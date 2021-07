La película colombiana ‘Memoria’ ganó premio del jurado en Cannes

The 74th Cannes Film Festival - Closing ceremony and screening of the film "OSS 117: Alerte Rouge en Afrique Noire" (OSS 117: From Africa with Love) out of competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, July 17, 2021. Director of Memoria, Apichatpong Weerasethakul, and cast members Tilda Swinton, Elkin Diaz, Juan Pablo Urrego and a guest pose. REUTERS/Reinhard Krause

Colombia sigue siendo protagonista en el Festival de Cannes. Al llamado de atención sobre la situación social en Colombia, hecho por los actores Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y al homenaje hecho por la actriz Tilda Swinton a través de su vestuario, se le sumó este sábado 17 de julio el reconocimiento a la película ‘Memoria’, que se ganó el premio del jurado.

Cabe mencionar que el galardón es considerado como uno de los más importantes del festival, y ha sido otorgado en ediciones anteriores a cintas como All About Eve, No Matarás, Crash, y más reciente a La Langosta, Capharnaum y Bacurau, siendo esta última la primera película de origen latino en haber ganado ese premio, en 2019, hasta el día de hoy.

De igual manera, hay que decir que ‘Memoria’ ganó el premio de manera compartida, junto con el filme He’Berech, en lo que se considera como una decisión ‘ex aequo’, cosa que también pasó con la categoría reina del Festival, donde el Gran Premio terminaron compartiéndolo los directores Juho Kuosmanen y Asghar Farhadi, por las películas Hytti No. 6 y Gharehman, respectivamente.

Sobre el reconocimiento se pronunció el director de ‘Memoria’, el tailandés Apichatpong Weerasethakul, quien además de agradecer a su equipo de producción y actuación, elevó un llamado a los gobiernos de Tailandia, de Colombia “y de otros países que están en situaciones similares para que despierten y escuchen a su gente (...) Muchas veces hablamos de este sueño y Memoria es acerca de la vibración de esas energías y conexiones. Del sueño de mejorar”.

El director Apichatpong Weerasethakul recibe el premio del jurado por la película colombiana "Memoria". REUTERS/Eric Gaillard

Valga señalar que la película, que recibió siete minutos de aplausos durante su estreno en la cita cinematográfica, es protagonizada por la británica Tilda Swinton, los colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano Daniel Giménez y, de acuerdo con IGN, “es un drama desconcertante sobre una mujer escocesa que, después de escuchar un fuerte ‘bang’ al amanecer, comienza a experimentar un misterioso síndrome sensorial mientras atraviesa las selvas de Colombia”.

“Nuestro navío llegó y está dispuesto a repartir de nuevo”, agregó en su discurso el director Tailandés, que filmó la cinta en en Quindío y Bogotá.

The 74th Cannes Film Festival - Screening of the film "Memoria" in competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, July 15, 2021. Director Apichatpong Weerasethakul and cast members Tilda Swinton, Elkin Diaz, Jeanne Balibar and Juan Pablo Urrego attend. REUTERS/Johanna Geron

No sobra recordar que la película fue estrenada el pasado 15 de julio, día en que Urrego y Díaz posaron con una bandera de Colombia marcada con las siglas S.O.S. en referencia a la difícil situación social que atraviesa el país de cuenta de la pandemia del covid-19 y el subsecuente paro nacional, que derivó en visibles casos de abuso de la autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía; y de vandalismo de manos de algunos manifestantes.

“Mostramos la bandera de Colombia con las letras ‘SOS’ porque queremos mandar un mensaje, queremos que se respete el derecho a la vida, derechos básicos. La juventud en este momento en Colombia está luchando por sus derechos y los están matando en las calles, están asesinando líderes sociales”, dijo al respecto el actor Juan Pablo Urrego durante una entrevista concedida a Noticias Caracol.

The 74th Cannes Film Festival - Photocall for the film "Memoria" in competition - Cannes, France, July 16, 2021. Cast member Tilda Swinton poses. REUTERS/Johanna Geron TPX IMAGES OF THE DAY

A ese llamado se sumó el gesto de Swinton el pasado 16 de julio, cuando posó con un accesorio de plumas en honor a la bandera del país y dio un discurso de empoderamiento que fue ampliamente aplaudido en redes sociales y que ya tiene el nombre de la famosa intérprete como tendencia en Colombia y el mundo.

al ser entrevistada por Canal +, Swinton demostró el amor que tiene por Colombia y el orgullo que le causó grabar ‘Memoria’ en el territorio nacional; cinta con la que buscan la Palma de Oro.

“Trabajamos con gente que no conocíamos y muy rápidamente se convirtieron en una familia”, expresó la artista.

