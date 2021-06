Concejal urge a administración distrital implementar toque de queda para recuperar la seguridad en Bogotá

Después de las manifestaciones del pasado 28 de junio en la capital, en las que la ciudad sufrió ataques que afectaron la seguridad, la infraestructura y la movilidad, voces en el Concejo demandaron acciones más contundentes para garantizar el orden público para evitar más daños y preservar la tranquilidad de los ciudadanos.

En ese sentido, Lucía Bastidas Ubaté (Partido Alianza Verde) aseguró que se debe adoptar el toque de queda, que cobije a ciertas zonas de la capital para disminuir la escalada de violencia que se presenta en la ciudad a dos meses del Paro Nacional.

Para ella, la orden reciente de la alcaldesa Claudia López de prohibir las aglomeraciones en el sector de Portal Américas y Suba es importante, pero es necesario ir “más allá” para contrarrestar el vandalismo que ha desdibujado las protestas.

De acuerdo con la cabildante del partido Alianza Verde, se debe combatir la delincuencia en las zonas de mayor conflicto, como lo son el Portal Américas, Portal Suba y el sector de Yomasa y Santa Librada, estos dos aledaños al Portal Usme.

Para Bastidas, es necesario reconocer las dinámicas de delincuencia organizada que se cita en grandes grupos para provocar destrozos, bloqueo de vías, peajes ilegales, así como intimidar a manifestante y comunidades.

Cabe recordar que el balance del 28 de junio dejó el secuestro de 8 buses, 8 buses troncales y 26 zonales vandalizados, así como daños y destrozos a la infraestructura simultánea en las tres localidades.

Así ha sido por dos meses, los vecinos no aguantan más. No basta una orden de prohibir aglomeraciones, porque como ya lo vimos ayer, no se toman en serio por los manifestantes. Se requieren decisiones de fondo que eviten que se presenten más daños, más heridos e incluso más pérdidas de vidas