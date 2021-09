“No voy a reversar el Acuerdo de Paz, ni la JEP”: Óscar Iván Zuluaga revela promesas de campaña con mira a las elecciones de 2022

Precandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. (Colprensa-Sergio Acero)

Óscar Iván Zuluaga consiguió 3′769.000 votos en primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2014, por encima de lo que consiguió el entonces presidente Juan Manuel Santos. Fue en segunda vuelta donde se quedó corto, pues logró 6′917.000 votos por debajo de Santos que logró 7′839.000 votos que garantizaron su reelección.

Unas elecciones que dejaron al candidato del uribismo con varios escándalos encima, como el del hacker Andrés Sepúlveda por el que, según él, perdió en las urnas y señaló a Santos y al entonces fiscal, Luis Eduardo Montealegre, de estar detrás del montaje. A Zuluaga ya le cerraron todas las investigaciones en su contra y recientemente, la Fiscalía archivó también la que cursaba en contra de su hijo David Zuluaga, quien trabajó en su campaña presidencial.

Con el camino judicial libre, el economista vuelve al ruedo electoral presentando su nombre para ser el candidato presidencial oficial del Centro Democrático en las elecciones de 2022. En conversación con Infobae Colombia, Óscar Iván Zuluaga lanzó varias propuestas con las que espera ganar votantes, pero también reconoció que se viene una fuerte campaña en un país que políticamente se transformó desde 2014.

Infobae Colombia: Para ser candidato oficial primero tiene que competir en una consulta interna del Centro Democrático, ¿la postura o favoritismo del expresidente Uribe pesa en esa elección?

OIZ: Para nada. Fíjese que en las elecciones del 2014 y 2018 fue la militancia la que escogió a través de mecanismos públicamente conocidos y ahora el partido igual irá a definir una fórmula para poder seleccionar el candidato, pero van a ser los militantes Si es una encuesta, hasta terceros participan como ocurrió en el 2018, ciudadanos de otros partidos mostraron su inclinación y preferencia por uno o determinado candidato. Son procesos transparentes, son procesos democráticos.

No es cierto que es el que decide Uribe. Son los ciudadanos, es la militancia a través de los mecanismos estatutarios que existen, como existen en todos los otros partidos y organizaciones políticas.

Infobae Colombia: ¿Después de Iván Duque, cree que los colombianos volverán a votar por un candidato del Centro Democrático?

OIZ: Lo primero es que somos partido de gobierno y eso implica asumir responsabilidad de las cosas difíciles pero también de las cosas buenas. Y en eso consiste el proceso electoral que tenemos que enfrentar.

Yo he analizado con mucha objetividad, porque a mí siempre me gusta es construir sobre lo construido y reconocer cosas buenas para poder avanzar sin desconocer los errores, que la pandemia creó un estado excepcional para el manejo del gobierno que ha sido muy difícil.

A pesar de los paros, a pesar de los bloqueos, del vandalismo, me parece que hay elementos que le van a permitir al gobierno ir consolidando una mejor información y claridad por parte de la ciudadanía y por supuesto las cosas en las que ha habido equivocación, pues tendremos que asumir esa responsabilidad.

Infobae Colombia: Cuando Iván Duque llevaba unos meses en el poder, decidió objetar algunos artículos de la JEP. ¿Si usted gana la Presidencia también buscaría modificar partes del Acuerdo de Paz?

OIZ: Yo no voy a desconocer ni voy a reversar el Acuerdo de Paz, ni la JEP. Eso hay que cumplirlo, lo que está en las normas y en la Constitución lo tenemos que cumplir. Pero eso no implica que no se puedan hacer ajustes. Yo tengo un referente que es el acuerdo de Irlanda, del Acuerdo de Viernes Santo que se firmó ya lleva cuatro modificaciones y cuatro ajustes de consenso en la sociedad.

Hacer eso, no es que se esté desconociendo el acuerdo, si son ajustes que se tramitan dentro de los canales de constitucionales pues tienen validez. Cuáles son algunos de sus ajustes que yo creo que son son lógicos: primero el tema fiscal, la situación fiscal del país por cuenta de la pandemia es otra que cuando se firmaron los acuerdos, tienen que ajustarse a las posibilidades fiscales que tiene el país.

En la foto: Álvaro Uribe Vélez y Óscar Iván Zuluaga. (Colprensa - Luisa González).

Hay que exigirle a las Farc que cumpla lo que prometieron, dónde está el dinero para reparar a las víctimas, dónde está todo esa lista de bienes que prometieron entregar.

Creo que es necesario garantizar que quienes cometieron crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, violación de menores, tienen que recibir una decisión judicial por parte de la JEP antes de poder llegar al Congreso. Yo no creo que sea mucho pedir que paguen primero la pena, si la JEP se la pone, antes de ir al Congreso.

Hay algunas propuestas como estas que hay que mirarlas, discutirlas, pero lo he dicho claramente, que no voy a desconocer ni los acuerdos ni la JEP y creo que política e internacionalmente no es viable desconocerlos.

