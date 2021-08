Sandra Beltrán contó su experiencia como madre soltera y futuros proyectos profesionales

Tomada de Instagram @sandrabeltran75

A sus 46 años la actriz Sandra Beltrán, recordada por encarnar a la primera ‘Diabla’ en la telenovela original ‘Sin tetas no hay paraíso’ inspirada en el libro homónimo de Gustavo Bolívar, sigue conservando la figura que la caracterizó en aquella época. Motivada por el encierro que vivió durante la pandemia, decidió regresar al país y contar su historia en el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’.

“Llegué a Bucaramanga, a mi ciudad bonita, a reencontrarme con mi familia, con amigos de toda la vida. Estábamos en México cuando empezó todo este tema de la pandemia y decidimos pasar un tiempo primero en Miami, encerrados todo el tiempo hasta que dije ‘¡No puedo más!’, quiero irme a mi casita por mí, por tener este llamado de enraizarme, de estar tranquila un rato”, afirmó la actriz para ‘Lo Sé Todo’.

Sin embargo, a su llegada a los Estados Unidos donde una tía y sin permiso de trabajo para desarrollar sus actividades actorales, decidió colaborar junto a su familiar cosiendo tapabocas en máquina industrial para donar a los más necesitados.

“Aprendiendo, yo creo que gastaba una semana completa haciendo nada más uno. Al final de esos meses que estuve con ella, terminé haciendo en un día más de 100 tapabocas”, pero recordó que no fue fácil regresar de nuevo a sus raíces y llegó pensando en qué haría en su natal Bucaramanga.

Agregó que se encuentra con la espera de realizar la grabación de un una serie para la web en su tierra. “De Santander para Santander, es la primera vez que hago algo de este estilo y que es muy regional”. Al respecto, conviene decir que lo que más le gusta de estar de nuevo en ‘La Ciudad Bonita’ es la comida, “la arepa santanderena con carne oreada, aguacate, arroz y maduro”, puntualizó.

Luego de hacer un recorrido por parte de lo que vivió durante la pandemia, la actriz habló para ‘Lo Sé Todo’ sobre su experiencia como madre soltera de un niño de casi 10 años.

“Cuando se dieron las cosas para hacerme cargo de mi hijo, dije ‘yo ya puedo sola, no me va a quedar grande’, y no crean, siento que hay muchos vacíos que los niños comienzan a tener por causa de ese padre o madre que no está, de la familia, así estén separados es importante que estén cerca”, mencionó la actriz.

Sobre su situación sentimental, Sandra Beltrán reveló algunos detalles. “Yo llevo muchos años sola, tal vez porque he priorizado otras cosas en mi vida, pero creo que hoy en día estoy mucho más segura de lo que quiero, de lo que no, y aún más teniendo un hijo hay que tener la seguridad que en el momento en que quiera compartir mi vida con alguien, seamos un buen equipo”.

De su faceta como empresaria, habló del negocio que tiene junto a su hermana Mónica, de la que asegura solamente ser la socia capitalista porque de pastelería tiene poco conocimiento. “Recuerdo que Mónica me dijo que por qué no hacíamos algo con lo que pudiéramos endulzarle la vida a las personas, cuando menos nos dimos cuenta, ya llevamos ocho años o un poquito más, ya hemos ganado premios internacionales. ‘Sueños Dulces’ son tortas talladas en 3D y estamos ubicados en Bucaramanga y Bogotá”, finalizó.

