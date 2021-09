“Ellos tienen una forma de vida totalmente distinta a la nuestra”: presidente de Boca se refirió a Cardona y Villa

Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, habló sobre Edwin Cardona y Sebastián Villa

Tanto Edwin Cardona como Sebastián Villa ya se entrenan con Boca Juniors, tras sus ausencias por lesión y visitas a Colombia. Durante más de un mes ambos futbolistas colombianos, importantes en materia ofensiva, no juegan un partido con el club xeneize, pero reaparecieron para cumplir con sus respectivos contratos luego de polémicas extradeportivas en las que ambos quedaron envueltos tras visitar Medellín.

Sin embargo, aunque la situación de ambos colombianos pareciera ser un asunto del pasado y ya superado, han habido reacciones por parte de la directiva del club, con las que se evidencia el malestar que hay en la dirigencia por sus acciones tras abandonar sin notificar y sin autorización previa.

Tal es el caso del presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, quien en diálogo con el programa radial Boca de Selección de la emisora Radio Colonia, expresó su inconformismo y dijo que Villa le faltó el respeto a la hinchada tras sus declaraciones de querer marcharse del club a como diera lugar. Esto expresó el presidente del equipo argentino en la jornada del viernes 10 de septiembre:

Villa me provocó mucho dolor como hincha. De los jugadores tenemos mucho cariño. Pero me parece que, como dijo Román, le faltó el respeto al hincha

Aunque intentó hacer la comparativa de la partida de Cardona, quien logró tener minutos después de la eliminación de octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores contra Atlético Mineiro, reconoció que son situaciones distintas las que atraviesan ambos equipos, motivo por el que deberán analizar con el departamento jurídico cómo sancionar las conductas en las que incumplieron con sus respectivos contratos.

Amor Ameal agregó que el estilo de vida de los futbolistas colombianos es muy diferente, hecho que se junta con que Villa haya viajado a Colombia a resolver un problema de carácter familiar:

Respecto al dictamen, de acuerdo al Departamento Jurídico, tomaremos las decisiones necesarias (...) Es diferente el caso de Villa que el de Cardona. Vos podés tener un problema y podés tener que ir a bailar, no te olvides que ellos tienen una forma de vida totalmente distinta a la nuestra. Villa fue a resolver un problema. Me quedo con eso

De momento no hay sanciones oficiales de Boca para Cardona y Villa, quienes por sus ausencias injustificadas en Boca no recibieron salario alguno como medida preventiva, lo cual podría cambiar si Villa, por ejemplo, logra justificar las razones por las cuales no se presentó durante 40 días.

Villa adelantará una mini pretemporada para recuperar la forma física, aunque en sus redes sociales publicó trabajos durante su tiempo ausente. El club xeneize se prepara para recibir a Defensa y Justicia el próximo martes 14 de septiembre por la Liga de Fútbol Profesional, torneo en el que se ubica en la novena posición con 14 puntos obtenidos.

En cuanto a Edwin Cardona, quien salió de la Conmebol Copa América 2021 en Brasil y pidió unos días de vacaciones con el pretexto de estar con su familia, se filtraron unos videos donde aparecía en una fiesta. Lo anterior generó incomodidad en el club, que replantea considerablemente si acceder a la opción de compra con el TIjuana de México o acabar con la cesión de ‘Los Cholos’.

En Boca lamentan que el volante se haya perdido la llave de octavos de final de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro por estar obligado a guardar cuarentena y no romper la burbuja de aislamiento, hecho que finalmente concluyó con la eliminación del conjunto argentino y polémica en el estadio de Belo Horizonte.

SEGUIR LEYENDO: