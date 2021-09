Aumentar las penas y excluir de casa por cárcel a los criminales reincidentes, esta es la propuesta del Gobierno colombiano para luchar contra la inseguridad

En la imagen, el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz. EFE/Chema Moya/Archivo

Debido a los últimos hechos de delincuencia que se han presentado en el país, tema que ha evidenciado nuevas modalidades que a dejado no solo personas sin sus pertenencias sino familias sin sus seres queridos; las autoridades y expertos se han visto en la obligación de implementar medidas y pensar cómo se podrían mejorar los órganos de control y las sentencias a los criminales.

De acuerdo las cifras reveladas por Invamer, el pasado 1 de septiembre, los resultados indicaron que solo el 2% percibe que en el país está mejorando la inseguridad con una tendencia a la baja, mientras que el 96% señaló que ha empeorado. Asimismo, dicho análisis indicó que el problema más grande de Colombia en este momento es la corrupción, seguido por el desempleo.

Ante el dramático escenario de inseguridad 2021, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que la mejor manera de combatir la criminalidad es mediante un sistema jurídico fortalecido y que permita que los delincuentes procesados adquieran una pena acorde a los delitos cometidos. Por lo que en aseguró que se propondrá al Congreso elevar la pena de 18 a 36 meses de prisión para el delito de hurto en una cuantía que no supere los 3′634.000 pesos (4 salarios mínimos ) y de 24 a 48 meses cuando el robo sea superior a esa cantidad. Agregó, además, que para enfrentar la reincidencia se agravará el castigo a esas conductas y se evitará dar al cualquier premio o incentivo a los detenidos.

“La propuesta establece que la pena para el delito de hurto será de prisión de 18 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de cuatro salarios mínimos legales mensuales; y de 24 a 48 meses cuando la cuantía sea superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales”, puntualizó en entrevista con El Tiempo y agregó que reducir la delincuencia tiene que ir más allá, es decir, que la sociedad y las instituciones trabajan de la mano para superar esta etapa pues desde la visión de Ministerio de Justicia la seguridad no se garantiza solamente con la Fuerza Pública sino atacando la problemática desde una visión multidimensional. “Yo hablo de hacer un frente común para combatir la delincuencia, vinculando a la ciudadanía para que denuncie los hechos de violencia que afecta a la comunidad, la única manera de ganar esta batalla es contribuyendo, cada uno desde sus competencias, con la protección de los derechos de los ciudadanos”.

Uno de los temas más cuestionados en Colombia ha sido que existen delincuentes que pese a que son conocidos por sus crímenes acceden de forma rápida a beneficios y salen rápido. Los casos más comunes son los de hurto que actualmente azotan las principales ciudades. En respuesta a esta preocupación el ministro cree que la solución es modificar la ley y ponerle un freno.

“Sobre el tema de los reincidentes, el proyecto de ley busca aumentar las penas para las personas que vuelvan a cometer dicha conducta punible. Se va a agravar el castigo a esas conductas con el fin de que estos individuos no se puedan acoger a los beneficios de prisión domiciliaria ni libertad condicional. La ley contempla que la reincidencia se establece cuando existen sentencias ejecutoriadas, es decir, si una persona es detenida diez veces por diferentes delitos en un lapso de dos años y aún no ha sido condenado en ninguno de esos procesos, para la ley no es un reincidente. Por eso tenemos que estudiar la manera de imponer medidas en contra de quienes sean recurrentes en el delito, sin que se haya configurado la reincidencia”, anotó Ruiz.

El proyecto que buscará aportar desde los judicial al combate de la criminalidad, será presentado en el mes de octubre ante el Congreso y además, de lo mencionado anteriormente busca mejorar los procedimientos que adelantan las autoridades desde el momento de la captura y durante el proceso judicial.





SEGUIR LEYENDO