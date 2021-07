Primera línea de Risaralda apoya iniciativas para prevenir disturbios en las manifestaciones del 20 de julio

En Pereira se dispusieron a 750 uniformados que tendrán el objetivo de “acompañar y custodiar” la manifestación ciudadana. EFE/ Ernesto Guzmán Jr/Archivo

El próximo martes 20 de julio las calles del país serán, de nuevo, el espacio de manifestaciones masivas por parte de los ciudadanos. En medio de las advertencias que existen desde las autoridades por presuntas intervenciones de grupos armados al margen de la ley, y de posibles disturbios durante las marchas, la Primera línea de Risaralda manifestó su apoyo para evitar cualquier tipo de emergencia o eventualidad que afecte el orden público. Los integrantes manifestaron que se trata de una manifestación totalmente pacífica. De acuerdo con lo que reveló el portal de RCN Radio, son cuatro los grupos de la denominada ‘primera línea’ que hay en Pereira y Dosquebradas.

En medio de las alertas que se han venido generando respecto a la jornada del 20 de julio, día en el que también se celebra la Independencia del país, se han tomado medidas en varias ciudades, por ejemplo, en Bogotá se reforzó la cantidad de uniformados de la fuerza pública. El Ministro de Defensa, Diego Molano, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron que reforzarán los esquemas de seguridad en la capital del país con 6.196 policías, 2.784 integrantes del Ejército Nacional y otros 592 en los municipios de la Sabana Norte, para evitar ‘bloqueos o actos de vandalismo’.

Claudia López

“Cada día es más evidente que individuos como estos, que se presentan bajo la consigna de ‘primera línea’, no ejercen derecho a la protesta, sino que son una grave amenaza a la seguridad y a los derechos de la sociedad entera. Rechazar la violencia y a sus promotores es esencial”, expresó el consejero presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín.

‘Maorre’, uno de los integrantes de la ‘primera línea’ de Risaralda, sin embargo, le dijo a la emisora que quería dejar claro que las intenciones de las marchas de mañana son totalmente positivas, y que no hay intenciones de destruir o hacer daño.

“Hay mucha expectativa, muchos rumores, muchos comentarios. Por parte de nosotros, el 20 de julio es un día histórico en el que vamos a salir a las calles en busca de la reivindicación de nuestros derechos y en busca de oportunidades. Aclaramos, como hemos expresado desde el principio, es pacíficamente”, comentó el hombre cuya verdadera identidad se mantiene en reserva por seguridad. ‘Maorre’ comentó que lo que se esperan son múltiples actividades culturales.

Jóvenes de la primera línea en medio de manifestaciones en inmediaciones del Portal Américas. Imagen de archivo.

En su diálogo con ese medio de comunicación, el integrante de la ‘primera línea’ aseguró que aunque la indumentaria de ese movimiento es parecida, eso no significa que todos los que se vistan o se identifiquen como ellos hagan parte del conglomerado. “Queremos ser muy enfáticos con que no todo el que porte un casco, una careta o un escudo es miembro de la primera línea. Hay muchas personas que han capturado con las intenciones de alterar el orden público dentro de la manifestación y no nos representan”, explicó y detalló.

En Pereira, según lo que se conoce por el momento, la jornada de movilización comenzará a las 9:00 de la mañana desde el Parque Banderas con rumbo al Parque Industrial. Al igual que en Bogotá, y en otros lugares del país, en Pereira se dispusieron a 750 uniformados que tendrán el objetivo de “acompañar y custodiar” la manifestación ciudadana.

Precisamente, por estos días, se anunció que las autoridades nacionales, en allanamientos en Cúcuta; Medellín; Pasto,; Soacha; Villavicencio; Neiva y Palmira, habían capturado y judicializado a 12 personas que pertenecerían a la ‘primera línea’. Los uniformados decomisaron explosivos artesanales, granadas de aturdimiento, gas y otros elementos con los que, presuntamente, se cometerían actos violentos y de vandalismo.

“El Gobierno nacional y la Policía Nacional están ofreciendo hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la individualización y ubicación de las personas que producen hechos de violencia y vandalismo en el país. Y que nos ayuden a ubicar estos elementos con los cuales se presente atentar contra la Policía y causar destrozos en las ciudades”, afirmó el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.

Entre las 12 capturas estaría ‘Carroloco’ quien, señala la policía, sería el líder de Línea Norte, mientras que en Villavicencio se capturó a ‘Payaso’, a quien le encontraron cartuchos calibre 38 y granadas de gas y aturdimiento. En Cúcuta se capturó a ‘Vampiro’, que tendría vínculos con el frente de guerra urbano nacional del ELN y pertenecería a la Línea de esa ciudad.





