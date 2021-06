Estudio revela qué tan polarizado está el país en las redes sociales

Imagen de referencia. El estudio analizó más de 2,6 millones de ‘tweets’ de ciudadanos del país. EFE/Sascha Steinbach/Archivo

El estudio sobre polarización de audiencias, realizado por la Fundación Ford, Fundación Santo Domingo y Open Society Foundations, reveló qué tan polarizado se encuentra el país en las redes sociales con respecto a diversos temas de la coyuntura nacional. Los resultados de la investigación indicaron que Colombia no se encuentra tan dividida en Twitter como se cree.

En esta red social es frecuente que se abran los espacios para la opinión, el debate y el acceso a la información. Políticos, empresarios, ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas, entre otros, la emplean diariamente para expresar sus posturas y pensamientos sobre uno o varios temas en particular. Sin embargo, ello también ha dado pie a que, de manera regular, ocurran enfrentamientos entre los usuarios.

Las investigaciones analizaron más de 2.6 millones de tweets de ciudadanos del país en torno a seis temas principales durante el 2020: Proceso de Paz, Protesta Social, Corrupción, Venezuela, Medio Ambiente y Género y Diversidad. Para ello se tuvieron en cuenta múltiples indicadores y herramientas especializadas, destacando algoritmos no supervisados de segmentación, coeficientes de modularidad, análisis de emociones y valoración de gramáticas polarizantes.

Según los resultados, el tema del Proceso de Paz es uno de los que más polariza en el país. En esa misma línea, la discusión sobre la Justicia Especial para la Paz es una de las más fuertes. “A lo largo del año, una de las cuentas de Twitter más mencionadas en la discusión fue la oficial de la Jurisdicción Especial para la Paz (@jep_colombia). Los usuarios, predominantemente, tienen sentimientos de angustia y enojo por el desempeño de la JEP desde la firma del Acuerdo”, escribió uno de los apartados del estudio.

La mencionada división corresponde a dos grupos particulares: uno con posiciones políticas conservadoras, y otro, más heterogéneo de periodistas, analistas y medios de comunicación: ambos evidenciaron posturas distintas y distanciadas entre sí. Sin embargo, Juliana Uribe, directora ejecutiva de Movilizatorio, expresó que esa diferencia puede no estar tan relacionado con los partidos políticos, sino con pequeños grupos que comparten visiones similares:

“Hay una desconexión entre el ala más conservadora y el ala más progresista de la sociedad, cada una de ellas les llega a sus audiencias […] es como si tuviéramos dos países en el tema de paz, con conversaciones totalmente aparte y teniendo poca interacción los unos con los otros”, dijo en declaraciones recogidas por El Espectador.

Los temas de protesta social, corrupción y Venezuela no evidenciaron muestras de polarización, puesto que no existen, hasta el momento, dos grandes grupos que tengan opiniones enfrentadas al respecto. Sin embargo, estos ítems sí tuvieron tendencias a poderlo estar de cara al futuro. “Se palpa desesperanza y una desaprobación general de los gobernantes, ligados a los temas de corrupción”, apuntó Uribe.

Dentro de ese rubro, el 80% de los usuarios en redes siente nerviosismo ante la situación actual del país y el 75% de ellos manifestó preocupación por la violencia, así como una sensación de desprotección por parte de la fuerza pública.

Hablando de Venezuela, si bien la xenofobia y la migración no son la fuente principal del debate en internet, sí es empleado con frecuencia para atacar a los opositores o a quienes no compartan el mismo punto de vista. No obstante, el punto que sí genera una gran discusión (94%) es el aborto. El 61% indicó que este es un derecho fundamental, y por lo tanto, la mujer debe tener potestad para decidir sobre su cuerpo. Mientras que el 29% dice que prima el derecho a la vida del bebé, entonces, realizar el procedimiento es un asesinato. Un 10% no expresó opiniones a favor o en contra.

La discusión sobre el medio ambiente es en la que existe mayor concordancia. El 39% de las personas se consideran defensores de la naturaleza, y un 61% muestran entusiasmo por el cuidado del medio ambiente, pero, asimismo, no escondieron su preocupación por la deforestación producto de las licencias que las multinacionales reciben para la explotación de los recursos naturales.

