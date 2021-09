El creador de contenido Yeferson Cossio superó en seguidores a La Liendra

Fotos originales tomadas de Instagram: @YefersonCossio | @La_liendraa

Yeferson Cossio es, quizá, uno de los creadores de contenido que más emociones genera entre sus seguidores, no solamente por el tipo de publicaciones que realiza sino también por las labores sociales en las que constantemente está trabajando. Este viernes 10 de septiembre, se conoció que el influenciador antioqueño sobrepasó los seis millones de fanáticos en Instagram, logrando posicionarse por encima de La Liendra, quien tenía el récord de seguidores.

Al mismo tiempo, logró reunir en todas sus redes sociales a más de 27 millones de seguidores, superando a La Segura, Sofia Castro, Luisa Fernanada W y La Liendra. Cabe destacar que, el éxito que ha alcanzado Cossio se debe a que es una de las personas que más obras sociales realiza, como la creación de un hogar para perros callejeros sin llegar a pedir algún tipo de ayuda a otras fundaciones para alimentación y estadía.

Otro aspecto para resaltar en la labor que realiza el creador de contenido es la donación a nivel nacional de más de 500 millones de pesos y su apoyo a fundaciones que contribuyen a la resocialización de personas en condición de calle.

En lo que se refiere al contenido que publica en su cuenta de Instagram y otras redes sociales, también se ha destacado por ser el promotor de diferentes retos, no solo en Colombia sino con otros influenciadores en América Latina, lo que ha hecho que lo destaquen por la originalidad para seguir sorprendiendo a su público día a día.

En Facebook, es el generador de contenido más seguido de Colombia, pues allí ha concentrado más de 4.7 billones de de reproducciones en tan solo ocho meses y más de 14.000.000 de seguidores; su viralidad en solo un año lo convirtió en el creador de contenido con mayor crecimiento por día en Latinoamérica.

Esto opina de la ayuda que le pidió Yina Calderón

Hace algunos días, cuando el país conoció la noticia que la cuenta de Instagram de La Liendra había sido regresada a su dueño, la creadora de contenido grabó unas historias en donde pedía la ayuda de Cossio para poder recuperar su anterior perfil en esta red social, asegurando que había recurrido a los mejores ‘hackers’ sin resultados positivos.

“Sólo hay una persona que me puede ayudar, pero no me ha ayudado. Yo sé que si nos juntamos él me ayuda. Esa persona se llama Yeferson Cossio, ayúdenos muchacho de verdad”, estas fueron las palabras de la influenciadora solicitando la ayuda del generador de contenido.

Por su parte, el también empresario le respondió de forma contundente a lo que ocurre con el Instagram que perdió Yina Calderón, señalando que, si bien no se conocen, tienen comunicación directa pues han tenido conversaciones sobre negocios.

“Con el respeto de Yina y de sus seguidores, para mí es una completa payasada. Yina y yo hemos hablado, de vez en cuando chateamos cosas de negocios, lo que sea, pero hemos chateado y nunca si quiera me ha insinuado que necesita ayuda”, esto fue lo que respondió en una de sus historias el influenciador.

Agregó además que, “es una chica que tiene mi contacto directo, no me pide ayuda cuando hablamos y luego cogen historias llorando a decir ‘Yeferson ayúdeme’, pa’ mí es solo una estrategia para llamar la atención”, finalizó Cossio.

