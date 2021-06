El emotivo homenaje que recibió Epa Colombia de sus trabajadores, amigos y familia

Este miércoles, 9 de junio, la influenciadora conocida como Epa Colombia recibió un emotivo homenaje por parte de varios colaboradores que trabajan en su empresa de ketarinas, quienes decidieron sorprenderla con motivo del recibimiento oficial de su bodega y para apoyarla en medio de la polémica que enfrenta por el lanzamiento de un nuevo producto, cuya publicidad fue protagonizada por una niña afro.

Fue su amiga Koral Costa quien grabó y compartió a sus miles de seguidores el momento en el que Daneidy Barrera (nombre de pila) llega al lugar y, luego de finiquitar los procesos pendientes para la adquisición de la propiedad, ve cómo de manera inesperada varios trabajadores salen de su escondite para demostrarle que cuenta con todos ellos.

“Mi amiga Daneidy, va a recibir la nueva bodega –que le quedó espectacular–, pero ella no sabe que la estamos esperando ni que yo estoy aquí ¡Todo es una sorpresa!”, señaló la artista caleña que, en historias posteriores, dejó ver el gran muro que destinaron para que todo aquel que llegue al lugar, si así lo desea, escriba un mensaje para Epa Colombia.

Por ejemplo, la madre de la joven y controvertida empresaria comentó: “Sigue adelante. Dios es maravilloso contigo. Te amo”. Mientras que otros de los escritos que le dejaron en el muro fueron: “Dios te ama y eres su reina porque brillas con luz propia”, “el mundo nos espera” y “gracias infinitas”.

También se observa cuando algunas de las mujeres que trabajan a su lado, toman un micrófono y apoyadas de un video, le dedican unas profundas palabras de agradecimiento que, según la expresión de Epa Colombia, le causaron bastante sentimiento.

Sin embargo, lo que para muchos se hizo extraño es que la influenciadora no compartiera el momento en sus redes sociales, tal y como lo suele hacer siempre. Motivo por el cual señalan que se encuentra bastante afectada a raíz de las críticas que la señalan de promover el racismo por su lanzamiento de la keratina para niñas, cuyas ganancias anunció que iban a ser destinadas para ayudar a las personas más necesitadas del Chocó y Tumaco.

“Amiga mira, si tú me compras muchas keratinas de niña, toda mi ganancia será para el Chocó, toda mi ganancia será para Tumaco, porque yo sé que son personas que lo necesitan. Solicitaré a la Policía Nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de mi keratina”, aseguró Daneidy Barrera.