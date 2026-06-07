Policía Nacional desmintió ‘canelazo antiprotesta social’ en CAI de Bosa Estación

Este fue el panfleto que circuló en redes sociales que fue desmentido por la Policía Nacional - crédito Policía Nacional y captura de pantalla Google Maps

Desde la Policía Nacional de Colombia se confirmó que la imagen que está circulando en redes sociales y canales de difusión digital en la que desde la institución se invita a un “canelazo” en contra de protestas sociales programadas a lo largo de junio, especialmente el sábado 13.

Según la imagen de la convocatoria, la Policía Nacional de Colombia informaba a la comunidad que el 13 de junio, a las 3:00 p. m., se realizaría una actividad frente al CAI de Bosa Estación.

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Según la información contenida en la imagen, el encuentro tendría como motivo una “antiprotesta social”. El aviso incluyó además un mensaje institucional en el que se señaló que la Policía trabaja por la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, acompañado del lema “¡Unidos construimos un mejor entorno!”.

Comunicado oficial de la Policía Nacional sobre presunto "canelazo" contra las protestas en Bogotá - crédito Policía Nacional

Sin embargo, a través de un comunicado, voceros de la institución informaron que “frente a la imagen que está circulando a través de mensajería instantánea y redes sociales, no fue emitida por la Institución. Toda información de la Policía Nacional es divulgada a través de sus canales institucionales y medios oficiales”.

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En redes sociales algunos usuarios publicaron la imagen y, además, cuestionaron al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la aparente iniciativa de la fuerza pública.

Nuevas jornadas de movilización social en la capital: agenda de marchas y manifestaciones del 7 al 14 de junio de 2026

Diversas organizaciones sociales, sindicales y comunitarias convocan nuevas marchas y movilizaciones en Bogotá durante la segunda semana de junio, que generarían posibles afectaciones en la movilidad y el transporte público en varias localidades de la ciudad.

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Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, los eventos se concentrarán en puntos estratégicos como La Candelaria, Kennedy y Fontibón, y contarán con el acompañamiento de equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos.

La programación más reciente publicada por la administración distrital incluye actividades desde el domingo 7 de junio, cuando se realizará un homenaje a la vida de Dubán Barros en el Portal Américas, en la localidad de Kennedy, a partir de las 9:00 a. m.

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En Bogotá, algunas de las protestas y movilizaciones se harán en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agenda de movilizaciones de junio abarca diferentes causas y sectores. Entre las principales actividades recientes se encuentran el plantón ciudadano por la defensa de las aulas de apoyo en la Plaza de Bolívar, el plantón nacional por reivindicaciones laborales frente a la planta de Coca-Cola Femsa en Fontibón, protestas juveniles por el control del fraude electoral, plantones por derechos de mujeres y niñas en Bosa y jornadas culturales en espacios como el Planetario Distrital y el Puente La Marichuela en Usme.

Para el domingo 14 de junio está prevista la Marcha Lgbtiq+ del Sur de Bogotá 2026, que saldrá desde Bavaria, en la Avenida Boyacá, y llegará al Parque del Fuego, en Fontibón, a partir de las 12:30 del mediodía.

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Otras de las movilizaciones corresponderán a las marchas de las poblaciones sexualmente diversas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Desde la Alcaldía se recordó que las movilizaciones pueden implicar desvíos y cierres viales temporales, así como impactos en las rutas de TransMiZonales y en la operación de los servicios troncales de TransMilenio. Por ese motivo, recomendó a la ciudadanía planificar los desplazamientos y consultar actualizaciones en el Portal Bogotá (https://bogota.gov.co/tag/marchas).

Entre las recomendaciones, las autoridades insisten en participar de manera pacífica y respetuosa, seguir las instrucciones de los equipos de Diálogo Social y reportar cualquier situación que pueda afectar la convivencia a través de los canales institucionales.

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Las movilizaciones previstas reflejan la diversidad de agendas sociales en la capital colombiana, desde reclamos laborales y educativos hasta eventos de memoria y reivindicación de derechos de género y diversidad. Las autoridades locales mantienen activo el monitoreo de la situación para informar sobre novedades y cambios en el cronograma.