Con clásicos y duelos de grandes se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay Femenina 2021

Con la puesta en marcha de la Liga BetPlay Femenina 2021 crecen las expectativas en la reanudación del balompié tras un año de pausa con el título de Independiente Santa Fe sobre América de Cali y el subcampeonato del conjunto escarlata en la Copa Conmebol Libertadores 2020.

La continuidad del torneo que agrupa a once equipos en una sola división tiene a Independiente Santa Fe pendiente de debutar en la lucha por la defensa del título.

Sin embargo, la segunda fecha arrancó este viernes con la victoria de Real Santander sobre Atlético Bucaramanga, que se selló con un marcador final de 3-1. Después del duelo santandereano, Deportivo Cali y América jugaron el clásico vallecaucano en el Monumental de Palmaseca, en un partido que se llevó el cuadro azucarero con tanto de María Camila Reyes al minuto 40.

Mientras tanto, el sábado 17 de julio los dos tradicionales equipos bogotanos estarán en la lucha por sumar de a tres y avanzar en la tabla de posiciones del grupo A, que tan solo tiene cinco clubes.

Tabla de posiciones, Liga BetPlay Femenina 2021, viernes 16 de julio

Aunque pesa la ausencia de Atlético Huila, único club colombiano campeón de Copa Libertadores Femenina, de entrada la distribución de los grupos hace previsible pensar que los dos clasificados del grupo A serán Millonarios e Independiente Santa Fe. Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Cortuluá tampoco optaron por inscribirse en el campeonato.

Mientras tanto, el B será una especie de ‘grupo de la muerte’ que tendrá equipos con nombres de futbolistas promesa que han representado a la selección Colombia en repetidas ocasiones en torneos internacionales.

La programación no se detiene el domingo, pues durante el cierre de la fecha se llevará a cabo el clásico paisa entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) vs. Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, disponible después de haber albergado el juego DIM vs. Rionegro Águilas que terminó 1-1 por la Liga BetPlay II 2021 masculina.

Este partido antioqueño será que se lleve toda la atención, teniendo en cuenta que el equipo vencedor del duelo directo podría quedar líder en solitario del grupo B de la liga.

Así quedó la programación pendiente para la segunda de ocho y 10 fechas que tiene programada la Dimayor para la definición del título 2021:

Sábado 17 de julio

* Independiente Santa Fe vs. Fortaleza. Estadio: Nemesio Camacho El Campín. Hora: 11:00 a. m.

* Llaneros vs. Millonarios. Estadio: Macal. Hora: 3:00 p. m.

Domingo 18 de julio

* Deportivo Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. Estadio: Atanasio Girardot. Hora: 1:00 p. m.

Cabe recordar que, el sistema de juego contemplado para la definición del campeonato considera partidos de ida y vuelta entre los equipos de cada grupo.

Conforme avancen los dos primeros conjuntos de cada grupo a la siguiente ronda entre el 10 de julio y el 8 de agosto, continúan las fases de eliminación directa con formato de semifinales .

Estas semifinales están programadas para jugarse entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre, para que por último se dispute la gran final con los dos clubes vencedores de la fase anterior participando en partidos de ida y vuelta con posible definición por penales en caso de paridad. Esta definición por el campeonato se jugará en el período de tiempo comprendido entre el 12 y 19 de septiembre.

