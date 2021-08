Estos serían los senadores que apoyan la precandidatura de Oscar Iván Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga, precandidato por el Centro Democrático, sería la ficha del consenso en el uribismo. Foto: Colprensa

Tras la confirmación de intenciones presidenciales por parte del exministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga comienzan a conocerse los nombres de los miembros de su partido, el Centro Democrático, que estarían dispuestos a darle respaldo tanto en la campaña de consulta al interior de la colectividad, como en la posterior carrera por el Palacio de Nariño, si logra llegar hasta esas instancias.

Se trata de miembros de vieja data como el senador José Obdulio Gaviria, quien ya le había ofrecido su apoyo en la campaña de 2014 contra Juan Manuel Santos; o el expresidente de esa corporación Ernesto Macías, quien desde hace un mes venía asegurando en entrevistas como la ofrecida al Nuevo Siglo que “Zuluaga lograría el mayor consenso en el Uribismo”.

En la misma tónica se encontrarían otros nombres como Paola Holguín, quien ha invertido los últimos dos días, desde el anuncio de la precandidatura, a darle visibilidad en sus redes sociales a todos los mensajes emitidos por el nuevo aspirante Zuluaga, partiendo de la confirmación inicial con su comunicado de prensa, hasta las ultimas declaraciones sobre la forma en la que buscaría derrotar a uno de los principales rivales de la contienda electoral, Gustavo Petro.

Lo mismo hizo Santiago Valencia, quien además ha llegado a escribir columnas exaltando los beneficios de llevar a Zuluaga hasta la Presidencia. “Mi apoyo y gratitud estarán siempre con Óscar Iván Zuluaga, un hombre que como siempre que tengo la oportunidad, lo digo, cuenta con todos los valores, cualidades y calidades humanas que debe tener un líder. Una persona que teniendo el país en la cabeza, sabe perfectamente como enfrentar los más grandes retos”, escribió.

También está María del Rosario Guerra, que además de replicar los mensajes del precandidato, ha manifestado en entrevistas con emisoras como Ecos del Combeima que “es el momento que Óscar Iván Zuluaga sea candidato presidencial”.

Por su parte, W Radio citó a algunos otros como Carlos Felipe Mejía, Ruby Chagüi, Fernando Nicolás Araújo, Ciro Ramírez y Honorio Enriquez, todos personajes que han hecho eco de las aspiraciones políticas del excandidato presidencial a través de redes sociales.

Tampoco hay que olvidar a María Fernanda Cabal, que a pesar de ser precandidata, ha confesado en numerosas ocasiones es el candidato ideal para el Centro Democrático en estos momentos. Según le dijo a este medio, “Yo misma fui la que propuse a Óscar Iván Zuluaga, porque me parece que no solo tiene las condiciones sino que le robaron las elecciones presidenciales, pero estamos esperando qué decisión toma. Pero en el abanico puede haber varios, Paloma Valencia, Paola Holguín, pueden estar varios, porque esa es una opción democrática. Pero es con Óscar Iván con el que más me identifico”.

De acuerdo con la misma emisora, faltan por decidirse algunos de los novicios de la colectividad, como Gabriel Velasco, Nicolás Pérez, Carlos Meisel, John Harold Suárez, Amanda Rocío González y Alejandro Corrales, que serían definitivos para sellar el paso de Zuluaga a la etapa electoral abierta.

A lo largo de las últimas semanas se han registrado varios indicios que confirmaban las intenciones presidenciales de Zuluaga, como su reunión con el exsenador Álvaro Uribe Vélez, figura central del partido de derecha, y otros parlamentarios del mismo, así como su encuentro con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.

A este último asistió con el objetivo de conversar sobre el paro nacional y los problemas políticos y económicos que atraviesa el país, en compañía de los exalcaldes Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa, y el exministro Mauricio Cárdenas, todos perfilados como precandidatos.

También está el hecho de que a Zuluaga se le haya visto últimamente recorriendo las calles de Bogotá y Cali en pleno auge del paro nacional, y hasta formulando públicamente algunas ideas para abordar cuestiones relativas a dicha situación, como la propuesta de crear 40.000 empleos para jóvenes y mujeres en Cali y Buenaventura.

Zuluaga tuiteó el pasado 11 de agosto: “le anuncio al país mi candidatura presidencial. Iniciaré por mi partido, el Centro Democrático, e iré construyendo consensos con jóvenes, empresarios, líderes sociales, mujeres y todo aquel que quiera construir una Colombia con mejores oportunidades y bienestar social para todos”.

SEGUIR LEYENDO: