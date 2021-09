Con música colombiana, rock y salsa se dio cierre al ciclo de las batallas en La Voz Kids

Tomada de Canal Caracol en vivo

Una noche más ha llegado al diamante de ‘La Voz Kids’ de mano de Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro. El escenario vio una presentación a dúo entre el bogotano intérprete de ‘Besos usados’ junto al argentino Axel con la canción ‘Desesperado’. Los dos artistas mostraron por qué son dueños de grandes voces que lograron enloquecer al público junto a los demás entrenadores y sus asesores que los aplaudieron de pie hasta el cansancio.

Y así como Cepeda le puso el tono rockero a la noche con su presentación, lo hicieron sus tres pupilos en el escenario. Juan Pablo Erazo y Samuel Lozada que en sus audiciones a ciegas se presentaron con el mismo género musical y Camilo Garavito, que se presentó con Pop. Los tres pequeños encantaron con sus voces al ritmo de ‘Me vale’ inmortalizada en los años 90 por la agrupación mexicana Maná.

“Que buena rola. Que batalla más divertida Cepeda, es de las más divertidas, de las más ‘perronas’ que he visto aquí en ‘La Voz Kids’, de diversión”, fueron las palabras de Natalia Jiménez tan pronto terminó la presentación del equipo.

Asimismo, Andrés Cepeda como entrenador de los niños agregó: “Toda esa chispa, toda esa energía hay que moderarla para poder también dar vocalmente un espectáculo bueno y eso lo lograron hacer los tres, no sólamente mucha energía, mucha diversión, brincadera sino que también cantaron y es ese balance, ese equilibrio es difícil”.

La decisión de Andrés Cepeda estuvo basada en la presentación y lo visto en los ensayos quedándose con la voz de Juan Pablo Erazo.

Tomada de Canal Caracol en vivo

El segundo turno fue para el equipo de Jesús Navarro, que denominó el mexicano como ‘La batalla del sabor’, pues los participantes debieron cantar y bailar al ritmo de una buena salsa. Jefferson, Bryan y Matthew interpretaron el éxito de Luis Enrique titulada ‘Yo no sé mañana’.

En efecto fue una batalla con mucho sabor pues los entrenadores tuvieron la oportunidad de bailar al ritmo de la canción que interpretaron los tres pequeños. Axel demostró que los argentinos también tienen el sabor latino en la sangre para bailar salsa.

“Lo que acaba de pasar en esta parte del escenario no había pasado en toda la ronda de batallas, lograron que nos paráramos todos y nos pusiéramos a bailar”, mencionó Jesús Navarro.

Por su parte, las asesoras del grupo Ventino señalaron lo siguiente: “Yo no sé si uno pueda bailar y llorar al tiempo o coordinar los dos, pero yo me estaba muriendo de la emoción, no sabía si sentarme a llorar o quedarme bailando, estoy demasiado orgullosa de ustedes y creo que la lograron”.

“Hay tres estilos de voces distintos, por ejemplo, Jeff me impactó mucho cómo manejó la parte baja de la canción a la perfección. Matthew encantador, absolutamente tremendo y que voz tan bonita. Bryan como dirían los americanos puro entertainment”, indicó Andrés Cepeda.

Considerando las palabras de sus colegas, Jesús Navarro se quedó con la voz de Bryan.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Cerrando este ciclo de batallas, Natalia Jiménez decidió que sus niñas interpretaran una canción colombiana en homenaje a la tierra que le ha abierto las puertas con cariño y afecto. Las voces de María Liz, Sara Alejandra y Sara Sofía entonaron con sus potentes cuerdas vocales la canción ‘El camino de la vida’ que inmortalizó Héctor Ochoa Cárdenas.

Durante la interpretación de las niñas, los entrenadores como Andrés Cepeda y Natalia Jiménez se vieron bastante emocionados por el sentimiento con el que cantaron las pequeñas y al finalizar todos se pusieron de pie para aplaudirlas.

Ante las lágrimas de Andrés Cepeda, Laura Tobón le pregunta qué recuerdos le trae la canción y esta fue su respuesta: “Yo me siento en una reunión de mi familia, mis primos, mis hermanos y mi gente que tocan las cuerdas y que hacen esta música, siento que tengo nueve años otra vez yo escuchando a todos”.

“A mí es que personalmente esta canción me emociona, yo la conocí gracias al programa y la primera vez que escuché esta canción me dijeron ‘esto es un himno aquí y el día que la canten se van a volver locos’ y me emocionó mucho la letra de la canción”, mencionó la entrenadora Natalia Jiménez.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Después de pensarlo, llorar con la presentación de las tres pequeñas la española optó por quedarse con la voz de María Liz.

Con esta presentación se cierra el ciclo de las batallas y se le abre el paso a una nueva fase en la competencia, en la que vivieron momentos únicos en compañía de grandes talentos musicales.

SEGUIR LEYENDO