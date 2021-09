Estas son las transferencias más costosas de colombianos en el reciente mercado de fichajes en Europa

Estas son las transferencias de colombianos en Europa más costosas del reciente mercado de fichajes KRASNODAR

Se sabía que en el cierre de mercado de fichajes del fútbol europeo todo podía pasar y, sin embargo, las transferencias de algunos jugadores colombianos aún tienen boquiabiertos a los amantes de este deporte. Por ejemplo, la salida de Radamel Falcao García del Galatasaray para militar en el Rayo Vallecano, a falta de presentación oficial, fue quizá el movimiento que más dio de qué hablar, dado que mucho se le relacionó con el Inter de Miami.

No obstante, se esperaba un mercado europeo más movido para los cafeteros, pero esto no quita la importancia de algunas contrataciones pues, jugadores como Carlos Bacca, Rafael Santos Borré, José Heriberto Izquierdo, Santiago Arias, Jeison Murillo, Kevin Agudelo, Daniel Torres, entre otros, cambiaron de camiseta en este mercado. Si hubo una transferencia que el mundo del fútbol esperaba y finalmente no se dio fue la de James Rodríguez, quien finalmente seguirá en el Everton bajo las órdenes de Rafa Benítez.

Y es que no a todos los colombianos los compraron, pues en algunos casos los fichajes fueron en condición de préstamo mientras que otros llegaron al nuevo club como agentes libres. Es por esto que el portal Transfermarkt, sitio especializado en fichajes y valorización de jugadores, sacó un ranking con las transferencias más destacadas del reciente periodo de pases.

Según el portal web, el fichaje por el Krasnodar de Jhon Córdoba fue el más costoso de un colombiano en el verano. Del traspaso del ariete colombiano por el conjunto ruso se supo el pasado 18 de julio, fecha en el que el Hertha Berlín comunicó: “Nuestro club capitalino acordó con el FK Krasnodar de la primera división rusa el traspaso de Jhon Córdoba. El delantero de 28 años está a la espera de un examen médico y firmas de contratos”.

El valor del fichaje de Jhon Córdoba fue de 20 millones de euros más bonificaciones, de los cuales 600.000 euros fueron para Envidado, equipo con el que debutó como profesional. A nivel de clubes, en 282 partidos el delantero ha marcado 83 goles, 68 de ellos en el viejo continente.

Tras él aparece el joven Yerson Mosquera, pues tras su salida de Atlético Nacional se convirtió en el primer jugador que compró el Wolverhampton luego de la llegada de Bruno Lage al plantel, el nuevo director técnico que reemplazó al portugués Nuno Espíritu Santo.

Allí se reconoció que el joven zaguero central bastó con 19 apariciones en la liga durante este 2021 para convencer a los cazatalentos del viejo continente. Una de sus cualidades, además, es la altura de 1,89 que podía entrar en el biotipo que les interesa a los europeos. Según el portal, su fichaje se completó por 5,2 millones de euros.

El top 3 lo completa Deiver Machado quien llegó al Racing Club de Lens de Francia, tras su exitoso paso por la segunda división con el Toulouse FC. Su paso se dio por 1.8 millones de euros.

Otras de las contrataciones que también destacaron en Transfermarkt a pesar de que fueron en préstamo o llegada como agente libre, fueron las siguientes:

Santiago Arias, quien llego cedido del Atlético de Madrid dado que el Cholo Simeone no lo tiene entre sus planes. Hace un año Santiago Arias fichó por el Bayern Leverkusen, donde solo jugó un partido oficial, consecuencia de una lesión con la selección Colombia en las eliminatorias que lo alejó cerca de diez meses del fútbol.

José Heriberto Izquierdo, Brujas dejó de lado la negociación Boca Juniors por Sebastián Villa y recibió con los brazos abiertos a José Izquierdo, que estuvo en el club entre 2014 y 2017. En ese lapso registró 23 goles y 11 asistencias en 58 partidos de la Jupiler Pro League. Fue, además, Bota de Oro, futbolista profesional del año y campeón.

Radamel Falcao García, tras su paso por Turquía, se filtró que el delantero samario de 36 años al parecer firmó contrato con el club de Vallecas por dos años como agente libre. También se supo que Falcao redujo su salario para continuar en el fútbol de primer nivel en el viejo continente.

Acá las transferencias más destacadas:

