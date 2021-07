Polémica entre el Ministerio de Deporte y el presidente de la Federación de Pesas por medalla de Luis Javier Mosquera

Luis Javier Mosquera. Foto: (Cortesía)

Luis Javier Mosquera conquistó la primera medalla para Colombia en las justas olímpicas al ganar la presea de plata en la categoría masculina de 67 kilogramos, un reconocimiento a uno de los deportistas de halterofilia más destacados actualmente, que desató una disputa entre el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas.

Fedepesas emitió un comunicado tras la victoria, en el que recordó el caso de dopaje por el que estuvieron envueltos en un proceso disciplinario ante la Federación Internacional de Halterofilia, justo antes de llegar a Tokio 2020. Agradecieron al Comité Olímpico Colombiano por ayudarlos a superar la situación aunque no pudieron llevar todo el equipo al país asiático.

Sin embargo, no hubo palabras de agradecimiento para el Ministerio del Deporte, que ya estaba creado para la preparación de los Juego Olímpicos en 2019. En su lugar, hicieron un “especial agradecimiento a la GOBERNACIÓN DEL VALLE e INDERVALLE, por el apoyo brindado para poder realizar el OPEN CLASIFICATORIO A JUEGOS OLÍMPICOS, evento donde el atleta de Yumbo Valle logró levantar trescientos treinta y uno (331) kilogramos de total, lo que a la postre le abrió las puertas de Tokio 2020″.

La omisión de la cartera del deporte del tren de la victoria correspondía a que, según William Peña, presidente de Fedepesas, no recibieron apoyo del Ministerio para realizar el proceso clasificatorio del pesista Mosquera a Tokio 2020 y tuvieron que buscar la financiación en las instituciones del Valle.

“Estamos felices de conseguir este logro para el país, máxime cuando todo lo que ha sucedido para llegar a este punto. El caso de Javier Mosquera es algo de resaltar, para el clasificatorio no nos apoyó el Ministerio del Deporte, nos tocó hacer gestiones por todo el país”, aseguró Peña en diálogo con la W Radio tras la victoria.

Levantamiento de pesas - Categoría 67 kilogramos. Luis Javier Mosquera (izq.), Chen Lijun (cen.) y Mirko Zanni (der.). Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Él afirmó que fue gracias a la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle que fue posible realizar el evento en Cali, en el cual Mosquera se destacó y consiguió el cupo para los Olímpicos de Tokio 2020, a donde fueron solo tres representantes nacionales por los procesos disciplinarios previos, junto a Mercedes Pérez y Santiago Rodallega.

Peña afirmó a la emisora que la comunicación con el “señor de Posicionamiento Deportivo” del Ministerio fue difícil, no solo para ellos sino para las demás federaciones. “Reinaba la arrogancia y no tuvo un diálogo con nosotros. Yo tuve un momento de comunicación diciéndole que era muy importante el evento clasificatorio, dijo que no había plata que el Ministerio no tenía plata para ese evento”, agregó.

El presidente de Fedepesas pidió un cambio en la dirección de Posicionamiento Deportivo del Ministerio, que según él permitiría más resultados. Así mismo, en entrevista con Caracol Radio aseguró que tras la medalla en Colombia habían recibido ataques y se quejó de que en el país solo querían destruir.

Miguel Acevedo Rico, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio, emitió un comunicado a raíz de las declaraciones de Peña, en el que aseguró que son falsas y que desde la cartera sí han brindado apoyo los halterófilos del país.

“Son lamentables las afirmaciones del Presidente William Peña (FEDEPESAS) hacia la dirección de Posicionamiento y Liderazgo del Ministerio del Deporte bajo mi liderazgo, donde desconoce el aumento de recursos recibidos para el desarrollo y el alto rendimiento de su federación, el compromiso de toda una dirección hacia el sistema nacional del deporte, donde primó el buen trato y cercanía con los deportistas y atletas”, escribió el funcionario.

Según Acevedo, para la preparación y participación del Ciclo Olímpico se invirtieron 61 mil millones de pesos de 2019 a 2021, entre los que se cuentan contratación de entrenadores y apoyo a federaciones de los cuales Fedepesas habría recibido poco más de 2.700 millones entre 2019 y 2021.

Comunicado de la dirección de posicionamiento deportivo Ministerio del Deporte.

“Apoyo directo a nuestro medallista olímpico Javier Mosquera a través del programa Atleta Excelencia (categoría Altius) donde recibe un incentivo económico mensualmente. Además del apoyo a la contratación de su entrenador nacional, el equipo interdisciplinario y cubrimiento total de su preparación y participación a través de los contratos de ciclo”, señaló el funcionario deportivo.

