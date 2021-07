Juanes: entre críticas y apoyos por su polémico trino sobre Cuba y el comunismo

Foto de Juanes: Colprensa.

Desde el 11 de julio miles de ciudadanos han salido en Cuba para manifestarse en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel a causa del peor momento de la pandemia de covid-19 en la isla y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Sobre estas manifestaciones el cantante colombiano Juanes, quien también ha sido crítico del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, escribió un trino en el que apoya a los ciudadanos que salen a protestar pero también cuestionó la doctrina del comunismo e hizo una advertencia a los colombianos.

“Los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo, LIBERTAD! Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo Colombia, ojo todos”, escribió el cantante en sus redes sociales.

En redes sociales este trino ha hecho que el cantante sea tendencia nacional. Cientos de usuarios lanzan fuertes críticas a lo dicho por Juanes mientras que otros lo respaldan.

“Juanes en Cuba se preocupa por los manifestantes y en Colombia por los grafitis que borran de J Balvin. Nos dice que ojo con el comunismo mientras se hace el gue** con los asesinatos y desapariciones por parte del gobierno capitalista de Duque”, escribió el tuitero Levy Rincón.

Por su parte, la presentadora de noticias Mónica Rodríguez también se despachó contra el artista. “Sí, Cuba debería ser libre y nosotros en Colombia, Juanes, tampoco deberíamos sufrir represión, ni acoso, ni censura, menos tener desaparecidos, ni masacres semanales. Y sí, ojo En las próximas elecciones porque acá también HOY nos están matando. No son ningunos bacanes”.

Por su lado, la activista política Catherine Juvinao quiso hacer otro tipo de crítica y reflexión. “Amigos, si Juanes es fachito y solo habla de Cuba y no de Colombia, pues sí es triste, ojalá no fuera así y ojalá ayudara más a su propio país. Pero: ¿de verdad eso justifica decirle ‘paraco’, ‘HP’, ‘malnacido’, ‘cómplice de asesinos’, y demás barbaridades que le están diciendo?”, escribió.

El senador opositor Gustavo Bolívar y a quien el uribismo relaciona constantemente con el comunismo, también por su cuenta de Twitter reaccionó al trino de Juanes. “Me preguntan que por qué no he dicho nada por el trino de Juanes. 1- Porque no me siento aludido ya que ni Petro, quien apoyo, ni yo somos comunistas. 2- Juanes es libre de decir y pensar lo que quiera. 3- Me gusta la gente q se define. 4- Amé su versión de Seek and destroy”.

Por otro lado, están quienes lanzaron su apoyo al artista. Como el exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos, quien trinó: “La libertad es don precioso. Gracias Juanes por apoyar a estos cubanos que solo quieren eso. Libertad para decidir”.

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez hizo lo mismo y agradeció al artista por esas palabras. “Coincido con Juanes. Libertad y democracia para el pueblo cubano, rechazo hacia el comunismo y populismo que algunos quieren imponer en . No nos dejemos confundir, aunque nuestra democracia no es perfecta, siempre será mejor que las dictaduras que reproduce el comunismo”.

El mismo cantante escribió el 7 de junio en relación a su posición sobre Colombia lo siguiente: “Mi posición, mensajes y posturas, desde que tengo uso de razón y en cada compleja coyuntura de Colombia, siempre han sido las mismas: siempre elijo el respeto a la VIDA, la PALABRA y mi AMOR por Colombia. Eso no va a cambiar”.

