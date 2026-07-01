Abelardo de la Espriella ya definió su equipo de empalme: quiénes estarán al frente de cada sector

José Manuel Restrepo coordinará el proceso de empalme del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente electo Abelardo de la Espriella instaló este martes oficialmente el equipo de empalme, integrado por 22 mesas sectoriales y más de 1.000 participantes, para coordinar el traspaso de información con el gobierno saliente en la Universidad Sergio Arboleda.

Este proceso fue dirigido por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y marca el inicio de la transición administrativa tras el triunfo de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Estructura y liderazgo del empalme

De acuerdo con La Silla Vacía, el equipo de empalme está integrado por 75 miembros distribuidos en áreas clave de la administración pública, con líderes, coordinadores y acompañamiento especial en asuntos sociales. La meta principal es recibir información de cada entidad estatal y garantizar un traspaso ordenado de la gestión pública.

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José Manuel Restrepo encabeza la coordinación general, apoyado por un grupo de asesores denominado comité nacional, junto a figuras como Jerome Sanabria (activista digital y consejera de Juventud en Bogotá), Jaime Beltrán (exalcalde de Bucaramanga y gerente de regiones en la campaña), Elsa Noguera (exgobernadora del Atlántico), María Isabel Campo (abogada y excandidata a la alcaldía de Valledupar) y Carlos Alonso Lucio (asesor cercano de De la Espriella).

La Silla Vacía detalla que estas personas integran el grupo de 36 cabezas principales que, junto a sus equipos de asesores, coordinan la transición en los distintos sectores estratégicos. Restrepo aseguró durante la instalación que en total son 1.300 personas trabajando por sector.

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El equipo de empalme fue distribuido en áreas económicas, sociales, institucionales y de infraestructura. - crédito Defensores de la Patria

Sectores priorizados y responsables

Según Blu Radio, el área económica y productiva cuenta con los siguientes líderes y coordinadores:

Indalecio Dangond en Agricultura y Desarrollo Rural , con Myriam Carolina Martínez Cárdenas y Juan Manuel Villegas como coordinadores.

Manuel Fernández en Comercio, Industria y Turismo , con Jaime Uribe, José Caballero y Juliana Villegas.

Miguel Gómez Martínez en Hacienda , junto a Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo y Óscar Franco.

David Varela en el Departamento Nacional de Planeación , acompañado por Diego Dorado y Laura Pabón.

José Miguel Saab para el sector Minero-Energético.

Juan Camilo Ostos para Transporte e Infraestructura.

En el área social, Blu Radio y La Silla Vacía informaron que los líderes y coordinadores son:

Viviane Morales en Educación , junto a María Alejandra Rojas, Andrea Escobar y Juanita Bermúdez.

Iván Sánchez en Salud , con Katherine Garzón, Paulo Echeverri y Marcela Montealegre.

Felipe Gaitán Tovar en Deporte , acompañado de Eduardo Silva y María Catalina Guerrero.

Andrés Jaramillo en Cultura , junto a Tomás Pinzón y Greis Cifuentes.

Juliana Gutiérrez para Prosperidad Social, Inclusión y Niñez, con María Alejandra Rojas, Andrea Escobar, Juanita Bermúdez, Katherine Garzón, Paulo Echeverri, Marcela Montealegre, Eduardo Silva, María Catalina Guerrero, Tomás Pinzón Lucena, Greis Cifuentes y Ani Abello, además del acompañamiento especial de la Primera Dama y la Segunda Dama en esta mesa.

Los líderes y coordinadores fueron designados para recibir la información de las diferentes entidades del Estado. - crédito Defensores de la patria

El área institucional y de gobierno tiene como referentes, según Blu Radio:

Rodrigo Lara para Interior y Gobierno , con Piedad Chacón Castaño, Lina María Aycardi Aldana, Margarita Araujo, Hernando Herrera, María Alejandra Rico, Richard Caicedo, Juan Carlos Caiza Rosero y Priscila Cabrales.

Iván Cancino en Justicia , junto a Margarita Araújo y Hernando Herrera.

Pablo Olarte en Función Pública.

Andrés Barreto en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Mariana Pacheco en Relaciones Exteriores.

Otros sectores relevantes tienen como líderes a Fabio Arjona en Ambiente y Desarrollo Sostenible, con Eduardo Chavez y Natalia Quevedo como coordinadores; Lorena Angarita en Tecnologías y Comunicaciones; Patricia Martínez en Ciencia, Tecnología e Innovación; Cristian Halaby en Trabajo y Andrés Quevedo en Vivienda.

Defensa y fuerza pública: organización especial

Blu Radio informó que el sector Defensa contará con una estructura particular, encabezada por el general en retiro Jorge Mora López. El general en retiro Alberto Sepúlveda será el coordinador principal. Las distintas áreas del Ministerio de Defensa tienen responsables designados:

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Ruddy Arias Rodríguez en el despacho del ministro

Alberto Sepúlveda Riaño en la Secretaría General

Jorge Humberto Jerez Cuéllar en la Secretaría de Gabinete

Hilda Raquel López Gómez en el Viceministerio de Estrategia y Planeación

Javier Alonso Díaz Gómez en el Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad

Paula María Cañas Marín en el Grupo Social y Empresarial de la Defensa

El enlace para el Comando General de las Fuerzas Militares será Mauricio Moreno Rodríguez, con Wilson Neyhid Chávez Mahecha para el Ejército, Paulo Guevara Rodríguez para la Armada Nacional, Iván Deláscar Hidalgo Giraldo para la Fuerza Aérea Colombiana y Luis Enrique Méndez Reina para la Policía.

El sector Defensa contará con un equipo especializado para coordinar el empalme con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. - crédito Defensores de la patria

Primer encuentro formal y expectativas

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ejerce funciones presidenciales confirmó que la primera reunión formal entre los equipos del presidente saliente Gustavo Petro y el mandatario electo está programada para el jueves 2 de julio a las 10:00 de la mañana en la Casa de Nariño. En este encuentro, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro iniciarán la entrega oficial de información y cuentas del Estado.

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El proceso de empalme comenzó el martes 30 de junio con la instalación de las mesas técnicas, en un evento que reunió a más de 1.000 expertos y facilitadores. El objetivo es coordinar la transición administrativa y preparar el inicio del nuevo gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, que prevé que varios de los delegados del empalme asuman ministerios en la próxima administración.