Policía desaparecido en la frontera con Venezuela habría viajado a Bogotá

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) dio a conocer recientemente nuevas pistas sobre el paradero del patrullero Edwin Eliécer Santiesteban, adscrito al grupo Fuerza Disponible, de quien no se tiene información desde el pasado 29 de junio cuando no se presentó a cumplir su turno en el barrio La Parada, ubicado en el municipio de Villa del Rosario.

Según informaron las autoridades a través de un comunicado, del patrullero no se volvió a saber desde el 28 de junio, luego de que finalizara su servicio, entregara su armamento, esposas y chaleco balístico, para posteriormente prestar servicio esa misma noche.

“Al no obtener respuesta por parte del uniformado, de inmediato se inició su búsqueda logrando la ubicación de su teléfono celular al interior de un taxi, en el cual se habría desplazado desde su lugar de residencia hasta la terminal de transportes de la ciudad.”, indicó la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades además señalaron que, tras verificar el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la terminal, pudieron observar que el patrullero Santiesteban adquirió un tiquete, al parecer, con destino a la ciudad de Bogotá.

Ante este nuevo hallazgo, la Policía de Cúcuta informó que “dio apertura a las investigaciones con el fin de determinar las causas y circunstancias que llevaron al uniformado a tomar esa decisión.”

Extraoficialmente, el diario La Opinión conoció que, al parecer, esa habría sido la salida del patrullero, puesto que, presuntamente, se vería asfixiado por las deudas. Sin embargo, la versión no ha sido confirmada, y tampoco es creíble para su familia, pues indicaron al mismo medio que el hombre de 33 años no habría abandonado sus más de 13 años de carrera policial.

“En Bogotá no tiene familia. No entiendo todo esto. Irse y dejar todo tirado a un año de tener la posibilidad de adquirir vivienda, de estar más cerca de la pensión, es lo que no cuadra.”, dijo al mismo medio una familiar de Santiesteban.

Así fue la desaparición del patrullero Edwin Eliécer Santiesteban

Según contó una familiar al diario La Opinión, el uniformado llegó a su casa, ubicada en la calle 4 entre avenidas 2 y 3 del barrio Comuneros de la ciudadela Juan Atalaya, cerca de las 2:00 de la tarde del martes 29 de junio, luego de haber finalizado su turno.

“Lo que hemos sabido es que él llegó de su primer turno y a esa hora estaba la señora que le hace el aseo y ella nos dice que lo notó preocupado.”, contó la familiar al mismo medio.

Según relató la pariente de Santiesteban al mismo medio, luego de llegar a su hogar, el patrullero se comunicó con la mamá de su hijo, con quien no convive, y quien también manifestó que percibía algo extraño. Al cuestionarlo por su actitud, el uniformado le contestó a la madre de su pequeño, que estaba bien y que solamente estaba estresado por su labor diaria, pero le señaló que descansaría para luego “cumplir algo que debía”.

De acuerdo con lo informado por la familiar del patrullero al diario cucuteño, posteriormente, cerca de las 4:00 de la tarde del mismo día, el hombre de 33 años de edad salió a pie de su casa, con rumbo desconocido. La pariente de Santiesteban así mismo precisó que el hecho les pareció muy extraño, puesto que la costumbre del uniformado para movilizarse era usar su moto o pedir un taxi.

Fue a las 10:00 de la noche de ese mismo día que se conoció la desaparición del patrullero, luego de que un compañero de trabajo al enterarse que el uniformado no había llegado a su turno, fue a preguntarlo a su hogar.

“Nos dicen que la vecina es la que le advierte que él no está. El amigo se asomó y vio su moto y ahí es cuando empiezan a llamar a todos los familiares.”, detalló la familiar de Santiesteban al mismo medio.

Desde entonces, las autoridades se encuentran investigando la desaparición del patrullero, con el fin de dar con su paradero. Al respecto, RCN Radio conoció que los familiares de Santiesteban solicitaron a la Policía acelerar las indagaciones pues, hasta el momento, no han recibido suficiente información sobre el caso.





