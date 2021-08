Joven capturado por la Policía confesó que recibió 70 mil pesos por participar en disturbios en Bogotá

Imagen de disturbios en Suba en la madrugada del 10 de agosto

Las declaraciones de un encapuchado, quien fue capturado en medio de las confrontaciones entre la Policía y vándalos que atentaron contra un CAI en Engativá, podrían cambiar la percepción que hay con respecto al comportamiento violento de algunos participantes en marchas y protestas sociales en la capital.

De acuerdo con el testimonio de “Julián” (nombre cambiado para proteger al testigo) a Noticias Caracol y Blu Radio, su participación en los disturbios estaba motivada por un pago de 70 mil pesos, cuyo desembolso recibiría a través de plataformas digitales.

En sus propias palabras:

Me pagaron 70.000 y lo iba a hacer porque uno piensa que esto es de ideales. Uno piensa que atacando policías, como son funcionarios del Gobierno, pues esto va a cambiar.

Aunque “Julián” afirmó desconocer quién, o quiénes, lo financiaron, sí informó que ese dinero es por participar de marchas. Además, destacó que la convocatoria se realiza a través de redes sociales:

Ellos solo consignan y ya. La información para que paguen se conoce en redes. Los 70.000 me los dan solo por ir a las marchas.

De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, las autoridades manifestaron consternación por lo que aparenta ser una práctica perniciosa que se está produciendo para involucrar a jóvenes en la realización de actos vandálicos en Bogotá.

De acuerdo con “Julián”, su familia nunca lo apoyó para que hiciera presencia en las movilizaciones del paro nacional. Declaró que su mamá le advirtió de que no se involucrara en estos episodios de vandalismo: “Cuando a uno le dicen las cosas hay que hacer caso, mi mamá me dijo que no viniera y véame donde paré”.

El joven, que enfrentará imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, puntualizó que no “Volveré a hacer esto, ni por plata”.

Disturbios en Bogotá

“Julián” es uno de los tres jóvenes entre los 20 y 23 años de edad que pretendían vandalizar algunos bienes públicos en el sector y que se encontraban en los alrededores del CAI Jáboque, afectado por pedreas en la madrugada de esta martes, ubicado en la localidad de Engativá.

En el balance de los hechos ocurridos en Bogotá, la alcaldesa Mayor, Claudia López, anunció que iría hasta las últimas instancias de la judicialización con respecto a los actos vandalismos en la ciudad.

Lo anterior enmarcó el ofrecimiento de una recompensa de 20 millones de pesos por información de los responsables que incendiaron un bus del SITP en el sector de Tibabuyes, localidad de Suba.

Alcaldesa López ofrece recompensa de 20 millones por información que conduzca a la captura de vándalos que quemaron bus SITP en Suba

En su mensaje a la ciudadanía, López recalcó que detrás de estos eventos habrían intereses que buscan desestabilizar políticamente a Bogotá.

En ese sentido, la Personería se sumó al rechazo que expresó la primera autoridad de Bogotá, por lo que condenó los actos vandálicos que ocurrieron en la madrugada del martes 10 de agosto.

Esta entidad entregó un reporte de 3 policías lesionados, 2 buses del SITP vandalizados al igual que una moto de la policía incinerada.

Así mismo destacó que “Desde el 28 de abril hasta hoy hemos acompañado de día y de noche cerca de 600 manifestaciones y protestas que se han presentado las localidades de la ciudad porque nuestro objetivo como guardianes es proteger los derechos de todos los ciudadanos”.

