda también reveló que su aplicativo ya posee un sitio web donde podrán ver con más profundidad de qué se trata y le permitirá a los fanáticos estar más cerca de sus estrellas preferidas.

En las opciones que tendrá la app hay saludos, serenatas y hasta los ya conocidos likes o me gusta que los famosos que allí aparezcan le dejen a quienes les paguen por dichos contenidos. Luisa no quiso dar más detalles para no arruinar el evento de lanzamiento que, se espera, sea igual o aún más exitoso que el de Rancho MX.

