No lo dejaron donar sangre por ser homosexual: joven denunció discriminación en Bogotá

Hace unas horas se conoció la denuncia de Daniel Castellanos, un joven a quien le negaron la posibilidad de donar sangre en un punto de Bogotá por ser homosexual, según contó la víctima, la persona que lo atendió le aseguró que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para hacer parte de la jornada, por ser gay pertenecía aun grupo de población ‘clave’ y por esta razón no podría donar.

La indignación del hombre fue tan grande que compartió su historia en redes sociales y aseguró que esto era un caso de discriminación y de homofobia.

Es la tercera vez que intento donar sangre y no me dejan por ser gay, @SectorSalud esto es discriminación, lleve mi prueba de VIH negativa realizada ayer!, compartió el joven a través de sus redes sociales.

Según el joven, no ha cambiado de pareja en más de seis meses, no tiene tatuajes o piercings nuevos y se hizo una prueba de VIH el mismo día que fue a donar, razón por la que no entiende por qué no aceptaron que hiciera parte de este proceso.

En una entrevista con Blu Radio el denunciante aseguró que, “Lleno el formulario y en la parte sobre información sexual el numero de parejas sexuales estaba acorde con los lineamientos para donación de sangre. No cambié de pareja en los últimos seis meses. Por eso decidí acudir a donar sangre”.

Pese a que el joven se opuso a la respuesta de la enfermera, esta le respondió que era imposible continuar con el procedimiento pues “haces parte de uno de los grupos que están excluidos de la donación’. Me sentí mal y es la tercera vez que me pasa”, relató Castellanos.

La respuesta del Banco de Sangre:

Luego de que se hiciera viral la noticia, Adriana Urbina, vocera del Banco de Sangre, confirmó a Blu Radio que todo lo que había dicho el joven era real y que es imposible que done sangre, sin embargo, dijo que o era por su orientación sexual sino porque no cumplía con los requisitos.

“No es debido a la orientación sexual, sino porque ellos pertenecen a una población clave que tienen mayor riesgo de portar una enfermedad de transmisión sexual, algunas personas, incluso heterosexuales, dependiendo de las conductas que tengan pueden hacer parte de esa población clave, como lo son habitantes de calle o quienes tienes varias parejas sexuales”, señaló la doctora.

Sin embargo la respuesta fue refutada por la Alcaldía quienes, a través de la Secretaría de Salud, aseguraron que desde 2018 en Bogotá se crearon unos lineamientos enviados desde la autoridades reguladoras y sanitarias que son el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud a través de la Resolución 3212 de 2018, que fue proferida en virtud de la sentencia por la acción de tutela T-248/12, la cual establece:

“El derecho a la igualdad y no discriminación es uno de los principios rectores dentro del Estado Social de Derecho, y una de las garantías de protección de los grupos tradicionalmente discriminados y marginados en la sociedad. En virtud de este principio, a las autoridades estatales se les impone el deber de abstenerse de incentivar o de realizar tratos discriminatorios”.

Esta directriz expresa que la orientación sexual y la identidad de género de la persona no son un impedimento para la donación de sangre y así se ha promovido desde la Red Distrital de Bancos de Sangre. Atendiendo esta resolución, así como el compromiso de esta administración con el reconocimiento y respeto por la diversidad, esta Secretaría hace un llamado vehemente a los diferentes bancos de sangre para que no admitan prácticas discriminatorias o estigmatizantes y solicitará el día de hoy al Ministerio de Salud y Protección Social la revisión de la normatividad existente para adecuar los criterios que aplazan la donación de sangre de una persona.

