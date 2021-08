Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hicieron un recorrido en video por su lujosa casa en las afueras de Medellín

A través de su Instagram, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dieron a conocer el interior de su casa, la cual tienes varios espacios en los que cada uno pudo imprimir sus gustos, pues durante el ‘house tour’ revelaron diferentes espacios con aires modernos a gusto de Luisa y toques mexicanos, que denotaron el gusto de Pipe por la cultura del país azteca.

Inicialmente, a la entrada de la casa, la influenciadora paisa mostró un cuadro de San Miguel Arcángel, pues reveló que siempre ha sentido una conexión con este guardián, ante lo cual Pipe señala: “Estamos más que cuidados por este caballero acá”.

En seguida, Pipe le muestra a los seguidores uno de los lugares más concurridos de su casa, se trata de la sala, lugar que destaca que el estilo y los colores fueron a gusto de su esposa Luis Fernanda, aclarando que también son de su gusto.

Asimismo, su esposo Pipe reveló que a la hora de amoblar su casa Luisa tiene un gusto por la onda ‘Fancy’, indicando que ella se siente atraída por lo lujoso y elegante, el cual también comparte él.

Llegando a la cocina, el cantante les reveló a los seguidores que Luisa tiene una atracción por los espejos, pues ella siempre se mira en ellos y por eso colocó uno de gran escala de camino a la cocina.

“O sea, yo aquí me doy cuenta cuánto peso subí y cuánto no. No mentiras, pero realmente para mí, es importante tener un espejo a la entrada de la casa, siempre he creído que los espejos como que se llevan las energías, no las buenas, pero sí las no tan buenas”, manifestó la influenciadora.