Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ tuvo que aprender a hablar y caminar de nuevo por el covid-19

Luego de que hace un par de meses fuera noticia por su grave estado de salud, la actriz bogotana Inés Prieto, recordada entre muchos otros papeles por su interpretación de doña Hortensia en ‘Pasión de gavilanes’, reapareció en una entrevista con ‘La red’ (Caracol Televisión), a través de la cual brindó varios detalles sobre su recuperación del covid-19.

De acuerdo con lo expuesto por la artista de 66 años, todo comenzó en mayo pasado cuando le comenzó un dolor de garganta y, a pesar de creer que se trataba de una gripe cualquiera, fue necesario ir a urgencias, donde la conectaron a un tanque oxígeno y se dieron cuenta que poco a poco empezó a bajar su saturación.

Fue allí que empezó también el drama familiar, pues las hijas de Inés Prieto (Ana y Alexandra) le acompañaron desde el principio en todo este proceso y, sobre todo, lucharon por conseguirle cupo en una de las unidades de cuidado intensivo (UCI) de la ciudad.

“Estuve hospitalizada 24 días de los cuales estuve 13 en UCI y me tuvieron que hacer una nueva intubación, estuve en coma inducido durante 13 días, pero ya recuperé la voz porque quedé totalmente sin voz y también la parte física cuando me fueron a parar las piernas no me respondieron”, explicó la actriz a ‘La red’, quien ahora luce mucho más delgada, pues manifestó que bajó 13 kilos desde entonces.

Por esta razón, la mujer ha tenido que entrar en una serie de terapias que permitan recuperar sus movimientos normales, eso sí, después de librar otra batalla contra su EPS.

“Ya camino. Todavía las piernas se embelequean (entorpecen) a veces, pero ya gracias a Dios con mucha energía feliz, muy juiciosa y muy puntual en todos mis ejercicios y mis cosas para esa recuperación porque pronto hay que empezar a trabajar”, agregó.

Por último, Inés Prieto se mostró muy agradecida con Dios porque dice que le dio una nueva oportunidad de vivir y seguir compartiendo al lado de su familia, así como con todos aquellos que dedicaron tiempo para enviarle un mensaje en sus días más difíciles.

“Feliz y agradecida con Dios y la vida porque realmente me ha dado una segunda oportunidad de estar acá (...) Tengo por ahí en una nebulosa que oía como algo, unas voces y una música que pues mi hija me llevó. Mucha gente me mandó mensajes y me los colocaban, eso me ayudaba mucho”, concluyó.

Cabe mencionar que Inés Prieto no es la única actriz de ‘Pasión de gavilanes’ que ha tenido que batallar contra el covid-19 y las EPS, pues una situación similar vivió meses atrás Giovanni Suárez, el hombre que dio vida al entrañable Benito.

Así lo informó en octubre de 2020 la presentadora Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, al narrar cómo 25 miembros de su familia resultaron contagiados en menos de una semana.

Y aunque han pasado meses y ya no tiene el virus, Suárez Forero enfrenta ahora las consecuencias de la enfermedad que, de hecho, todavía son desconocidas en su totalidad. Sin embargo, advirtió que en su EPS le han dado la espalda por meses y parecieran no demostrar interés en acompañarlo durante este proceso.

“Yo salí del hospital, me dieron de alta y me dijeron: ‘váyase para la casita’. Pero recuerden que yo quedé con un trombo muy grande en el pulmón y tuve un diagnóstico de: pulmón vidrio esmerilado y aparte también una neumonía viral (...) Siempre que llamo a pedir un espacio, no hay agenda ni tampoco cita. El problema es que, aunque todavía estoy tomando anticoagulantes mañana y noche, no sé cómo estoy realmente porque no me han hecho ni una placa, ni una prueba de gases arteriales”, aseguró el actor colombiano a ‘La red’ en mayo pasado.