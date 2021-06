Jhonny Rivera habló de los efectos secundarios que le dejó la vacuna anticovid

Foto tomada de Instagram @JhonnyRivera

Son cientos de colombianos los que han viajado a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, teniendo en cuenta que en su país natal la espera es mucho mayor y Jhonny Rivera fue uno de los que tomó la decisión de ‘cruzar el charco’ para inmunizarse.

Así lo hizo saber hace varias semanas, cuando compartió el momento en que recibió su primera dosis e informó que tendría que volver a mediados de junio para aplicarse la segunda vacuna allí mismo, en Miami.

Muy cumplidamente, el cantante risaraldense asistió a la cita y viajó por segunda vez en el mes a territorio norteamericano para terminar el proceso. Sin embargo, esta vez la sensación que le dejó el medicamento fue diferente y los efectos secundarios se hicieron presentes durante varios días. Motivo por el cual se apartó de las redes sociales.

“Mi gente, ustedes me preguntan por qué he estado tan perdido todos estos días y es que he estado enfermo. Esa vacuna me pateó. Les cuento que me dio dio un dolor de cabeza terrible (...) A mí casi nunca me duele la cabeza y esta vez sí, mucho”, comentó Jhonny Rivera.

También mencionó que, por fortuna, no hubo otros dolores que le afectaran o por los cuales tuviera que alarmarse, e informó que ya se encuentra a puertas de salir de este episodio.

“Gracias a Dios no fue nada más, no me dio fiebre, mareo ni nada, solo fue el dolor de cabeza (...) Ya estoy bien, afortunadamente”, concluyó el artista al respecto.

Jhonny Rivera no viajó a Estados Unidos solo por la vacuna

El intérprete de música popular estuvo de visita donde el ‘Tío Sam’, no solo por temas médicos, sino también profesionales, ya que llevó a cabo una serie de conciertos para sus fanáticos en este país.

Por supuesto, también aprovechó el viaje para conocer algunos de los más icónicos lugares que se albergan al extremo sureste de La Florida. Fincas, lujosos restaurantes, aviones y vehículos deportivos, son algunos de los escenarios en los que Jhonny posó para sus millones de seguidores en Instagram.

Además, por esos días se le vio muy cercano al humorista colombiano conocido como Piter Albeiro, de quien recibió una invitación que no pudo rechazar y con la cual completó una memorable experiencia, de la que quedó evidencia a través de varios videos que ambos compartieron desde sus respectivas cuentas.

Se trató de un paseo por las playas de Miami que duró varias horas y del cual disfrutaron a bordo de un yate que es propiedad del comediante colombiano, en el que acompañaron su encuentro de cerveza, comida y música. También disfrutaron del atardecer y recordaron que se conocen hace mucho tiempo.

“Mi amigo Piter Albeiro me llamó y me dijo: ‘vi que estás por Miami y quiero que me aceptes una invitación, por favor’. Y yo que estaba solo en el hotel, sin hacer nada... y me trajo en su yate a dar una vuelta por todo Miami ¿Qué tal esta vista? ¡Es una cosa de locos!”, comentó Jhonny Rivera en una de las grabaciones que hizo en aquel momento.

El intérprete de canciones como ‘Soltero’ y ‘Mejor solito’, también le agradeció a Alejandro Leiva (nombre de pila del cuentachistes) por haberlo tenido en cuenta y le manifestó el aprecio que siente por su amistad, ante lo cual recibió unas palabras recíprocas. “Yo quiero mucho a Jhonny porque siempre ha sido el mismo. Nos conocemos desde hace años”, concluyó Piter Albeiro.

