Colombia

Policía Nacional desmintió ‘canelazo antiprotesta social’ en CAI de Bosa Estación

En redes sociales circuló una imagen falsa en la que se proponía un “canelazo” en contra de las movilizaciones que se realizarían el 13 de junio de 2026

Guardar
Google icon
Este fue el panfleto que circuló en redes sociales que fue desmentido por la Policía Nacional - crédito Policía Nacional y captura de pantalla Google Maps
Este fue el panfleto que circuló en redes sociales que fue desmentido por la Policía Nacional - crédito Policía Nacional y captura de pantalla Google Maps

Desde la Policía Nacional de Colombia se confirmó que la imagen que está circulando en redes sociales y canales de difusión digital en la que desde la institución se invita a un “canelazo” en contra de protestas sociales programadas a lo largo de junio, especialmente el sábado 13.

Según la imagen de la convocatoria, la Policía Nacional de Colombia informaba a la comunidad que el 13 de junio, a las 3:00 p. m., se realizaría una actividad frente al CAI de Bosa Estación.

PUBLICIDAD

Según la información contenida en la imagen, el encuentro tendría como motivo una “antiprotesta social”. El aviso incluyó además un mensaje institucional en el que se señaló que la Policía trabaja por la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, acompañado del lema “¡Unidos construimos un mejor entorno!”.

Comunicado oficial de la Policía Nacional sobre presunto "canelazo" contra las protestas en Bogotá - crédito Policía Nacional
Comunicado oficial de la Policía Nacional sobre presunto "canelazo" contra las protestas en Bogotá - crédito Policía Nacional

Sin embargo, a través de un comunicado, voceros de la institución informaron que “frente a la imagen que está circulando a través de mensajería instantánea y redes sociales, no fue emitida por la Institución. Toda información de la Policía Nacional es divulgada a través de sus canales institucionales y medios oficiales”.

PUBLICIDAD

En redes sociales algunos usuarios publicaron la imagen y, además, cuestionaron al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la aparente iniciativa de la fuerza pública.

Nuevas jornadas de movilización social en la capital: agenda de marchas y manifestaciones del 7 al 14 de junio de 2026

Diversas organizaciones sociales, sindicales y comunitarias convocan nuevas marchas y movilizaciones en Bogotá durante la segunda semana de junio, que generarían posibles afectaciones en la movilidad y el transporte público en varias localidades de la ciudad.

Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, los eventos se concentrarán en puntos estratégicos como La Candelaria, Kennedy y Fontibón, y contarán con el acompañamiento de equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos.

La programación más reciente publicada por la administración distrital incluye actividades desde el domingo 7 de junio, cuando se realizará un homenaje a la vida de Dubán Barros en el Portal Américas, en la localidad de Kennedy, a partir de las 9:00 a. m.

Ilustración acuarela: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Gustavo Petro en primer plano. Fondo con bus de Selección Colombia y multitud nocturna en Bogotá.
En Bogotá, algunas de las protestas y movilizaciones se harán en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agenda de movilizaciones de junio abarca diferentes causas y sectores. Entre las principales actividades recientes se encuentran el plantón ciudadano por la defensa de las aulas de apoyo en la Plaza de Bolívar, el plantón nacional por reivindicaciones laborales frente a la planta de Coca-Cola Femsa en Fontibón, protestas juveniles por el control del fraude electoral, plantones por derechos de mujeres y niñas en Bosa y jornadas culturales en espacios como el Planetario Distrital y el Puente La Marichuela en Usme.

Para el domingo 14 de junio está prevista la Marcha Lgbtiq+ del Sur de Bogotá 2026, que saldrá desde Bavaria, en la Avenida Boyacá, y llegará al Parque del Fuego, en Fontibón, a partir de las 12:30 del mediodía.

Otras de las movilizaciones corresponderán a las marchas de las poblaciones sexualmente diversas - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Otras de las movilizaciones corresponderán a las marchas de las poblaciones sexualmente diversas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Desde la Alcaldía se recordó que las movilizaciones pueden implicar desvíos y cierres viales temporales, así como impactos en las rutas de TransMiZonales y en la operación de los servicios troncales de TransMilenio. Por ese motivo, recomendó a la ciudadanía planificar los desplazamientos y consultar actualizaciones en el Portal Bogotá (https://bogota.gov.co/tag/marchas).

Entre las recomendaciones, las autoridades insisten en participar de manera pacífica y respetuosa, seguir las instrucciones de los equipos de Diálogo Social y reportar cualquier situación que pueda afectar la convivencia a través de los canales institucionales.

Las movilizaciones previstas reflejan la diversidad de agendas sociales en la capital colombiana, desde reclamos laborales y educativos hasta eventos de memoria y reivindicación de derechos de género y diversidad. Las autoridades locales mantienen activo el monitoreo de la situación para informar sobre novedades y cambios en el cronograma.

Temas Relacionados

Canelazo antiprotesta socialCai Bosa la EstaciónPolicía NacionalMovilizaciones BogotáElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de siete millones de registros clínicos intercambiados a través de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica

En Colombia se consolidó la interoperabilidad de la historia clínica electrónica a menos de dos meses de su implementación

Más de siete millones de registros clínicos intercambiados a través de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

La actriz, embajadora de Telemundo para las transmisiones del torneo en Estados Unidos, reflexionó sobre su relación con el deporte rey y el modo en que cambió su perspectiva sobre él, con el paso de los años

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Pugna interna en el Pacto Histórico por la constituyente: María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta “se agarraron”

Se conoció un fuerte cruce de mensajes entre las dos funcionarias defensoras del proyecto político del candidato de izquierda, Iván Cepeda, al parecer, tras la caída de la constituyente

Pugna interna en el Pacto Histórico por la constituyente: María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta “se agarraron”

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

La cantante pasó junto con Héctor Buitrago por el programa del comediante, protagonizando un curioso intercambio de comentarios

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

Francisco Barbosa acusó a Petro de haberlo amenazado y lo responsabilizó de cualquier afectación en su contra: “Desde ya informo”

El exfiscal y el presidente protagonizaron una discusión en X debido a una crítica que hizo el exfuncionario sobre la gestión del primer mandatario

Francisco Barbosa acusó a Petro de haberlo amenazado y lo responsabilizó de cualquier afectación en su contra: “Desde ya informo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

Valentino Lázaro fue sorprendido tras su paso por ‘La casa de los famosos’ con millonaria propuesta en un proyecto

Deportes

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe