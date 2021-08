Un intento de secuestro en Estados Unidos y la llegada del primer amor, así fueron los primeros años de J Balvin

J Balvin. Foto: Instagram @jbalvin

La historia de José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila de J Balvin desde pequeño ha sido algo para recordar con alegría y entusiasmo, era un niño inquieto con bastante curiosidad por descubrir las cosas simples que tenía la vida preparada para él. Según indicó su madre, Alba Mery Balvin, es alguien que desde el principio mostró que sería un líder, “por siempre se lo dije, vas a ser un grande entre los grandes”.

Desde que vivió en el barrio Conquistadores de Medellín y estudiaba en el colegio Aspaen Alcázares, en el municipio de Sabaneta, Antioquia, destacó por ser una persona muy apasionada en todo lo que se hace en su vida y en su carrera profesional.

“Jose en las clases interrumpía mucho porque era alguien muy inquieto, por ejemplo, estaba uno dando, la clase y comenzaba a hacer sonidos con un lápiz, tarareando canciones y entonces interrumpía por lo que tocaba llamarle la atención regularmente”, señaló Gabriel Saavedra profesor de J Balvin.

Su madre llegó a pensar que el artista se graduaría con honores de su colegio, pues señaló que siempre fue muy buen estudiante, incluso siempre le aconsejó que se juntara con el mejor de los estudiantes del salón. Sin embargo, de todos sus años escolares, hay una anécdota que siempre recuerdan sus padres, y es que J Balvin aprendió a manejar carro desde que tenía 10 años y llegó manejando a su colegio a esa edad, por lo que recibió un fuerte llamado de atención de las directivas.

Dos años después, el pequeño ‘Josesito’ como lo reconocen sus padres, ya comenzaba a demostrar interés en la música. En sus inicios, el artista que hoy conocen como ícono del reguetón colombiano, decidió inclinarse por el rock, según indica su padre, ‘Álvaro Osorio: “Tenía una banda de rock con Mateo Stivelberg, el hijo de María Cecilia Botero, y con Alejandro Jiménez, el que hasta hace poco era el presidente de Universal Music”.

El intérprete de ‘Mi Gente’ siempre tuvo claro que su gran sueño era hacer parte de grandes artistas musicales, por lo que ha trabajado para convertirse en la leyenda que hoy en día conocen como ‘J Balvin’.

Su juventud

Ese hombre atractivo que todos conocen hoy, que con 36 años sigue conservando esa cara de niño, con una piel envidiable y por el que muchas personas se derriten, es considerado como uno de los símbolos más sexys del género urbano, pero no todo fue siempre igual, su madre confesó que José tuvo una época en que se veía muy feo.

“El papá lo veía lindo, y la mamá lo veía así boconcito, era feito, pero el papá y la mamita lo veían lindo. Les cuento que fue invitado a una reunión”, así inició la descripción la madre del artista, y su padre intervino para agregar lo siguiente: “fue invitado a una discoteca que tenía como lema “only beautiful people”, mientras tanto Alba Mery continuó su relato:

“Yo estaba en Estados Unidos, y como él me llevó al aeropuerto y cuando me llevó era feito, cuando me llamó y me dijo que iba a una fiesta para que traiga una pinta linda, dije ‘mi muchacho cambió en estos 15 días y se puso lindo’, pero cuando llegué al aeropuerto les juro que la feura no había avanzado, estaba ahí detenida”, puntualizó la madre de Balvin.

En su juventud, las cosas no cambiaron mucho en cuanto a comportamiento, pues con sus compañeros de colegio se volaban del colegio y se colaban en fiestas de 15 años; sin embargo, el amor tocó a su puerta rápidamente de la mano de María Osorio mejor conocida como ‘La Mona Osorio’, pues se convirtió en la primera novia seria que tuvo el artista.

“De Jose me llamó mucho la atención aparte de su onda física y de ‘hip-hop’, es que no se comportaba como todos los niños de 16 años normalmente, él fue súper educado, por lo que no pasaron más de cinco minutos en decirle a mi mejor amiga que me había enamorado a primera vista”, señaló María Osorio.

En 2011 se dirigió a los Estado Unidos a aprender inglés, sin embargo, al llegar a Atoka para comenzar con los estudios, las cosas no fueron del todo buenas para el artista, pues según indicaron sus padres la persona que lo recibió en el país se enamoró filialmente de Balvin.

“La señora le escondió el pasaporte cuando él ya debía venirse, prácticamente lo secuestró, incluso no nos lo pasaba al teléfono, le decía que los papás lo habían abandonado y nosotros llamábamos al colombo y nos decían que nos lo habían advertido”, relataron sus padres que pese al mal momento que vivió el artista, logró cumplir su cometido para aprender inglés.