Infobae Colombia: Los jóvenes exigen cambios para ya y como usted lo mencionó, son una gran fuerza electoral. ¿Con qué propuestas va a ganarse usted el apoyo de la juventud colombiana?

OIZ: Lo primero que tenemos que buscar corregir es la saturación sobre la corrupción en el país. Para enfrentar la corrupción, lo primero es dar ejemplo, yo tengo 30 años de vida pública. Yo soy hijo de la provincia, yo nací en un pueblo, vengo de una familia campesina de papá y mamá que ni siquiera son bachilleres.

El cáncer de la corrupción está centrado en la pérdida de confianza en la política y en la justicia. Yo propongo un acuerdo sobre lo fundamental, un mecanismo de iniciativa popular, un referéndum anticorrupción como lo establece la Constitución para hacer esa reforma que no se ha hecho en 20 años y que no la va a hacer el Congreso. Si yo gano la Presidencia con esa propuesta adquiero un mandato legal y un mandato ciudadano para sacarla adelante.

Con esa reforma estamos hablando de la reducción del tamaño del Congreso, la reducción del salario de los congresistas, acabar el financiamiento privado de la política que es donde se pervierten esos grandes carteles de la contratación que terminan con esos recursos financiando la política. Volver al mérito de la política con las listas cerradas a cargos de elección popular, transformar el Consejo Nacional Electoral en un tribunal para que realmente tome decisiones ejemplarizantes en el control de los partidos y la militancia y acabar contralorías departamentales y municipales, que son una fuente corrupción.

Oscar Iván Zuluaga, nuevo precandidato presidencial por el Centro Democrático. / Colprensa

También se necesita una reforma a la justicia y acabar con esas funciones electorales de las altas cortes que han hecho mucho daño, ya hemos visto el cartel de la toga en qué se convirtió, cuál fue ese entramado entre la política y las altas cortes de algunos magistrados para estos escándalos de corrupción.

Yo creo que podemos avanzar mucho en que los jóvenes sientan que hay una victoria de ellos y se puede empezar un proceso de recuperar la confianza de ellos en la política y en la justicia.

Infobae Colombia: Hablando de corrupción, se destapó un escándalo por irregularidades de un contrato del Ministerio de las TIC. Sobre ese caso, ¿cree que cabe responsabilidad política?, ¿cree que Karen Abudinen debe renunciar?

OIZ: Me preocupa primero que esto se ha extendido por muchas semanas y todos los días salen nuevos hechos que crean una gran frustración para todos los ciudadanos, de un contrato por más de un billón de pesos para poder dar conexión digital a las escuelas. Es un tema muy, muy delicado para el país.

Hay que esperar realmente cuál va a ser la posición del Congreso en el debate de responsabilidad política, porque claramente tampoco se puede enjuiciar a la ministra sin tener pruebas. Ella le ha dado la cara al país, ha dado explicaciones, ha reconocido dónde están los errores y corresponde ahora al Congreso decidir si tiene una responsabilidad.

Esperemos que la ministra tenga la capacidad de explicar con todo el detalle su comportamiento y la actuación de los funcionarios ante el Congreso y que sea allí donde se tome una decisión.

Infobae Colombia: El país de 2014, cuando usted intentó ser presidente, no es el mismo ahora y mucho menos en 2022. La polarización es un tema que se discute permanentemente. ¿Cómo piensa afrontar una campaña electoral en un país dividido?

Óscar Iván Zuluaga (OIZ): Primero es entender cuáles son esas diferencias entre la Colombia de hoy y la del 2014 como usted lo dice. Lo primero es que hoy vivimos una pandemia, que es la crisis más profunda de la humanidad en los últimos 100 años, no es un invento del gobierno de Iván Duque, es un problema de la humanidad y me parece que ese es un referente que no se puede hacer a un lado.

15 meses de pandemia han significado un atraso de 15 años en conquista social y obviamente eso pone en riesgo a la democracia, porque el nivel de insatisfacción ciudadana por el aumento de la pobreza, de las desigualdades, por el debilitamiento es la clase media, la pérdida de empleo, afecta el funcionamiento normal de una sociedad.

La democracia colombiana es joven, el 34 % del censo electoral son jóvenes entre 18 y 34 años y como nunca antes tienen la posibilidad de elegir un presidente, son determinantes en las decisiones democráticas y deciden participar. Y es todo esto lo que me ha motivado a nuevamente presentar mi nombre como candidato a la Presidencia de Colombia.

Infobae Colombia: ¿Y sobre la polarización?

OIZ: La polarización pacífica es la esencia de una democracia, porque la polarización es la confrontación de ideas y de propuestas. Eso existe en cualquier democracia del mundo y Colombia no puede ser la excepción. El país es una democracia que seguramente apenas está incorporando un estatuto de oposición, algo que empezó en este gobierno, antes no existía.

