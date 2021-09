Por ser “noticioso”, Facebook avala videos con insultos contra el presidente Iván Duque

Crédito: Eduardo Parra - Europa Press

El Consejo asesor de Facebook, un departamento independiente que determina si un contenido es pato o no para circular en la plataforma, determinó este lunes 27 de septiembre que los videos en los que aparecen manifestantes llamando ‘marica’ al presidente de Colombia, Iván Duque, son noticiosos y, por tanto, deben permitirse en la plataforma.

Pese a que el organismo admitió que “marica” es una palabra que usada en ese contexto contribuye y refuerza lo que se conoce como discurso de odio y en línea con los estándares comunitarios de la propia red social no debería admitirse, pero pese a esto, dicho video tiene un carácter noticioso, pues es grabado en un ambiente de protestas generalizadas en el país y hace parte de una coyuntura; por tanto, al levantar el interés público.

Es importante recordar que el producto audiovisual había sido retirado de la plataforma mientras se determinaba si este era apto para su público, por lo que Facebook deberá publicarlo nuevamente y permitir su difusión; y además, deberá publicar unos criterios claros sobre cómo conciliar los hechos noticiosos y los contenidos prohibidos.

El proceso comenzó en el mes de julio y de acuerdo con los medios nacional, el proceso inició después de que un medio de comunicación regional apelara la decisión de Facebook de retirar un video informativo sobre protestas ciudadanas en junio en los que los manifestantes insultaban al presidente.

El video que fue visto 19.000 veces, compartido por más de 70 usuarios y denunciado por otros cinco, que se desarrolló en un momento en el que cansados de la situación del país y en medio de paro nacional los colombinos salieron a gritar su inconformidad sobre diferentes problemáticas que esta viviendo, se escucha que un de los cánticos contra el mandatario que dice: “deja de hacerte el marica en la TV”.

La red determinó inicialmente, que el término ‘marica describe “negativamente a personas con palabras ofensivas e insultos con base a características protegidas como la orientación sexual”. Sin embargo, en contra de la política el medio apelado la decisión y argumento que “los jóvenes colombianos se expresan sin violencia y piden derechos usando su lenguaje habitual”.





Paro nacional

El paro en Colombia estalló a finales del mes de abril y se perpetuo de forma continua durante más de 50 días. Todo comenzó para visibilizar la propuesta de reforma tributaría impulsada por el exministro de Haciendo Alberto Carrasquilla y apoyada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, puso en la mesa otros temas de discusión que le preocupan a la ciudadanía y por los que, este 28 de septiembre el Comité del Paro y algunos colombianos volverán a las calles.

Entre las exigencias que se hace se encuentra: la reforma a la Policía y la disminución de la violencia, una renta básica, el fortalecimiento de la salud y la formalización laboral para enfrentar la pandemia, apoyo económico a las pequeñas empresas y la generación de empleo, además, de la inconformidad que ha surgido con la nueva reforma tributaria y y el Presupuesto General de la Nación con el que se aumentaría en un 10% la deuda extensa.

La decisión de volver a las calles, surgió debido a que el Gobierno Nacional les dijo inicialmente que si no paraban las protestas no entraría a negocias pero pese a que estas cesaron en el mes de junio a la fecha, denuncian, que el Estado no a cumplido lo prometido y no ha escuchado las propuestas.





