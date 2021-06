Mariana Gómez, actriz de la ‘Reina del Flow 2’, confesó el sacrificio que hizo para terminar de grabar la novela

Mariana Gómez

La actriz Mariana Gómez habló con el programa ‘La Red’ donde confesó los difíciles momentos que vivió mientras grababa la segunda temporada del seriado ‘La Reina del Flow’ donde da vida a Irma ‘El Huracán’ y tuvo que poner en una balanza qué tan importante es el trabajo sobre la salud emocional.

Mientras la joven se encontraba en los sets de grabación, su madre se vio obligada a recibir una intervención neurológica bastante complicada.

“A veces uno pone las cosas en una balanza y uno dice ‘¿qué tanto o qué tan importante debo sacrificar por mis sueños, no?’, mi mamá el año pasado estuvo un poquito enferma, le tuvieron que realizar una cirugía un poco riesgosa y yo no pude viajar a estar con ella, fue una intervención neurológica difícil”, confesó Mariana a ‘La Red’.

La paisa confesó que se sintió impotente en ese momento, pues su cuerpo se encontraba en Bogotá en las grabaciones pero su mente y corazón se encontraban en Medellín junto a su mamá, y agregó:

“Esos momentos son difíciles, son duros, no poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía y darle un abrazo antes que entrara a cirugía porque claramente uno siempre tiene la fe de que todo va a salir muy bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera y existe como esa angustia de no poder haberla abrazado y acompañado por temas de trabajo”.

El día que se llevó a cabo la intervención de su madre, la cual demoró un par de horas, Mariana desde la distancia enviaba todas sus buenas energías y le pedía a Dios en cada instante que protegiera a su madre, mientras ponía su mejor cara y disposición para sacar adelante las grabaciones de ‘La Reina del Flow 2’.

“Orar, pedirle a Dios que la protegiera, que todo estuviera muy bien y tener fe y confianza en que todo es perfecto, que si yo no había podido viajar y tenía que estar grabando era porque la vida así lo quería porque mi momento y mi lugar estaban aquí con la producción, entender y aceptarlo con amor”, reveló la actriz.

La joven mencionó que todo salió muy bien en el procedimiento quirúrgico de su mamá y que días después pudo regresar a Medellín a visitarla y darle ese abrazo que tanto anhelaba, pese a la situación de salubridad que pasaba el país en medio de uno de los picos de la pandemia del covid-19.

“La emoción y la felicidad de verla, de haberla visto bien en dos días libres que tuve en grabaciones, no te puedo explicar la alegría de ese abrazo así estuviéramos en pandemia yo me fui como con mil pruebas covid encima, con mi tapabocas muy confiada y con mucha fe que todo iba a estar bien a darle ese abrazo enorme”.

Mencionó para ‘La Red’ que todo esto le sirvió como un gran impulso para poder finalizar todo el proyecto con la energía y la actitud. Adicionalmente, la actriz dice que regresó a Bogotá con el corazón arrugado por no poder compartir más tiempo con su madre durante la recuperación, lo que le dejó una gran reflexión.

“La importancia de vivir el momento, el aquí y el ahora, de estar presentes con las personas que más quieres porque no sabemos hasta cuándo van a estar ellos o hasta cuándo vamos a estar nosotros y no sabemos en qué momento la vida nos puede cambiar y dar un giro enorme, lo más importante es que muchos de nosotros aprendimos a valorar el momento presente, la familia y la salud”, concluyó la artista.

