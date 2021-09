MinInterior sí habría llamado a congresistas para evitar que periodista hablara en moción de censura contra Karen Abudinen

La periodista Paola Herrera fue quien destapó el escándalo de corrupción que salpica a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, por el contrato que esa cartera le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados para la construcción de puntos de internet en zonas apartadas del país.

Contrato que ya caducó pero que sigue en el ojo público por un anticipo que alcanzó a entregar la entidad por 70.000 millones de pesos, dinero que según el gobierno ya se ha ido recuperando a través de los embargos que le hicieron a las empresas que conforman la UT.

Toda esta polémica derivó en que congresistas llamaran a una moción de censura en contra de la ministra Abudinen argumentando que tiene una responsabilidad política por todas las irregularidades que se vienen destapando del proceso de licitación de ese ambicioso proyecto de conectividad rural.

El debate se desarrolló durante gran parte del día 3 de septiembre y fue convocado por representantes a la Cámara de la oposición quienes pidieron a la mesa directiva poner en consideración una proposición para que la periodista Paola Herrera tuviera unos minutos y le contara al país lo que ha encontrado en sus investigaciones sobre este tema.

Proposición que efectivamente se votó y la mayoría de la Cámara estuvo a favor de dejar hablar a la comunicadora. Sin embargo, minutos antes, el representante León Fredy Muñoz, aseguró que desde el Ministerio del Interior estaban comunicándose por llamada con varios congresistas para que votaran la proposición de manera negativa y así impedir que Herrera tuviera un espacio en el debate.

Sobre la denuncia, varios representantes de partidos gobiernistas señalaron que eso era una mentira y que desde el MinInterior no había llamado a nadie.

Pues este sábado, la misma periodista Paola Herrera, que finalmente sí tuvo la oportunidad de hablar en el debate, publicó un chat en el que al parecer un funcionario del Ministerio del Interior pide que llamen a congresistas “amigos” para impedir dejar hablar a la comunicadora.

El grupo de WhatsApp lleva por nombre ‘Grupo Cámara MinInterior’, y se lee un mensaje que fue enviado a las 11:39 a. m. del viernes, en pleno debate, cuando al parecer uno de los funcionarios escribe:

“Muchachos, presentaron una proposición para una sesión informal para escuchar a una periodista que tiene la gran noticia contra la ministra. Por favor debemos llamar solo a los amigos, para que no se apoye esa proposición. Por favor escribir por este grupo con quién se habló”, se lee en el chat.

Unos minutos después la instrucción es que se comuniquen únicamente con “amigos cercanos” y piden que no envíen mensajes sino solo llamada. También dice que no llamen a los representantes del Partido Liberal.

Luego, la instrucción cambia. “Por favor no llamen más, con los que alcanzaron a hablar por favor decirles que voten la proposición como lo consideren”.

“Ayer varios congresistas y el MinInterior negaron las llamadas a ‘amigos’ para impedir que yo hablara. Acá está la prueba de que sí lo hicieron, de las ‘jugaditas’ que hacen desde el Gobierno y en el Congreso y de cómo le mienten al país. Qué descaro, miren cómo lo hacen, así es”, expresó la periodista sobre el chat.

Lo que dijo Paola Herrera en el debate

La periodista contó que advirtieron antes de darse el contrato de MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados, sobre las irregularidades en las audiencias para adjudicar el contrato por dos billones de pesos para llevar puntos de conexión de internet a escuelas en las zonas más apartadas del país.

“Esta investigación reivindica un poco el papel y la tarea de los medios de comunicación en el control al poder, porque somos los medios de comunicaciones los que también tenemos que hacer vigilancia a cómo se manejan los recursos públicos”: Paola Herrera ante la Cámara de Representantes.

“Desde diciembre, cuando se estaban llevando a cabo estas audiencias, una de las personas que trabajaba con la ministra en el despacho de ella como asesor, el señor Camilo Ernesto Valencia, también era parte de una de las empresas que querían ganarse este proceso”, le recordó Herrera a la plenaria de la Cámara.

Aseguró que fue por ese detalle que se prendieron las alarmas y logró que se suspendiera el contrato que tenía Velencia con el Ministerio, pero siguió participando y siguió con otro contrato que tenía con las Comisión de Regulación de Comunicaciones.

“Después de eso, quisimos saber cuáles eran las otras empresas que estaban participando, para ir a su experiencia, cuál era su músculo financiero, y demás en medio de todo este proceso, para saber en qué manos iba a quedar este gran proyecto muy importante para el país y para la conectividad de los niños”, dijo la periodista.

Señaló entonces que muchas empresas que participaban en la licitación tenían experiencia importante sobre conectividad incluso a nivel internacional pero también estaban otras que no cumplían con los requisitos financieros ni técnicos para llevar a cabo la tarea encargada por MinTIC.

“Advertimos eso en ese momento pero después dijo el ministerio que sí cumplían. Nosotros encontramos al hacer una radiografía de todas las empresas que de la Unión Temporal estaban participando cuatro empresas, tres de las cuales no contaban con ninguna experiencia en este tema y menos en este sector e incluso cambiaron sus razones sociales (...) la ministra nos dijo varias veces en entrevistas que no había ningún problema, que la experiencia digamos no era completamente necesaria y que ganaba el oferente que entregará más puntos rurales, más escuelas conectadas y más velocidad”, expuso Herrera en su intervención durante la moción de censur contra Abudinen.

