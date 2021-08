“Fue salir elegido y el mundo se me vino abajo”: Gustavo Bolívar ahonda en su situación financiera

El senador Gustavo Bolívar decidió hacer un extenso hilo en Twitter explicando sus finanzas desde que decidió entrar a la política en 2018. “Hasta 2018 tenía una economía saludable. Declaré más impuestos que los 108 senadores y los ministros juntos: casi 5.000 millones entre 2017 y 2019. Fue salir elegido y el mundo se me vino abajo”, explicó el político.

El político explicó que por su discurso anti establecimiento le cancelaron producciones de televisión, préstamos bancarios y los clientes dejaron de ir al hotel que adquirió por una campaña de matoneo en las redes. “Terminé de pagar ese año un préstamo de 600 millones con Banco Bogotá sin atrasarme en una sola cuota”, comentó.

“Aún así me negaron otro préstamo para ponerme al día con pagos que ya empezaban a vencer. El arrendatario del hotel empezó a colgarse también con los pagos del arriendo. Sin embargo yo seguía entregando mis salarios a obras sociales. Ese 2018 vino un golpe muy duro: divorcio”, agregó el senador.

Explicó que la separación le costó toda la liquidez que le quedaba y que sigue pagando esa obligación. Añadió que luego llegó la pandemia del covid-19 y el hotel cerró 17 meses y hubo cesación de pagos. “Cero ocupación, + fin de series de Tv + divorcio + Pandemia + DIAN + gastos fijos de 80 mll/mes y sin sueldo= Al piso”, explicó.

“Nunca me quejé en público. Solo dije: quizá no me presentó de nuevo al Senado para enderezar mi economía. Algo que sé hacer. De nacer en barrio pobre y estudiar en colegios públicos pasé a construir con mucha disciplina y sin plata del Estado lo suficiente. Para vivir tranquilo”, comentó.

Sobre el caso de Bruno Díaz

El senador también se refirió al actor y exconcejal de Bogotá Bruno Díaz, quien lo denunció por supuestamente incumplir el pago y, presuntamente, evadir a su hijo Diego Díaz hasta el día de su muerte, por un contrato en uno de los hoteles del congresista en Cundinamarca.

“Bruno, orquestado por ‘amigos’ y enemigos es una de varias deudas. Tengo 10 años para pagar y las cuotas atrasadas no superan los 40 mll. Pero hacen de esa noticia la cortina de humo ideal para tapar 70.000 millones que la ministra le regaló a los pillos de la patria”, escribió el político.

Bolívar indicó que sus contadores le aconsejaron un camino fácil. “Declararme en quiebra para que la ley me proteja de los acreedores. No lo hice por 3 razones: a) no quiero dejar a los acreedores sin su plata. b) no estoy quebrado. Estoy ilíquido. y c) nunca me doy por vencido. No me dejo derrotar”, comentó.

Aseguró que no renunciará a su curul y que no les dará el gusto de reír viéndome en el piso. “Estoy en proceso de vender un par de propiedades para salir de todos los pendientes”, aseguró.

“La persecución es sistemática y despiadada, sabré soportar. Estoy fuerte porque no he cometido delitos. Quebrados están miles de empresarios. En dos meses no he tenido un dia sin ataques. La columna de Vicky tildándome de Diosdado; la sindicación de terrorista”, sostuvo Bolívar.

Comentó que a diario sufre de las calumnias de Claudia López. “Quieren destruirme porque saben que si lo logran, merman a Petro. He sido y seguiré siendo su escudo. Creo en él y no descansaré hasta verlo”, denunció.

SEGUIR LEYENDO: