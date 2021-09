J Balvin envió mensaje de apoyo a Paulo Londra por el avance en su proceso legal y luego tuvo que salir a defenderse

Paulo Londra y J Balvin

Esta semana se hizo pública la noticia de que el cantante argentino, Paulo Londra, ganó la primera batalla del problema legal que lo tiene fuera de los estudios de grabación, desde el 2020. Fue la revista Billboard la encargada de dar la primicia y, después, fue el mismo Londra el que confirmó la información. J Balvin, tras enterarse de que su colega está un paso más cerca de seguir haciendo música, envió un mensaje de apoyo al intérprete de ‘Adán y Eva’, sin embargo, tuvo que salir a defenderse de quienes lo acusaron de ponerse del lado de una sola parte de la situación que envuelve al joven músico argentino.

Aunque Billboard entregó la noticia, fue la misma revista la que tuvo que salir a aclarar la información, pues, en la primera publicación, se aseguró que Londra ya estaba fuera de cualquier conflicto legal, sin embargo, Londra explicó que había ganado tan solo un primer round. Paulo se vio envuelto en este conflicto cuando firmó un contrato con la productora Big Ligas, fundada por el colombiano Daniel Oviedo, reconocido por ser el popular ‘Ovy on the Drums’, y el puertorriqueño Cristian Salazar, a quien se le conoce por su apodo de ‘Kristo’.

Fue aquí, precisamente, en donde se armó una polémica sobre el mensaje de Balvin a Londra. Inicialmente, el paisa le dio la ‘bienvenida a la libertad a Paulo’, pues con el avance en su caso, volvería a los estudios de grabación. Sin embargo, y tras comentarios de sus seguidores, comentó que tan solo era un mensaje de unidad, y que no tiene nada personal en contra de Ovy, incluso, dijo que espera que ambos cantantes logren arreglar sus diferencias para volver a hacer la música que, en YouTube, acumula cientos de millones de visualizaciones.

El contrato fue pactado entre la disquera y Londra cuando el argentino tenía 19 años de edad. Inexperto, y sin la asesoría correcta, firmó un documento que hacía que renunciara a sus derechos de publicación y composición. En mayo del 2020, cuando Paulo decidió hablar del tema, aseguró que había sido engañado y que estaba viviendo su sueño con ‘las personas equivocadas.

“Luego del tema ‘Relax’, me contactó una youtuber y me dice que me quería presentar a Kristo (Cristian Salazar) y a Ovy (Daniel Oviedo), el cual me lo postulaban como uno de los mejores productores latinos, y no es por desmerecer ni nada, pero no superaba a los 5 mil seguidores, y siendo sincero, no lo conocía, igual quedé sorprendido con todos los proyectos a futuros de los que me hablaban ellos dos. Finalmente confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mi (...) Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir”, relató durante el primer semestre del 2020.

Su relato continuó y, allí, explicó que, en efecto, empezó a trabajar con ellos. En 2017, cuando estrenó su tema ‘Condenado para el millón’, relató que llegó el día de la firma del contrato. Kristo, recuerda, llegó con varias fotocopias y un bolígrafo, con lo que sellarían el trato que hoy tiene a Londra ante los tribunales. El documento fue entregado a Londra de manera engañosa, según lo dijo él mismo, pues Kristo le había dicho que era un papel que necesitaba su consentimiento para hacer un video que debía ser subido a sus redes sociales. “Pensé que era un simple video (...) nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, comentó.

Londra se encontraba solo en Colombia, sin ningún amigo o conocido que le explicara las condiciones de lo que minutos antes había firmado. “Me dijeron que mirara las hojas y que mañana íbamos a tener una charla con los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg y yo, solo, en Colombia, sin ningún amigo. En verdad, no entendía que había hecho”, manifestó Paulo que, a su vez, reveló que confiaba ciegamente en Ovy quien, además, le dijo que si algo no le gustaba del documento, simplemente se rompía y se hacía uno nuevo.

Paulo Londra, quien ha recibido el constante apoyo de sus fanáticos, a través de redes sociales, con mensajes como #LiberenAlLeón, detalló que fue hasta que salió a la luz su canción ‘Adán y Eva’, en noviembre del 2018, que él y su familia se dieron cuenta del verdadero objetivo del documento que ya estaba firmado.

“Me dijeron que lo mejor era hacer un trato con una disquera con semejante canción. Pensé que sería romper con lo que estábamos haciendo que era ser independientes. La canción fue lanzada y pasando el tiempo me hablaron de una oferta de álbum. También dudaba. No estaba seguro de aceptar pero me acuerdo estar en México, a horas de mi primer show allá, y Kristo llamándome por teléfono diciéndome que iban a haber complicaciones si no aceptábamos el álbum con Warner Music”, agregó.

Londra dijo que Matt Greenberg envió una carta de intimidación a él y a su padre, en la que le decía que saldría perjudicado en caso de que no firmara el contrato con la disquera, pues, se expondría a “enormes riesgos financieros y profesionales”.

El contrato establece que “si durante el plazo el sello firmara un acuerdo de registro exclusivo con un sello mayor, no tendrá derecho a seguir el plazo y caducará seis meses después del vencimiento del ‘plazo’ de dicho acuerdo de grabación”. “Les di toda mi vida”, lamentó Londra.

“Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras. Siempre querían aparecer en los vídeos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas otras propuestas y a mi nada me llegaba ni me enteraba o solo me enteraba lo que ellos querían, fue muy frustrante”, condenó.

Este es tan solo un resumen del largo proceso que ha venido lidiando el joven argentino que, el pasado 3 de septiembre, ganó una de las disputas contractuales contra el sello musical. El juez William Thomas, comentó Billboard, dictaminó que la cláusula que ataba a Londra a Big Ligas había expirado el 20 de febrero de 2021. “Incluso si el lenguaje de los contratos relevantes respaldara la interpretación ofrecida por Big Ligas, no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos”, aseguraron los periodistas de la revista.

El caso continúa en proceso. ‘El león’, como le dicen a Paulo, cumplió 23 años de edad el pasado mes de abril.