Es un país que ha logrado ir consolidando unos procesos de desmovilización que han permitido que una izquierda pueda surgir con mucha más fuerza. Lo fue el proceso de desmovilización en el gobierno del expresidente Uribe y lo fue la negociación de La Habana con las Farc.

Por lo tanto, hoy hay una polarización que es una expresión ciudadana, pero en un alto porcentaje es pacífica y me parece que como sociedad estamos aprendiendo a discutir, a convivir con diferentes ideas y enfoques, y eso se refleja en un debate que es fuerte y que hoy está matizado por las redes sociales, eso es un factor nuevo, gran parte de la esa polarización surge desde las redes.

Yo he lanzado mi propuesta para unir en medio de las diferencias, jamás aceptando desigualdades, pero unir para construir consensos y en la medida que podamos avanzar en esa construcción de consensos podremos tener una propuesta política fuerte que electoralmente genere confianza, de tranquilidad, y que pueda tener opciones para poder ganar la Presidencia, entendiendo que en el año 2022 seguramente podemos tener 22 millones de votantes.

Infobae Colombia: También en 2014 su contrincante directo fue Juan Manuel Santos y es probable que en las elecciones de 2022 sea Gustavo Petro. ¿Tiene alguna estrategia preparada para enfrentar a un candidato como él?

OIZ: Independientemente quién sea el candidato, uno gana es con votos. Yo le gané a Santos en la primera vuelta y eso parecía imposible porque era un candidato presidente con todo a su favor, todo el poder económico, el Estado, los alcaldes, gobernadores, prensa, todos. Yo lo derroté y me hicieron trampa en la segunda vuelta, me hicieron un montaje como el hacker y hoy el país sabe que con dinero sucios de Odebrecht compraron esa reelección.

(Colprensa - Juan Páez).

Yo estoy acostumbrado a estas batallas, la del 2022 será con otros actores, pero es el mismo principio, hay que derrotarlos con votos y los votos es de quien tenga las mejores propuestas, ideas, del que más sintonice con la realidad del país, con los jóvenes, la mujer cabeza de hogar, los trabajadores, los líderes sociales, el que mejor interprete sus expectativas.

Infobae Colombia: ¿Ve como un peligro para el país que Gustavo Petro gane la Presidencia en 2022?

OIZ: Creo que para el país dar un salto a la izquierda tiene riesgos serios, por lo que siempre hemos visto. Las propuestas populistas buscan reducir la libertades de los ciudadanos, que a un ciudadano lo obliguen a que solo hay un sistema de salud y no tenga la opción de escoger a qué clínica o a qué médico lleva un hijo, o lo obliguen a tener un solo modelo de educación o le construyen una narrativa.

La libertad de un joven es escoger dónde quiere estudiar o dónde quiere trabajar, o dónde quiere llevar sus ahorros o cosas tan elementales dónde quiere ir a mercado, que lo vimos en la etapa del paro, cómo se decía que empresas que generan empleo, que por ser cadenas, fueron señaladas y vandalizadas, eso no es propio de un Estado que pregona las libertades.

Yo soy un hombre que creo en la responsabilidad del Estado pero creo mucho en la iniciativa privada individual, creo mucho en el emprendimiento, hay valores que son esenciales en una sociedad y que me parece tienen mucho más riesgo de ser impuestos en un gobierno de izquierda. La experiencia de Perú sirve de ejemplo, lo que ha pasado allí en un solo mes de gobierno es desalentador. Se cae la inversión, hay fuga de capitales, se cae la confianza, el desánimo, la incertidumbre, eso es lo que puede generar un gobierno izquierda, un gobierno socialista.

Infobae Colombia: ¿Qué errores cometió en su campaña electoral de 2014?

OIZ: Tuve exceso de confianza, creí que todos actúan de buena fe y nunca me imaginé que pudiera tener un presidente que actuara de mala fe, con trampa, eso me dejó una profunda lección: que hay que desconfiar mucho. Creo que en una campaña hay que tener más inteligencia y contra inteligencia, porque hay muchos que tienen intereses ocultos que lo pueden inducir a uno en errores de manera precipitada.

Hay que tener mucha frialdad para poder enfrentar los debates, no caer en trampas.

Infobae Colombia: En 2014 sus contradictores lo tildaron como el candidato de la guerra, ¿en el 2022 cómo cree que lo van a identificar?

OIZ: Yo lo que denunciaba era que ese acuerdo de la Habana era un acuerdo de total impunidad. Fue un mal acuerdo y hoy tenemos a quienes han cometido crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, que violaron niños, en el Congreso y no hay una sola sanción por parte de la JEP, claro que teníamos razón.

Me pusieron como el candidato de la guerra y seguramente tuvieron alguna efectividad en esa estrategia publicitaria, pero hoy mi preocupación es sacar a Colombia adelante. Yo no me detengo en el pasado, la política social es hacia adelante. Yo estoy lleno de ganas, de energía, de amor para dar esta lucha.

SEGUIR LEYENDO: