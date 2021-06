Video | Así quedó registrado el asalto a una mujer en una cajero automático

Una mujer fue víctima este martes 29 de junio de un atraco dentro de un cajero automático en Medellín. La terrible escena quedó grabada gracias a la cámara de seguridad del cajero.

En la grabación, que no dura más de un minuto, se observa a la joven retirando tranquilamente el dinero. De repente, un sujeto ingresa al cajero con un cuchillo en la mano y amenaza a la mujer para que no solo entregue el dinero sino todo lo que lleva en el bolso, su celular y hasta una cadena que le arranca.

El delincuente entró al cajero con tapabocas y un casco de moto por lo que es difícil de reconocer. Antes de salir, el ladrón se tomó su tiempo para guardar lo robado dentro de los bolsillos de su chaqueta y hasta quitarle la funda al teléfono para luego irse caminando como si nada.

Este es el video:

Aunque actualmente existen múltiples herramientas digitales para hacer pagos y transacciones sin tener que utilizar efectivo, su uso sigue siendo alto en Colombia. De acuerdo con un informe realizado por la compañía Minsait sobre tendencias en medios de pago, el 93,6 % de la población bancarizada en Colombia hace uso del dinero en efectivo para pagar sus gastos mensuales.

Debido al alto uso de este canal, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar ser víctima de la delincuencia al momento de realizar estas operaciones.

- Respete su turno en el cajero automático, espere a una distancia prudente del usuario que lo está utilizando.

- Nunca comparta su clave.

- Use preferible números para su clave que no sean fáciles de descifrar como el número de celular o cédula.

- No acepte ayuda de desconocidos al realizar sus operaciones financieras.

- Acuda siempre a lugares seguros con buena iluminación y concurridos, como centros comerciales o supermercados. Evite ir a lugares solitarios o de noche.

- Verifique que los cajeros no tengan ningún objeto extraño en el teclado, pantalla o ranura, para evitar la clonación de su tarjeta.

- Active la opción de alertas en mensaje de texto y correo electrónico para que sea informado cada vez que realice una transacción.

- Solicite acompañamiento de la Policía Nacional cuando efectúe retiros de grandes sumas de dinero.

- Manténgase alerta de lo que sucede a su alrededor.

- Asegúrese de retirar la tarjeta del cajero luego de realizar la operación.

- Cambie constantemente su clave, así se disminuye el riesgo de que los delincuentes puedan descifrarla o clonarla.

Recientemente, una ciudadana de la capital del país grabó un video a modo de advertencia para que a otros ciudadanos no les pase la situación que ella vivió y que, por poco, la convierte en una nueva víctima de los ladrones de la ciudad. A través de redes sociales, esta mujer dio a conocer que se dirigió a un cajero automático ubicado en la calle segunda con carrera 14B, pleno centro de Bogotá, que queda justo en un centro médico.

Según Noticias Caracol, la mujer acudió a este cajero manifestando que le daba seguridad por su ubicación, pero con lo que no contaba es que, aunque el lugar fuera seguro para ella, el cajero no lo era, pues ya había sido alterado por los delincuentes. La ciudadana siguió los pasos tradicionales para retirar $200.000 pesos de su cuenta bancaria, pero cuando terminó la transacción el dinero no salió por la ranura del cajero, a pesar de que en su cuenta ya se registraba el retiro de este.

Lo que hizo esta mujer, fue clave para que no se convirtiera en una nueva víctima de los ladrones y pudiera recuperar su dinero, ella no se retiró del lugar, se quedó ahí y llamó a la Policía Nacional para solicitar ayuda. Los oficiales que llegaron al lugar revisaron el cajero automático y se encontraron con que tenía instalada una claqueta falsa en la parte donde sale el dinero, lo que no dejaba salir los billetes, pues se quedaban pegados.

Foto: capturas video Noticias Caracol

