Marta Lucía Ramírez rechazó nombramiento de comisario de Familia de Bucaramanga, investigado por maltrato a una mujer

Vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, rechazaron el nombramiento de Fabián Gonzalo Canal como Comisario de Familia de Bucaramanga. Foto: Vicepresidencia.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, rechazaron enfáticamente el nombramiento de Fabián Gonzalo Canal como comisario de Familia de Bucaramanga, quien durante su periodo de prueba para el cargo, fue señalado de agredir a una mujer.

Ambas funcionarias se refieren a la decisión que la Secretaría Administrativa de Bucaramanga tomó el pasado 26 de mayo, cuando, a pesar de que Canal Rolón había sido suspendido en enero por la Procuraduría tras encontrar evidencia de maltrato a una mujer, lo nombraron en el cargo.

Para Marta Lucía Ramírez es grave y contradictorio que un cargo creado, precisamente, para proteger y atender a las mujeres víctimas de violencias, tenga a su cabeza a una persona señalada de golpear a una usuaria de la Comisaría de Familia de La Joya, en la capital santandereana.

“Nuestro ejemplo es fundamental como servidores públicos, para enviar mensajes claros, coherentes y contundentes a la ciudadanía. Es decepcionante encontrarnos con esta situación, que es casi una afrenta a las víctimas de violencia de género, así como a quienes trabajamos por el empoderamiento de las mujeres”, dijo.

Cabe señalar que, tan pronto se conoció la denuncia en medios de comunicación y redes sociales en enero y en el marco de la Estrategia “Mujeres Libres de Violencias”, desde la Vicepresidencia y la Consejería se adelantaron los requerimientos ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, y a la fecha están en curso las respectivas investigaciones.

Para la consejera Presidencial, Gheidy Gallo, “dada la gravedad de la denuncia, son muy importantes los avances en las investigaciones de las autoridades, no solo para atender el reclamo de la ciudadanía, sino también para castigar con severidad la conducta del funcionario, por faltar a su deber de respeto, imparcialidad y rectitud, como principios de la función pública”.

En este sentido agregó que, “el nombramiento de este funcionario como Comisario de Familia afecta la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, especialmente de las mujeres, porque la misión principal de los servidores públicos es proteger a las comunidades, y en el caso de las mujeres, velar por garantizar sus derechos”.

Las altas funcionarias reiteraron su compromiso de seguir trabajando articuladamente con todas las entidades para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Así sucedieron los hechos

La agresión a la mujer se dio a conocer gracias a un video grabado por la víctima, quien era una usuaria del servicio de la Comisaría. En las imágenes se observa cómo el funcionario le pide a la joven que deje de grabarlo y sin mediar palabra, se lanza sobre ella para darle una cachetada.

Después de que la denuncia fuera pública, la Alcaldía de Bucaramanga, a cargo de Juan Carlos Cárdenas emitió un comunicado rechazando rotundamente el maltrato a la ciudadanía y a las mujeres en particular.

En el documento, la administración expresó que la Secretaría de Interior de la ciudad remitió el caso concreto a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía con miras a adelantar el proceso correspondiente. El hecho finalmente llegó a la Procuraduría.

Comisario de familia golpeó a una mujer en Bucaramanga / (Caracol Radio).

“No vamos a permitir ningún acto de violencia contra la ciudadanía y mucho menos contra la mujer. He pedido a la oficina de Control Interno Disciplinario que investigue a fondo el caso de agresión que involucra a un funcionario de la Alcaldía para tomar acciones rápidamente”, señaló Cárdenas.

Sin embargo, según el diario La Vanguardia, el hombre sí había recibido sanción por parte de la Procuraduría con suspensión de dos meses, -el pasado 11 de mayo- solo 15 días antes de que lo nombraran como Comisario.

La alcaldía especificó que al momento de darle el cargo no se tenía información sobre esta sanción. Inclusive, César Augusto Castellanos, secretario administrativo, señaló que la responsabilidad es de la Comisión Nacional del Servicio Civil y no de la Alcaldía.

“Cuando se hace selección de personal por mérito quien escoge el personal no somos nosotros y mientras la Comisión no los saque de la lista de elegibles nosotros no tenemos otra cosa que seguir nombra a la gente que está en este documento”, señaló.

