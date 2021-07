Francy ‘La Voz Popular’ aclara los rumores si regresó o no con su exesposo

En la imagen la cantante colombiana de música popular Francy. Foto: Instagram Francy.

Hace poco se conoció que la cantante de música popular Francy ‘La Voz Popular’ terminó su matrimonio de 14 años con el fotógrafo Andrés Ramírez, quien también hace las veces de mánager de la artista. Sin embargo, la artista fue vista junto a su ex cenando en un restaurante y en entrevista exclusiva con el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, confirmó si regresaron o no.

“Él siempre ha hecho parte de mi equipo de trabajo del cual yo me siento muy agradecida, porque a pesar de todas estas adversidades y problemas, hemos compartido, aparte tenemos nuestro hijo, entonces hemos compartido este tiempo con nuestro niño y tratando que él sienta la compañía de sus dos papás que lo aman tanto”, fueron las palabras con las que inició su diálogo en el programa.

Todavía se desconocen los motivos por los cuales decidió poner fin a su matrimonio, pero si indicó que quizá, en un futuro no muy lejano, es probable que la vida los tenga nuevamente juntos, pues solamente Dios tiene la última palabra y si los tiene para regresar y seguir compartiendo junto a su hijo, así será.

Sumado a esto, la artista aseguró que para ella es muy importante tener siempre a su hijo al lado. “No es lo mismo sin él porque yo me estreso, porque me hace falta, porque no lo quiero dejar solito y pues nada, ellos mismos nos dieron el permiso, está haciendo sus clases virtuales, desde acá o desde el hotel en donde estemos lo está haciendo”.

Cabe resaltar que, en otra entrevista concedida al mismo programa de entretenimiento, la artista señaló que su ex es una persona muy especial en su vida, a la que le agradece siempre todo el apoyo y acompañamiento en el ascenso de su carrera y que el vínculo que los une solamente es el pequeño que tienen juntos.

En lo que se refiere a la reactivación económica para los miembros del mundo del espectáculo, la artista dijo que después de haber permanecido tanto tiempo alejada de los escenarios se encuentra feliz de regresar a cantar frente a las personas y sentir el calor del público asistente a sus shows en Estados Unidos.

“Estoy primero que todo agradecida con Dios por esta oportunidad de poder regresar a mis tarimas, llevamos un año y medio largo donde queríamos estar con nuestro público, donde necesitábamos sentir esos aplausos y sentir ese cariño de ellos y que mejor oportunidad que venir aquí a los Estados Unidos y mostrar nuestro talento, tantos seguidores que hace tanto tiempo nos estaban esperando”, expresó Francy en ‘Lo Sé Todo’.

En qué se inspiró para escribir ‘Que Hablen De Mí’

Recientemente, la cantante nacida en Guacarí (Valle del Cauca) reveló las razones de por qué escribió dicho tema. “Cuando yo escribí mi canción ‘Que hablen de mí’ la escribí por tanta gente que siempre me decía – Francy, mira es que nos tiran muy duro, la gente es un poquito cruel con los otros, critican a la señora que trabaja en la casa, al señor que arregla los carros – (…) Entonces yo en especial tenía una vecina que fue profesora mía de arte en el colegio y siempre estaba pendiente de todo lo que yo hacía (…) siempre estaba allí de frente criticando, entonces también se la hice a ella”, expresó la artista en entrevista para el Instagram de La Red.

