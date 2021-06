Yina Calderón y Andrés Arévalo contaron detalles sobre su relación

Tomadas de Instagram @yinacalderonoficial

El pasado 1 de junio, la influenciadora Yina Calderón anunció su ruptura amorosa con Andrés Arévalo, un hombre que hasta entonces era poco conocido para muchos, pero que ganó fama tras publicar sus primeras fotos junto a la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ hacia finales de 2020.

Sin embargo, este lunes la mujer de 29 años sorprendió a sus seguidores con unas historias que confirmarían el regreso de la pareja. La DJ aprovechó para interactuar con sus seguidores y activar la casilla de ‘preguntas y respuestas’, en donde recibió todo tipo de cuestionamientos sobre su relación amorosa.

Una de las preguntas que decidió responder la empresaria de fajas fue la razón por la cual en repetidas ocasiones le ha puesto fin a su relación.

“Yo no hablo casi de eso, pero a mí me gusta el traguito y el traguito me ha llevado a tener muchos problemas en mis relaciones, en muchas cosas, entonces, yo creo que ese es el altibajo más grave entre los dos, porque él no toma”, reveló Calderón.

Asimismo, los usuarios de la red aprovecharon para salir de dudas y preguntarle quién había dado el primer paso en la relación, que se confirmó a finales del año pasado.

“En una putifiesta yo estaba tomadita y yo le dije ‘venga bebé, usted quiere ser mi novio, dígame’ y él al otro día me dijo ‘usted se acuerda lo que me dijo ayer’ y yo le dije ‘no, pero si le dije algo de una’ y ya, nos hicimos novios”, detalló la empresaria, quien identificó a su pareja como el más celoso de la relación.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 3.2 millones de seguidores, Calderón había anunciado que estaba soltera, revelando la decisión por la que había decidido terminar con su noviazgo.

“Quiero decirles que oficialmente terminé con mi novio. No sé qué pasó, pero él es una gran persona. Simplemente lo amo y ya, normal. No hay nada más que decir, le pusimos punto final a la relación y ya, terminamos. No pregunten tanto que él es un gran hombre, es un bebesote. Mis mejores deseos y éxitos”, aseguró la huilense de 29 años.

Cabe recordar que hace unas semanas, Arévalo fue captado en la celebración de su cumpleaños junto a otra mujer en un reconocido bar, sin embargo, Yina no dejó pasar la oportunidad para recordar a su expareja el emotivo día con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños para el amor mío y aunque hoy no pueda estar a tu lado te deseo la pases genial hoy. Te amo mucho”, escribió en su publicación en Instagram la cual borró al poco tiempo.

Por otro lado, arremetió contra quienes se burlaron del dolor que siente y concluyó con una captura de pantalla en la cual muestra los mensajes más recientes que le envió a Andrés Arévalo por WhatsApp, y que dejan en claro los buenos términos en los que quedaron.

“Te amo, gracias por todo, te amo con mi vida”, se lee en el chat entre Yina Calderón y su exnovio.

