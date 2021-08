Entrevista: el pianista Arthur Hanlon presenta su proyecto musical ‘Piano y Mujer’, en el que participa Goyo de ChocQuibTown

Arthur Hanlon y Goyo

En medio de la pandemia por el coronavirus, los artistas y músicos alrededor del mundo se vieron en medio de un confinamiento en sus hogares que algunos aprovecharon para crear nuevos proyectos, escribir más canciones y, en general, llegar a su público con nuevas propuestas cuando pudieran reencontrarse.

En el caso del pianista irlandés-americano Arthur Hanlon, pasar tanto tiempo en su casa lo hizo recordar una idea que tenía en su mente hace muchos años, en el que fueran protagonistas su piano y las voces de grandes artistas del mundo.

‘Piano y Mujer’ es el más reciente álbum de este músico, considerado uno de los instrumentistas más exitosos de su generación en la música latina, que además cuenta con un especial de televisión de 52 minutos que está en HBO y el próximo 18 de agosto se transmitirá en vivo a través de YouTube.

Infobae Colombia habló con Arthur Hanlon sobre la creación de este nuevo proyecto musical en el que colabora la cantante de ChocQuibTown, Goyo, además de otras artistas reconocidas a nivel internacional y que son amigas del irlandés como Kany García, Natalia Jiménez, Nella y Evaluna Montaner, quienes interpretan una canción propia y adaptan una de otros artistas, siempre con la compañía de Hanlon en el piano.

¿Cómo nace la idea de realizar ‘Piano y Mujer’ y por qué ese nombre?

Arthur: El nombre nació el año pasado en medio de la pandemia, pero realmente yo me enamoré de este concepto cuando tenía 17 años. A esa edad yo empecé a tocar profesionalmente en bares, hoteles y fiestas, cualquier cosa para ganar dos pesos con la música y muchas veces la gente no tenía plata para pagar a la banda entera, entonces cuando eso pasaba a la gente le decían ‘entonces vamos a mandar a Arthur con su piano y a la mujer, la cantante’, eso pasó cientos de veces. Es un formato que me encanta porque es íntimo, puedes improvisar y cosas así, cuando llegó la pandemia pensé que ya tenía el tiempo para montar este proyecto.

¿Cómo escogió a las cinco artistas que lo acompañan con sus voces?

Hicimos una reunión con mi equipo en la que daban muchos nombres y propuestas, pero yo les solicité que primero me dejaran llamar a mis amigas, personas que conozco muy bien para ver si ellas querían hacerlo. Entonces llamé a Kany Gacía, Natalia Jiménez, Goyo, Evaluna Montaner y Nella y todas inmediatamente me dijeron ‘Arthur también estamos en casa, no estoy grabando ni viajando, cuenta comingo’. Eso fue algo muy lindo, porque Kany estaba en Puerto Rico, Goyo en Colombia, Natalia estaba en México y todas viajaron a Miami para grabar el proyecto, un bebé de la pandemia.

¿Y qué tal es grabar un proyecto como este, con artistas de diferentes países, en medio de una pandemia?

Fue algo rarísimo, no te voy a mentir, la cosa más rara porque la pandemia creó una energía súper rara en el mundo. Yo estaba en aviones, conciertos, entrevistas y de un día al otro estaba entre cuatro paredes con mucho tiempo. pero lo bueno de eso es que fuimos al estudio sin restricciones de tiempo, en lugar de cuatro o cinco horas fueron dos días. Con Goyo estuvimos experimentando y probando cosas y, aunque terminamos, la otra semana queríamos hacer algo dirente. Tuvimos mucho tiempo para pulir y pensar la música.

Cada una de ellas interpreta una canción propia y otra adaptada, ¿cómo las seleccionaron?

Exacto, esa es la receta del álbum. Con mi piano hice versiones nuevas y diferentes de todas las canciones, por ejemplo Goyo me dijo que le gustaba mucho su canción ‘Nuqui’ y me explicó del ritmo de la Costa Pacífica y un beat que es afrocolombiano en el estudio, así nació esa versión. La segunda canción es ‘Gotas de Lluvia’ del Grupo Niche es una de mis canciones favoritas y Jairo Varela es uno de mis héroes y era el primo de Goyo.

¿Qué conexión tiene con la música colombiana y cómo conoció a Goyo?

Yo crecí en Detroit, Michigan, mis padres son irlandeses inmigrantes con una pasión por el piano, pero me fui a estudiar a Nueva York y allá encontré toda la música de América Latina, la bachata, la salsa, el merengue, porque estaba viviendo en un barrio latino. Fui a conciertos del Grupo Niche, del Gran Combo de Puerto Rico, Rubén Blades y Willie Colón, todo esto me encantó y cambió la dirección de mi carrera.

A mis 21 años viajé solo a Cali y fui a los estudios del Grupo Niche y Jairo fue increíble conmigo, fui a su casa y se convirtió en uno de mis mentores en la música latina. Entonces, hace tres años tuve la oportunidad de trabajar con ChocQuibTown en una canción que hicimos juntos y grabamos todo en Bogotá, yo no sabía la relación que Goyo tenía con Jairo Varela, pero un día hablando le conté que Jairo era uno de mis mentores, entonces ella me dijo ‘¿sabes que él fue mi primo?’ y así empezó la relación que tenemos.

La influencia de Jairo Varela en ambos hizo que interpretar juntos ‘Gotas de lluvia’ fuera mucho más especial

Claro, fuimos a los estudios sin nada planeado y empezamos a pensar qué canciones íbamos a hacer. Claramente hablamos de Jairo y eso me llevó a tocar en el piano algo muy dulce recordándolo con esta canción, a ella le gustó y así nació la idea del arreglo.

¿Cómo nació el especial de televisión?

Eso pasó cuando llevábamos como 50% del disco grabado y con mi equipo pensamos que sería muy bueno que saliera en televisión. Le mandamos la música a HBO y a ellos les encantó la idea de un piano y cinco mujeres, así salió en HBO y para America Latina también está en el Sony Channel.

Esa grabación también fue muy rara, fuimos a un hotel en Miami que se llama La Faena que tiene un teatro muy lindo, para ese momento todo estaba cerrado y el dueño nos lo prestó. Eso fue en octubre del año pasado, cuando la pandemia estaba muy fuerte aquí en Miami, recuerdo que Kany llegó y ambos estamos con tapabocas y nos saludamos, pero nos mirábamos como si estuvieramos haciendo algo muy loco, pero empezamos a tocar y nos quitamos las máscaras creando una energía muy bonita.

¿Están pensando en presentarse en vivo con este proyecto?

Sí, ya estamos en eso. Tengo gira en noviembre aquí en los Estados Unidos en varias ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Miami; pero también estamos hablando con empresarios en Colombia, México y Chile para el año que viene y todos estamos listos, ellas también están más que listas, para volver a tocar en vivo. Tengo muchas ganas de regresar a Colombia para comer empanadas y toda la comida rica de allá.

‘Piano y Mujer’, lista de canciones:

1. Vámonos Compadre (Intro)

2. Evidencias junto a Kany García

3. Cielo Rojo junto a Natalia Jiménez

4. Gotas de Lluvia junto a Goyo

5. Me Llaman Nella junto a Nella

6. Paraíso (Instrumental)

7. Amazing Grace junto a Evaluna Montaner

8. Creo en Mi junto a Natalia Jiménez

9. Nuquí (Te Quiero Para Mi) junto a Goyo

10. Hallelujah junto a Evaluna Montaner

11. Caballo Viejo junto a Nella

12. Hoy Ya Me Voy junto a Kany García

13. Oye Como Va! (Outro)

