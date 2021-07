Señalan al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, de abandonar el cargo para irse de vacaciones a Cancún

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, ya había sido objeto de indagación, por parte de la Procuraduría General de la Nación, debido a su polémica celebración de cumpleaños. Foto: Colprensa

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, se ve envuelto en una polémica por estos días a causa de documentos que certificarían que se habría tomado dos días de más de sus vacaciones permitidas, es decir, está señalado de haber abandonado el cargo.

El funcionario habría estado en Cancún con su familia y, aunque sus días libres empezaban el 12 de julio, él y su familia se habrían ido el 10 de ese mismo mes. Vanguardia, medio local que resaltó registró el hecho, constató que Aguilar se fue sin contar con la autorización de la Presidencia de la República y la Asamblea departamental. En el viaje, asegura el diario, también participó el senador Liberal Jaime Durán y su familia.

La Gobernación de Santander publicó la Resolución 09479 del 9 de julio del 2021, mediante la cual, Aguilar Hurtado tomó vacaciones desde el pasado lunes 12 de julio, días autorizados para iniciar su descanso, sin embargo, este documento es refutado dentro de sí mismo. Según el artículo tercero de los considerandos, Mauricio Aguilar Hurtado estuvo de vacaciones los días 12, 13, 14, 15 y 16 de julio, pero el parágrafo del “resuelve” del mismo acto administrativo, señala que Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura departamental, entró como Gobernador encargado desde “las 8:00 de la mañana del 10 de julio del 2021”.

“Si el Gobernador salió del país el sábado o el domingo, (10 o 11 de julio), y no contó ni con el permiso de la Asamblea, ni contó con ni siquiera la autorización de las vacaciones por parte de la Secretaria General, obviamente sí hay una falta disciplinaria por abandono del cargo por esos dos días, que es lo que no está muy claro, porque esos dos días quedan cobijados con un encargo, no quedan cobijados con ninguna situación administrativa laboral que se denomine permiso, vacaciones, licencias, porque las vacaciones comienzan desde el 12 de julio”, explicó Gerardo Martínez en testimonios recopilados por el medio denunciante.

La denuncia de Vanguardia no terminó allí pues, además de los días de vacaciones, al parecer hubo una doble remuneración. Ese medio tuvo acceso al Decreto 760 del 13 de julio de 2021, en el que quedó establecido que el ministro del Interior, Daniel Andrés Palacios, habría autorizado un permiso remunerado al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, para los días 14, 15 y 16 de julio del 2021.

“Aunque no hay una relación exacta sobre las causas justificadas para los mandatarios que solicitan permiso remunerado, el concepto 61111 de 2015 Departamento Administrativo de la Función Pública señala que no todo puede ser justa causa para acceder a dicho permiso. Sólo situaciones de fuerza mayor, como la muerte de un familiar cercano, una cirugía programada o temas que ameriten la presencia física del mandatario, ahí sí aplica, pero para irse de vacaciones a Cancún, no”, agregó Martínez.

Blu Radio, emisora que se unió a la investigación del caso, también consultó al abogado y experto en temas de gobierno, Gerardo Martínez, quien aseguró que Aguilar desapareció sin dar mayores explicaciones y sin solicitar permisos o excusas.

“No hay información fluida ni transparencia, el señor gobernador desapareció del escenario público y entonces uno se pregunta dónde está, vino el ministro de Defensa a una reunión especial y no está (…) Miramos en las páginas de la Gobernación y ninguna resolución de su ausencia, preguntamos a la Presidencia y nos dijo que le había dado un permiso remunerado por tres días, pero no concuerda la parte resolutiva con la parte motiva de la justificación”, enfatizó.

Desde la Asamblea Departamental, en vocería de Ferley Sierra, para la misma emisora, se confirmó que ya se está haciendo la respectiva recolecta de pruebas para tomar acciones en caso de que sea necesario. Por su parte, el jefe Jurídico de la Gobernación de Santander, Óscar Durán, confirmó que el gobernador sí salió de país y, según él, sí habría comunicado que iba a pedir los respectivos permisos.

“No se había allegado respuesta alguna por el Ministerio del Interior el permiso remunerado por los días 14,15 y 16 de julio del 2021, el día 8 de julio no se había allegado respuesta alguna por parte del Ministerio a lo cual el señor gobernador solicita mediante oficio ampliar el disfrute de sus vacaciones por los días 14,15 y 16 de julio”, argumentó el experto que, además, aseguró que los días 10 y 11 no fueron días hábiles.

En abril de este año el funcionario se vio envuelto en una polémica parecida cuando el diputado por el partido Alianza Verde, Ferley Sierra, denunció que en el edificio de la Gobernación se estaba llevando a cabo una fiesta por el cumpleaños de Aguilar.

Mientras las cifras de contagios siguen en aumento y mientras Aguilar dice que la gobernación está tomando medidas para salvar vidas, en este momento les muestro la gran aglomeración como parte de las celebraciones con motivo del cumpleaños del gobernador Aguilar. Posted by Profe Ferley on Friday, April 9, 2021

“Es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia COVID-19 y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias”, expresó la procuradora regional, Bibiana del Pilar Carvajal Téllez, frente al caso.

“Primero, estamos esperando la notificación por parte de la Procuraduría. Segundo, lo que se realizó fue una eucaristía, como está institucionalizado de realizarla los primeros viernes hábiles de cada mes (...) No fue ningún tipo de fiesta (...) el ponqué se lo iban a comer cada uno de los funcionarios en las oficinas (...) hubo distanciamiento y todos usamos el tapabocas. Yo me estaba despidiendo de mis compañeros e iba a continuar con mis labores de mandatario”, explicó Aguilar a Blu Radio.





