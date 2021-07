Ilustradora colombiana denuncia que es acosada por un hombre en redes sociales

Imagen de referencia (Shutterstock)

Valentina Toro es una joven escritora e ilustradora colombiana que denunció a través de sus redes sociales que hace un poco más de año y medio está viviendo una complicada situación de acoso cibernético. La joven decidió hacer público su caso en las redes sociales porque aunque ya denunció ante la Fiscalía, no ha pasado nada en el caso.

“Hay una persona que lleva un par de años buscando la forma de llegar a mí, creando cuentas falsas en todas las redes sociales para intentar seguirme, etc… al principio se presentaba como un “admirador”, pero luego empezó a demostrar una obsesión por mi discapacidad”, escribió Toro en un hilo de Twitter realizado esta semana.

Cabe resaltar que Valentina tiene dos cuentas en Instagram, una de ellas es pública pues es donde publica su trabajo como ilustradora y tiene más de 13 mil seguidores gracias a su talento y el empoderamiento que realiza a las personas en condición de discapacidad, ya que ella misma tiene una. Por otro lado, esta su cuenta privada, donde comparte detalles de su vida con amigos y familiares.

Lo que ha relatado Valentina en sus redes y en recientes conversaciones con emisoras nacionales como Blu Radio y Caracol Radio es que un hombre ha intentando desde varias cuentas en la red social de instantáneas y videos seguirla en su perfil privado. Esta persona es un hombre, del cual no sabe su nombre real, pero que le envía múltiples mensajes diciéndole que quiere ser su amigo y que es su admirador.

“Me pareció un poquito intenso”, señaló la joven en Blu Radio y recordó que este personaje la llenó de mensajes solicitando que aceptara su amistad, razón por la que decidió revisar el perfil de la persona en cuestión. Este hombre publicaba en su perfil las ilustraciones que hacen parte del trabajo de Toro, lo que le molestó a ella; pero al ver que ese perfil seguía solo a mujeres con alguna discapacidad, la ilustradora decidió bloquearlo.

“A partir de ese momento él empezó a crear cuentas y cuentas para seguirme, siempre era él”, relató en la misma emisora y reveló que tiene, actualmente, más de 15 cuentas bloqueadas de este hombre. De hecho, una de esas cuentas la perturba porque “se dedicaba a publicar imágenes personales de mujeres con discapacidad, exhibiéndolas como si se tratara de una cuenta pornográfica. Tomó fotos mías en vestido de baño o en manga sisa y las publicó ahí, más de 20 fotos”, escribió en Twitter.

Me di cuenta que seguía a cientos de mujeres con discapacidad y eso me alertó para bloquearlo de todas partes. Sin embargo, de alguna forma logró llegar a mi cuenta personal y empezó a tomar pantallazos de mis fotos, que luego usó para publicar en una cuenta de Instagram (sigue) — Valentina Toro (@VelvetinaToro) July 7, 2021

La joven paisa reveló que, tiempo después, se da cuenta de que el hombre debe vivir en su misma ciudad, pues también ha seguido las cuentas de sus familiares, amigos y lugares que ella frecuenta.

Toro ha destacado la labor de sus abogados, pero señala que es un tema muy frustrante porque estos delitos cibernéticos tienen muchas zonas grises. En su caso, por ejemplo, sucede que las cuentas del hombre no se borran de la red social porque como no solo publica fotos de ella, no puede denunciarlo por suplantación, así como tampoco puede acusarlo de ciberbullying porque como ella no ha respondido ningún mensaje y no ha tenido ninguna interacción con él no hay rastro de esto.

“Con mis abogados lo que hicimos fue enviarle un documento a esa cuenta de Instagram para que eliminara el contenido o se atenía a consecuencias legales, sin embargo, siguió haciéndolo (...) ya la Fiscalía conoce el caso porque mis abogados me dijeron que era bueno colocar el precedente, sin embargo, me advirtieron que no pasaba nada”, concluyó en la entrevista.

En sus redes sociales, Toro manifestó sentir temor porque el hombre tome represalias tras la denuncia y hacer público el caso. Además, señaló que no concibe desaparecer de las redes sociales, pues estas son su medio para dar a conocer su trabajo.

