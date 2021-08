Proyecto de ley que regula los criptoactivos en Colombia vuelve al Congreso

Proyecto busca regular las criptodivisas en el país

El representante Mauricio Toro, Partido Alianza Verde, es el vocero en una discusión que cobró auge en el escenario pospandémico cuando estos activos ganaron relevancia en distintos campos de la economía: como su producción (las granjas y minas, restringidas en China), su cotización (superó la barrera de los USD 30.000 después de dos meses de fluctuaciones debidas, en buena parte, a las restricciones chinas), y su intercambio (son millares los que realizan transacciones en estos activos, lo que ha conducido a países como El Salvador a considerar al Bitcoin, una de las más preponderantes criptodivisas, como moneda alternativa para la economía del país centroamericano).

Para el congresista Toro, la regulación de servicios de intercambio de este tipo de activos debe actuar como un marco legal para el creciente volumen de transacciones con estas divisas.

Afirmó que es momento de reglamentar el uso de las criptomonedas, con la intención de salvaguardar a los usuarios y evitar el fortalecimiento de un mercado negro que tendría un impacto negativo en el naciente rubro de este tipo de economía.

El país no puede seguir sin reglamentación ni regulación. Necesitamos garantizar a todos los actores del ecosistema un piso claro, con seguridad, que cierre la puerta a mercados negros y a posibles fraudes. No podemos seguir en esta línea gris, dejando escapar la generación de ingresos por los tributos de estas empresas y emprendimientos que se formalizarían al contar con una reglamentación

De acuerdo con Toro, el proyecto tiene los siguientes temas como puntos principales de lo que podría ser un marco regulatorio para las criptodivisas en Colombia:

- Los operadores de estos activos deben constituirse como sociedad comercial o como sucursal de una sociedad extranjera

- Se crearía el Registro Único de Plataformas de Intercambio de criptoactivos

- Los operadores tendrían la obligación de presentar a sus clientes un panorama de riesgos

- Se generaría una parametrización contable para los operadores.

Bitcoin en el país cuenta con más de 680 puntos de transacción

La iniciativa iniciará su trámite en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. De aprobarse, pasará a la Plenaria de esa corporación. En caso, de surtir con éxito estas dos instancias, le restaría el mismo trámite en el Senado de la República, iniciando por la Comisión Sexta y finalizando en Plenaria.

