A Lowe León le preguntaron por su hija con Andrea Valdiri y así reaccionó

El próximo lunes, 9 de agosto, la hija de Lowe León y Andrea Valdiri cumple dos meses de nacida. A pesar de esto, Adhara -nombre que le fue dado a la menor- no ha conocido a su padre, puesto que la relación entre León y Valdiri está en malos términos y con disputas legales que aún no han sido resueltas.

En un reciente evento social, las cámaras del programa de entretenimiento ‘Lo Sé todo’ se encontraron con el cantante Lowe León y se acercaron a él para preguntarle detalles sobre su vida personal y profesional. Aunque dio detalles sobre su trabajo musical, no fue así sobre su vida personal, pero alcanzó a revelar que no ha conocido a su pequeña hija.

Esta es la primera vez que León se refiere a Adhara en público desde que empezaron sus problemas con Andrea Valdiri, aunque lo único que dijo fue que “no la he conocido” y ante la insistencia del periodista por hablar de la pequeña, el cantante solo dijo que “no puedo hablar de ese tema”.

En el lugar, parece ser que León estaba junto a alguien de su equipo, pues cuando le preguntaron por su relación amorosa con Liceth Córdoba y el bebé que ambos están esperando, Lowe se limitó a mirar al hombre, quien dijo que los mejor era no hablar de la vida privada del cantante.

Sin embargo, León alcanzó a hablar un poco sobre Córdoba, a quien se refirió como ‘mi mona’. “Es una muejr que amo con todo mi corazón, es mi esposa, mi compañera. Estoy esperando un hijo con ella que se va llamar Luis Eduardo, que es mi nombre, estamos a más de la mitad de camino tiene cinco meses y medio”.

Por otro lado, el cantante anunció un nuevo lanzamiento musical en el mes de octubre y se mostró ansioso por el regreso de las presentaciones en vivo.

Detalles sobre el embarazo de Liceth Córdoba y Lowe León

Por medio del Instagram de Córdoba, se conocieron detalles sobre el bebé, la relación con León, las reacciones de la familia y demás situaciones alrededor del embarazo. Por medio de la modalidad ‘Preguntas y Respuestas’, los seguidores de la abogada aprovecharon para indagar sobre la llegada de la criatura.

En primer lugar, una de las personas preguntó por qué no se había referido a la polémica con la bailarina. “La gente feliz y productiva no tiene tiempo para pasar la vida aclarando constantes mal entendidos, sentimientos heridos, egos dañados, no hay tiempo. Avancemos”, dijo la abogada.

Posteriormente, le preguntaron si habían planes de darle un hermano al hijo que está en camino. “Sí, queremos”, respondió. En preguntas más privadas, Liceth reveló que el hijo fue planeado “y con amor”.

También, a diferencia de Lowe, es el primer hijo de Córdoba. Además, confesó que, en años anteriores, sufrió una pérdida de bebé a las 7 semanas de gestación. Sobre si León sería buen padre, la abogada mostró que tiene toda la confianza de que así será: “El más amoroso, apasionado y responsable”.

Sobre si la familia de Córdoba aceptaba al polémico León, la abogada aseguró que “lo aman”.

La indirecta de Andrea Valdiri a Lowe León

En la últimas horas, la influenciadora colombiana compartió con sus seguidores la historia de dos perritas que entraron a su casa y tuvieron crías. “Esto se llama La perrera de La Valdiri. ¿Saben por qué creo que pasó? Porque en la madrugada llovió y yo me imagino que ellos andan por ahí por la calle y se metieron, entonces hoy tenemos sorpresa”.

El indirectazo de la mujer se dio al bromear con la coincidencia de que las dos perras dieran a luz en su casa el mismo día, “¿será que estaban preñadas del mismo perro? Y yo pensé que solo existía en animal, pero yo conozco uno así en la vida real. Papi, te llegó campeón de campeones”. Minutos después, la barranquillera vio a un perro fuera de su casa y señaló que seguramente era el ‘campeón’, así que le gritó, “¡ven a responder por tus hijos, nojoda!”.

SEGUIR LEYENDO: