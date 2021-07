Observatorio Fiscal de la Javeriana asegura que reforma tributaria cumple con no subir impuestos a los ciudadanos pero podría haber sido mejor

La nueva reforma tributaria contempla dos etapas. Imagen de referencia.

A tres días de que el presidente colombiano, Iván Duque, radicara la nueva reforma tributaria, también llamada ‘Proyecto de Inversión Social’, los expertos en economía del país siguen haciendo análisis del texto. En este sentido, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un estudio en el que asegura que aunque la nueva propuesta cumple con no tocar los impuestos al consumo, el Gobierno nacional pudo haber hecho una mejor propuesta que beneficiara aún más a los colombianos.

El documento del Observatorio resalta que la reforma no incluye ninguna modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no aumenta la carga tributaria de las personas naturales y tampoco incrementa los impuestos de ningún asalariado, independientemente de su nivel de ingresos. Además, incluye medidas de reducción de gastos no esenciales del Estado. Con respecto a este último punto, señalan que esta no es una fuente tan grande para recaudar dinero.

“Si bien este tipo de medidas resulta conveniente, es importante no perder de vista que el Estado colombiano es ineficiente, pero no está sobredimensionado si se le compara en tamaño con otros países de la OCDE. Recortar el gasto es una fuente limitada de recursos para la financiación de la inversión social, y en el mediano y largo plazo será necesario aumentar el recaudo tributario”, dice el análisis.

Con esto en mente, ¿de dónde saldrán los recursos? El Observatorio Fiscal de la Javeriana corrobora que, como ha dicho el Gobierno, el recaudo proviene principalmente de aumentos de impuestos a las empresas, que se habían beneficiado de los recortes de impuestos impulsados por las reformas tributarias de 2018 y 2019.

También se tendría en cuenta el dinero que paguen los evasores de impuestos que habían ocultado activos. A esto se le llama impuesto de normalización tributaria, pero el Observatorio no recomienda optar por medidas similares porque es una forma de beneficiar a quienes incumplen la ley y sus responsabilidades fiscales.

“De aprobarse, este sería el sexto año gravable seguido en el cual habría normalización tributaria, la medida puede enviar la señal a los evasores de que cumplir con sus obligaciones tributarias es mal negocio, premiando estrategias agresivas de planeación tributaria que le apuestan a un tratamiento favorable de la evasión de impuestos”, dice el estudio del Observatorio.

Esta es la objeción más grande que se le hace a la reforma desde la Universidad Javeriana. A excepción de esto, resaltan que el proyecto de reforma del Gobierno es progresivo, razonable y oportuno, y responde a las principales exigencias de quienes se opusieron al proyecto retirado. Amplían que puede mejorarse eliminando la normalización tributaria y retomando algunos aspectos de las modificaciones al impuesto de renta de las empresas propuestas en el proyecto de reforma anterior y en la propuesta de la Red de Trabajo Fiscal.

“Eliminar la normalización tributaria, modificaciones al impuesto de renta de las empresas y una propuesta de la Red de Trabajo Fiscal reducirían la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas, recaudando los fondos necesarios para financiar al Estado a través de la eliminación de rentas exentas y otros beneficios tributarios, además de incorporar mecanismos adicionales en contra de la evasión y la elusión tributaria. Esperamos que estas y otras propuestas reciban una discusión adecuada en el trámite del proyecto de ley por el Congreso”, dijo el Observatorio.

Hay que recordar que, según el Gobierno, el ‘Proyecto de Inversión Social’ pretende recaudar 15 billones de pesos. Según el mismo presidente Duque, este dinero será destinado para solventar los proyectos de subsidios que están a punto de concluir después de un año caracterizado por turbulencias económicas derivadas de la pandemia del covid-19.

Entre los programas sociales que se pretenden continuar están el Ingreso Solidario, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), la Matrícula Cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas y el Impulso al empleo juvenil.

Por otra parte, el segundo gran bloque del proyecto está relacionado con aumentar recursos sin incrementar la carga impositiva a grandes sectores de la población. Por lo anterior, ha trascendido que no se subirá la base gravable ni habrá un aumento del IVA. Teniendo eso en cuenta, el Gobierno nacional asegura que hará énfasis en recaudar renta de las empresas, luchar contra la evasión fiscal e implementar iniciativas de austeridad en el gasto público.

