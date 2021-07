Gobernadora del Valle solicitó un salvavidas por deuda de EPS de $ 458.000 millones 

Clara Luz Roldán gobernadora del Valle del Cauca.

Este 11 de julio se conoció que la gobernadora del Valle de Cauca, Clara Luz Roldán, le pidió al presidente Iván Duque, quien está de visita en el departamento, que es necesario que el gobierno entregué dos salvavidas al departamento.

De acuerdo con la gobernadora, los recursos son necesarios para la red hospitalaria y el sector económico para empresas y emprendimiento, pues la crisis de la pandemia se ahondó con los bloqueos durante el paro nacional.

Durante la jornada de ‘Diálogos regionales ‘proyecto Inversión Social’, donde estuvo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la gobernado dijo que hay un déficit en las EPS.

Señor Presidente, debo plantearle la necesidad de tomar medidas urgentes, de rescate para el sector salud por la severa afectación en la pérdida de la prestación de salud, el incremento del costo y la disminución de los ingresos, generando un grave desequilibrio financiero de la red pública hospitalaria.

“Adicionalmente, las entidades prestadoras de salud (EPS) le deben a la red 446.000 millones de pesos y por vacunación, 12.000 millones”, le dijo la mandataria a Iván Duque.

Dijo que la situación empeora por el servicio que se le está prestando a los venezolanos y que su costo alcanza a los 92.000 millones de pesos, sumado esto se encuentra la deuda labora, que a junio de 2021, es de 100.000 millones de pesos, mientras que la que hay con proveedores es de 330.000 millones.

La gobernadora insistió en que se debe crear un plan de reconstrucción del tejido social y económico del suroccidente colombiano. Para esto, el mandatario dijo que es necesario crea incentivos para empresarios y emprendedores como el congelamiento o más tiempo de pago en intereses en préstamos u otras ayudas.

La situación económica del sistema de salud es tan grave que hace un par de días los trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe, de Tuluá, quienes ante la falta del pago de sus salarios anunciaron que entran en asamblea permanente.

Así lo confirmó Rodolfo Borja, presidente del sindicato del hospital, quien señaló que las EPS le adeudan a la institución un monto cercano a los 90 millones de pesos, cada una, por lo que demandó la intervención de las autoridades departamentales.

“Son más de $80.000 millones que nos adeudan las EPS, a los especialistas y a los trabajadores de planta les adeudan dos meses, a los trabajadores de planta un mes, sin contar que no se ha recibido la prima de mitad de año”, agregó.

De igual forma, manifestó que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en el Tomás Uribe Uribe ya llegó al 100 por ciento y que, a pesar de su compromiso, la jefe de la administración departamental, Clara Luz Roldán, no ha enviado ni más recursos, ni más camas UCI. En ese sentido, dijo que, “exigimos, señora gobernadora, que nos atienda, que venga a Tuluá o vamos a Cali”.

Valga señalar, sin embargo, que la asamblea no implica un cese de operaciones por parte de los trabajadores de la salud, al menos por ahora. Según explicó Borja, se trata de una advertencia inicial, pero que no durará mucho tiempo, pues “nosotros vamos a estar en asamblea hasta el martes, pero si la gobernadora o la secretaria de Salud no se sientan con nosotros y nos brindan soluciones nos veremos obligados a cerrar la puerta principal”, lo que resultaría perjudicial para el centro y el norte del departamento, que remite pacientes hacia esa institución.

