Noche de drama y llanto para Ana María Estupiñán y Lorna Cepeda: hay una nueva eliminada de Masterchef

Los famosos colombianos que participan en la versión 2021 de Masterchef Celebrity volvieron a ponerse sus delantales para defender su puesto en el programa. Este domingo, 3 de junio, Emmanuel Esparza, Liss Pereira, Endry Cardeño y Freddy Beltrán fueron los capitanes de cuatro distintos equipos que debían cumplir un ciclo de retos para que sus equipos subieran al balcón de la salvación y no les tocara usar los delantales negros de sentencia.

Los capitanes tuvieron que elegir a un miembro de sus equipos para que cada uno los representara y quien ganara cada etapa salvaba a los miembros de su equipo de ser sentenciados. El primero en ganar fue Pity, del equipo azul, quien preparó un rico plato cuyo ingrediente principal era la pechuga de pollo. Los jurados eligieron su preparación y así logró salvar a Endry Carreño, Frank Martinez y Lucho Diaz.

La segunda etapa de la prueba consistió en preparar alitas de pollo, reto que ganó el equipo blanco, conformado por Emmanuel Esparza, Catalina Maya, Ernesto Calzadilla, Alicia Machado y Diego Camargo. Este último tuvo la responsabilidad de preparar el plato y lo hizo casi que perfecto, así que se llevó todos los halagos de los jueces.

Con solo dos equipos esperando ser salvados empezó el sufrimiento en Masterchef. La tercera etapa consistió en preparar un pernil y el equipo que mejor lo logró fue el azul, conformando por Marbel, Julio Sánchez, Mario Espitia, Liss Pereira y Carla Giraldo, dejando así al equipo verde de Freddy Beltrán, Lorna Cepeda, Ana María Estupiñán, Viña Machado y Gregorio Pernía con los delantales negros.

En este momento se vieron las primeras lágrimas del capítulo, pues Ana María y Lorna, quienes habían estado a cargo de cocinar el pernil, se sintieron culpables de enviar al reto a muerte a todos su equipos.

En el reto para luchar su cupo en la competencia, Freddy, Lorna, Ana María, Viña y Gregorio tuvieron 60 minutos para hacer tres pasteles de yuca y el aderezo de ají. Los jueces fueron muy enfáticos al decir que el plato de la competencia, aunque es parecido a una carimañola costeña, es distinto, pues el producto es más grande y el recubrimiento de masa debía ser más delgado.

Con las manos a la obra, todos iniciaron a preparar sus tres pasteles de yuca, sin embargo, Lorna Cepeda lo tuvo más difícil porque tenía una mano casi inmovilizada. El jurado le permitió recibir ayuda durante 15 minutos de Endry Carreño, además, Viña, quien también estaba compitiendo, sacó de su tiempo para ayudar a Lorna a cortar y pelar yuca.

“Me puedo puyar el ojo pero no me va a salir nada porque ya todas las lágrimas me las gasté anoche después del reto de equipos”, dijo Lorna al ver el apoyo de sus compañeras.

Los nervios se apoderaron de varios de los participantes. Se presentaron contratiempos, pues a Ana María se le explotaron varios pasteles de yuca dentro de la olla con aceite y a Ernesto Calzadilla, por ejemplo, se le desarmaron.

Viña Machado logró sacar adelante sus pasteles de yuca y se llevó los elogios de los chefs.

Finalmente, Lorna Cepeda tuvo varios errores y no presentó el plato completo, por lo que no descretó a los jurados y salió de la competencia

