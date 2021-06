Candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras, aunque diferentes personajes de la política lo dan como un hecho, el dirigente había rechazado la posibilidad: “Consíganse otro marrano”

Mientras algunos reportan que será candidato en 2022, otros confirman que el ya dos veces aspirante a la Presidencia de la República pide que no cuenten con él. Foto: Colprensa

No es un secreto que a Germán Vargas Lleras, uno de los políticos más rodados de Colombia, le quedó pendiente la presidencia en dos oportunidades clave. El líder de Cambio Radical se quedó en primera vuelta en ambas ocasiones. En 2010, su primera aspiración, quedó de tercero por detrás de Antanas Mockus y Juan Manuel Santos.

Sin embargo, bajo Juan Manuel Santos, siempre fue tenido en cuenta como ficha clave a pesar de los reportes de desencuentros ideológicos entre los políticos. Entre 2010 y 2017, Vargas fue Ministro del Interior y de Justicia, Ministro de Vivienda y Vicepresidente de la República. Sin embargo, antes de cumplirse el tiempo de inhabilidad, el bogotano se deslindó del Gobierno para perseguir su propia aspiración.

Por medio del movimiento ciudadano ‘Mejor Vargas Lleras’, el exsenador se unió con Juan Carlos Pinzón y sin los parámetros de su partido para contar con libertad de coalición para el último escalafón de su trayectoria política.

Sin embargo, a espaldas de la familia Char, el político quedó en cuatro lugar en una derrota que lo alejó de los reflectores centrales de la actualidad política del país. A pesar de perder, algunas fichas de Cambio Radical aún llaman a su líder a hacer presencia en el tarjetón de 2022.

Durante los primeros meses de 2021, quien se ha vuelto un opinador de la gestión actual por medio de su columna en el diario El Tiempo nunca descartó una posible aspiración que pruebe que la tercera es la vencida. Figuras importantes al interior como el senador Richard Aguilar lo perfilan para el cargo máximo.

En conversación con Semana, a principios de año, el político dijo que las elecciones comenzaron temprano y que no pretendía ser parte de una larga lista de opcionados. “No he decidido nada; sigo esperando juicioso mi turno de vacunación”, dijo jocosamente a Semana.

¿Por qué revivió la polémica?

El portal Primera Página dio crédito de que este viernes, 25 de junio, sería el día que Germán Vargas Lleras anunciara su candidatura presidencial. En Blu Radio, Néstor Morales y Felipe Zuleta Lleras, familiar del político, debatieron sobre la posibilidad al aire en ‘Mañanas Blu’.

De acuerdo con Felipe Zuleta, hace unos meses habló con Vargas y le comentó que “No, mi vida política no me interesa. Si acaso, me gustaría lanzarme al consejo de Bojacá”, expresó el periodista.

Bojacá, Cundinamarca es en donde el político tiene su finca y en donde comenzó su carrera como concejal. Su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, también terminó su carrera en dicho cargo.

Por otro lado, en W Radio, Julio Sánchez Cristo confirmó que la candidatura de Vargas no va. El periodista informó que el político dedicará su columna del domingo en El Tiempo a la crisis sanitaria en Colombia. Incluso, reveló el director de la emisora, el texto irá en contra de Fernando Ruiz, ministro de Salud y ficha del Cambio Radical en el gobierno de Iván Duque.

La columna, llamada ‘El Paquetazo’, critica los movimientos de la Superintendencia de Salud, las altas cifras del covid-19 y la lenta vacunación.

Entretanto, Sánchez comentó que sectores empresariales en Colombia comenzaron a llamar al dirigente para apoyar una posible candidatura. Según el periodista, la respuesta fue la siguente: “Busquen a otro marrano”. Además, expresó que seguirá opinando y apoyando a la persona que llegue a la Presidencia.

“Germán Vargas Lleras no va”, cerró Sánchez la importante franja informativa de la mañana.

