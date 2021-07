Camilo se unió con el canadiense Shawn Mendes: estrenaron el remix de ‘Kesi’

Camilo y Shawn Mendes

En la mañana de este miércoles 14 de julio se estrenó la tan esperada colaboración de Camilo y Shawn Mendes. Fue el pasado fin de semana cuando el colombiano publicó, en su cuenta de Instagram, un video en el que se le veía con el canadiense cantando ‘Kesi’, en un bar. “Kesi Remix. Soon. Te quiero hermano”, escribió el paisa. La colaboración generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos artistas y, en medio de todo, la expectativa fue el principal sentimiento que rondó las redes sociales, particularmente, por la interpretación del canadiense en español, a quien solo se le había escuchado una palabra en el idioma cuando estrenó ‘Señorita’, tema que interpreta con su novia, la también artista, y exintegrante de la agrupación femenina Fifth Harmony, Camila Cabello.

“Amo que seas parte de la tribu. No puedo esperar a que escuchen lo que hicimos”, comento Camilo en una nueva publicación en donde compartió una fotografía de cinco sillas de colores ubicadas en la arena, frente al mar. El perfil de Instagram de Camilo se seguía llenando de promocionales de la canción, y los comentarios se llenaban de emoción en cada uno de los videos y fotos. Finalmente, esta mañana, Camilo hizo pública la canción, y agradeció a Shawn por su disposición para cantar en español, por primera vez, junto a él.

“Kesi Remix salió. Está disponible en todas las plataformas. Te amo hermano. En serio, significa el mundo para mí que hayas decidido cantar en español, por primera vez, conmigo. Amo a tus seguidores, y sé que ahora todos vamos a hacer parte de una sola tribu. Vayan a escuchar”, dijo Echeverry.

Camilo y Shawn Mendes

Shawn, por su parte, publicó la misma fotografía que compartió Camilo, en donde se le ve a ambos con fuegos artificiales en las manos, y en la que escribió, “Espero que ustedes la amen tanto como nosotros. La tribu”.

Aunque durante los primeros segundos de la parte de Shawn el canadiense habla en inglés, hacia el coro de la canción comienza su interpretación en Español. “Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería. Si con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría”, dice Shawn que, además, hacia el final, pronuncia el característico saludo de Camilo a sus fanáticos ‘La Tribu’.

Camilo, por estos días, se encuentra de gira, y su esposa, Evaluna, lo ha acompañado en todo el proceso. Con un emotivo video, el cantante compartió lo que el calificó como el primer concierto de su vida. “El primer concierto en España. El primer concierto de Mis Manos Tour. El primer concierto de mi vida. Gracias Murcia. Los llevo conmigo. Empezamos la ruta para encontrarnos con toda La Tribu en todos los lugares que Dios nos lo permita. LA TRIBU. Sigan soñando, que los sueños sí se hacen realidad. Lo terminé de confirmar anoche”. En el video se ve a Camilo, en el escenario, sentándose para tocar su piano, mientras la multitud grita, en repetidas ocasiones, su nombre.

En la mañana de este miércoles, justo antes del estreno, Shawn y Camilo hicieron una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en donde dieron algunos detalles de su colaboración. “Yo soy re contra mega fan de Shawn. La idea de que va a cantar por primera vez en español es algo que me llena de emoción como fan, y que sea en una canción que hicimos juntos significa la vida para mi”.

Camilo le dijo a sus seguidores que Shawn tiene una gran habilidad para el español a lo que Shawn, entre risas, aseguró que le tocaba saber español pues, la familia de su novia, es de ascendencia cubana. “Me echan de esa casa”, dijo Shawn a modo de broma.

Shawn aseguró que integrarse en ‘Kesi’ fue muy fácil para él, pues conectó rápidamente con la composición de Camilo, aseguró que deseaba haber sido él quien hubiese escrito aquella canción. Así mismo, anunció que le encantaría poder reunirse con el colombiano para cantar el tema en vivo. Evaluna hizo una corta aparición en la videollamada, y aseguró que estaba muy emocionada por los dos artistas y el estreno.





