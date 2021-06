La Liendra se defiende de las críticas que recibe por su trabajo como ‘influencer’: “Sigan en sus oficinas o recibiendo órdenes”

Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

En su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ en las redes sociales, compartió un mensaje con sus seguidores y con aquellos que, por el otro lado, critican su trabajo como influenciador. Mientras comparte lo que ha sido su viaje por los Emiratos Árabes, de la mano de su novia, la también influenciadora, Dani Duke, Mauricio se tomó un momento para asegurar que aunque no muchos respetan su trabajo, no se detendrá en el camino par cumplir sus metas. La Liendra aseguró que muchos lo critican por lo ‘fácil’ de su labor, pero que a pesar de darle ese calificativo al trabajo en internet, no han logrado el éxito que él tiene.

“Me alegra ver como el que en algún momento dijo que hacer videos y entretener en Instagram es fácil (...) frustrado porque nadie ve su contenido”, comenzó diciendo La Liendra sin especificar a quien le dedicaba aquellas palabras. En su publicación, que acompañó con una foto de él mismo, manifestó que aquellos que lo critican son unos ingenuos. “Sigan en sus oficinas o recibiendo órdenes”, enfatizó.

En medio del mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, La Liendra comentó que lo difícil de trabajar en internet no es volverse famoso sino que, por el contrario, el verdadero reto es mantenerse vigente, particularmente en un mundo en donde la tendencia o relevancia de un tema puede durar, incluso, solo un día.

La Liendra

La Liendra comentó que aunque su trabajo no es algo que se enseñe en el colegio, merece respeto, al igual que cualquier otra profesión. “La inteligencia no se mide por materias o cartones (...) tú eres bueno en algo más que en estudiar”, sentenció.

Los argumentos que entregó Mauricio para sustentar sus alegatos tuvieron que ver con lo crítica que puede ser la sociedad frente a alguien que decide salir del molde establecido. Según él, lo que quiere la gente son copias, y no ‘gente diferente’. “Nunca permitas que un profesor te diga que no serás alguien porque perdiste su materia”, recomendó La Liendra a sus seguidores a quienes les aconsejó, además, que entendieran que tener menos habilidades en un aspecto académico o de la vida no es sinónimo de ser ‘malo en todo’, pues cada ser humano tiene sus fortalezas.

“Sigue tus locuras y tú instinto así no tenga nada que ver con lo normal, el mundo está lleno de gente normal y de empleados”, recalcó. Mauricio Gómez invitó, a quienes vieron la publicación, a tener más confianza en si mismo. “Piensa diferente, cree en ti (...) deja de luchar por los sueños de otro y lucha en los tuyos”.

La Liendra y Dani Duke llegaron a Dubái el pasado 19 de junio y, en medio de lo que compartió la pareja sobre su viaje, estuvo el acalorado momento que vivieron en el aeropuerto, en donde fueron detenidos por unos cuantos minutos, sin embargo, como lo dijo el mismo Mauricio, se trató solo de un susto. A partir de allí, la pareja alquiló un lujoso vehículo deportivo para andar por las calles de la ciudad y ha compartido varias excentricidades que han dejado ver en sus respectivas cuentas de Instagram. En la mañana de este lunes, La Liendra ha compartido videos de él montando en cuatrimoto con Dani y de los momentos que vivió montado en una patineta sobre la arena.





Seguir leyendo: