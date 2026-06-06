El Centro Democrático respondió a Petro tras duras declaraciones contra opositores: “Las mariposas amarillas nunca llegaron”

Petro hizo mención indirecta del candidato presidencial que enarbola las banderas de la derecha, Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

En su cuenta oficial de la red social X, voceros oficiales del partido Centro Democrático emitieron un contundente mensaje en respuesta a las duras declaraciones emitidas por el presidente Gustavo Petro desde Córdoba, en las que advirtió sobre las consecuencias de elegir a un presidente, según él, vinculado a sectores asociados con la violencia paramilitar en Colombia.

El mandatario, aunque no hizo mención directa al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, afirmó que este estaría asociado a diversos crímenes por sus posturas ideológicas, a juzgar por sus controversiales palabras.

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En su intervención, el jefe de Estado colombiano afirmó: “Triste el país, que con su propio voto popular, lleve a los que esgrimieron las sierras eléctricas y despedazaron y metieron en fosas comunes y llevaron a hornos crematorios al pueblo humilde de Colombia. Triste ese país, si se le ocurre llevar a los defensores de los genocidas con el dinero de los genocidas del mundo, los que tiran misiles, los que asesinan por decenas de miles bebés en Palestina”, dijo.

El jefe de Estado aseguró que el candidato presidencial de la oposición al Gobierno Petro está asociado "a las sierras eléctricas" - crédito Alejandro Garcia/EFE

Y continuó: “Triste el pueblo que coloque en el Palacio de Nariño, después de haberlo llenado de mariposas amarillas y de pueblo, de pueblo y de pueblo, no de oligarcas ni terratenientes, no de matarifes y genocidas. Triste el pueblo que devuelva ya al sillón de la Casa de Nariño al defensor del paramilitarismo que crucificó 200.000 vidas de seres humanos en Colombia. Triste ese pueblo si llega a suceder.”

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Horas después, se conoció la respuesta oficial del partido de derecha que ahora respalda al candidato de la oposición, de cara a la candidatura progresista de Iván Cepeda: “Triste ese país que dejó llegar a un presidente que en 4 años llenó a Colombia de droga, crimen y corrupción en lugar de paz y bienestar. Las mariposas amarillas nunca llegaron, Petro. Solo llegaron más coca, más muertos y más pobreza. Ese es su legado”.

Respuesta del Centro Democrático a Gustavo Petro por fuertes declaraciones sobre el candidato opositor a Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X

Petro criticó a Trump y Rubio por respaldo a Abelardo de la Espriella en la recta final electoral

A días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente Gustavo Petro elevó el tono de sus críticas contra el mandatario estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el respaldo público que ambos ofrecieron al candidato Abelardo de la Espriella. La jornada electoral que definirá quién llega a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030 se celebrará el domingo 21 de junio de 2026.

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Durante el acto en el departamento de Córdoba, Petro acusó a Trump de romper un acuerdo de no intervención en las elecciones colombianas y cuestionó la postura de la administración republicana frente a la lucha contra el narcotráfico.

Petro criticó de nuevo el apoyo de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella - crédito César Carrión/Presidencia - Reuters

“No entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes, y yo no lo acepto”, declaró el mandatario.

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Petro, que fue incluido en octubre de 2025 en la lista Ofac de Estados Unidos, desafió posibles nuevas sanciones y manifestó: “Me pueden meter 10.000 veces a la lista Ofac y, si me quieren llevar preso, inténtenlo. Pero no bajaré la voz”.

El jefe de Estado también criticó a quienes respaldan posiciones consideradas sumisas ante Washington. Dijo: “No entiendo esos colombianos que votan por quienes se arrodillan en Miami y permiten que a los colombianos y colombianas los encadenen, los traten como perros”.

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