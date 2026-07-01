Magistrado Carlos Camargo niega haber participado en el empalme de Abelardo de la Espriella tras polémica en redes

Carlos Camargo aseguró que no participó en la reunión de empalme y explicó que asistió a la universidad por un compromiso académico. - crédito @SenadoGovCo/X

El magistrado Carlos Camargo, integrante de la Corte Constitucional, aclaró que no participó en la reunión de empalme entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de que en redes sociales circularan videos en los que aparecía en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

El magistrado señaló que su presencia en el lugar se debió exclusivamente a compromisos académicos y no a actividades relacionadas con la transición presidencial. La aclaración se produjo después de que en redes sociales se compartieran imágenes del encuentro de empalme, lo que dio lugar a diferentes interpretaciones sobre su presencia durante la jornada.

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Explicación del magistrado y contexto del encuentro

De acuerdo con la información publicada por Cambio, Camargo explicó que el día de la reunión se encontraba saliendo de un comité académico convocado por la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que es profesor desde hace 15 años y de la cual también es egresado.

El magistrado precisó que coincidió con el evento cuando salía de la universidad y que no hizo parte del proceso de empalme. Asimismo, reiteró que no sostuvo reuniones con los integrantes del equipo de transición ni participó en las actividades programadas durante la jornada.

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Como magistrado de la Corte Constitucional, Camargo debe mantener independencia frente al nuevo Gobierno. - crédito Corte Constitucional.

Contexto institucional

En su condición de magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo no puede intervenir en asuntos relacionados con el nuevo Gobierno, pues los integrantes del alto tribunal deben mantener independencia frente a las actuaciones de las demás ramas del poder público.

En caso de que un asunto sobre el que exista una relación previa llegue posteriormente a la Corte, el magistrado deberá evaluar si se declara impedido para garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales.

Desarrollo del empalme en la Universidad Sergio Arboleda

La reunión de empalme se realizó en la Universidad Sergio Arboleda y fue uno de los primeros actos públicos del equipo de transición liderado por Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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El equipo de empalme está conformado por cerca de 1.300 integrantes y entre los asistentes había especialistas e integrantes de los equipos técnicos designados para preparar la transición gubernamental.

El proceso, denominado “Arca de Noé”, tiene como objetivo levantar un diagnóstico financiero y administrativo de las distintas carteras del Estado para facilitar la transición de gobierno. De acuerdo con lo informado por el equipo del presidente electo, la estrategia comenzó a estructurarse varios meses antes de las elecciones con el propósito de recopilar información técnica sobre el funcionamiento de las entidades públicas.

La Universidad Sergio Arboleda fue el escenario de una de las primeras reuniones del equipo de empalme del presidente electo. - crédito Universidad Sergio Arboleda

Entre las tareas previstas se encuentra la revisión de la situación financiera, administrativa y contractual de las diferentes carteras del Estado, así como la conformación de 22 mesas técnicas, una por cada sector económico, integradas por alrededor de 100 personas cada una.

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Según explicó Restrepo, el proceso también contempla la creación de un banco de proyectos estratégicos y el uso de herramientas de inteligencia artificial para consolidar información de los distintos sectores. Además, el equipo de trabajo cuenta con la participación de expertos y técnicos regionales encargados de aportar insumos sobre la situación de cada área del Gobierno nacional.

Organización y liderazgo del proceso de empalme

Por parte del Gobierno saliente, la coordinación del empalme está a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien fue designado para liderar el proceso y encabezó un consejo de ministros para avanzar en los preparativos del encuentro con el equipo de De la Espriella. La Casa de Nariño propuso realizar la siguiente reunión esta semana.

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Estas reuniones hacen parte del procedimiento de transición previsto entre el Gobierno saliente y el entrante, mediante el cual las entidades entregan información sobre su estado administrativo, financiero y operativo para facilitar el cambio de administración una vez se produzca la posesión presidencial.

El proceso de empalme es coordinado por José Manuel Restrepo e incluye 22 mesas técnicas para revisar el estado de las entidades públicas. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El equipo del Gobierno entrante es coordinado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera la estrategia “Arca de Noé”. Según explicó, el propósito del proceso es “conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”.

El encuentro realizado en la Universidad Sergio Arboleda permitió definir la metodología de trabajo que será utilizada durante las próximas semanas, antes de que se lleven a cabo las reuniones oficiales entre los delegados designados por el Gobierno saliente y el equipo de transición del presidente electo.

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