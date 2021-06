Alejandro Aguilar defiende a Ana Karina Soto de las críticas de la ‘Negra Candela’

Así lo anunció el actor Alejandro Aguilar, esposo de la presentadora Ana Karina Soto, por medio de un 'en vivo' en redes sociales. Foto: Instagram

Ana Karina Soto, presentadora del Canal RCN, está próxima a empezar un nuevo proyecto en esta empresa. Se trata del tradicional programa matutino de lunes a viernes que reemplazaría finalmente a ‘Muy Buenos Días’ y llegaría a hacerle competencia a ‘Día a Día’ de Caracol Televisión. A pesar de la expectativa, algunos comentarios de la periodista Graciela Torres sobre este programa no gustaron al esposo de la también modelo, quien salió en su defensa en las últimas horas.

‘Buen día Colombia’ es el nuevo magazín matutino que se espera en la pantalla de la televisión colombiana, este programa es un voto de confianza del Canal RCN a la presentadora Ana Karina Soto, quien desde hace años trabaja dentro de esta empresa, luego de empezar su carrera en el programa ‘Protagonistas de Novela’ de este mismo canal.

Sin embargo, no todos los comentarios que recibe Soto por este logro en su carrera profesional son positivos y en sus redes ha recibido muchos comentarios de personas que le auguran fracaso en este proyecto. No es la primera vez que el esposo de la presentadora, el actor Alejandro Aguilar, con quien lleva 10 años de matrimonio, sale en defensa de Soto por los malos comentarios, pero esta vez la defensa fue por los comentarios de otra personalidad.

La periodista de entretenimiento Graciela Torres, más conocida como ‘La Negra Candela’, ha estado muy pendiente en sus redes sociales sobre el lanzamiento de este nuevo programa de la franja matutina, pues asegura que es importante que haya competencia digna para ‘Día a Día’. Sin embargo, algunas palabras de la comunicadora no cayeron bien en el matrimonio de Soto y Aguilar.

Torres habría dicho que, según sus fuentes dentro del canal, “Ana Karina Soto se iba a quemar y no está dando pie con bola”, es decir que no estaría funcionando en su nuevo proyecto, incluso antes de que este salga al aire, además habría dado a entender que Soto fue la última opción del canal. Aguilar, en sus historias de Instagram, hizo mención a estos comentarios de la periodista y dijo “mi querida ‘Negra Candela’, nosotros somos de la cultura del esfuerzo, nosotros no hemos hecho carrera a punta de espectáculos”.

El actor agregó que “estos no son momentos de estar en conflicto, con todo lo que está pasando en el país, la inequidad y las injusticias no es el momento, pero sí quiero dejarle claro eso, hay que dejar de especular, de emitir juicios”.

Seguido a esto, el actor reseñó que su esposa se ha mantenido fiel a una propuesta a pesar de las críticas, y esa no es una razón para que se ‘queme’:

“¿Por qué se quemaría una mujer como Ana Karina Soto? ¿Por ser mi cómplice y productora de teatro y de mis películas y mis sueños? ¿Por trabajar sin descansar y sin pisotear a nadie? ¿Por mantenerse firme en una propuesta a pesar de las críticas? No se han quemado ustedes que no dejan de insistir con lo mismo”, dijo Alejandro Aguilar.

Esposo de Ana Karina Soto la defiende de malos comentarios de periodista

¿Cuándo se estrena ‘Buen día Colombia’?

De acuerdo con lo expuesto por RCN Televisión, desde el próximo 15 de junio los televidentes podrán disfrutar de este formato que contará con 10 secciones y con el cual se busca informar a través de una manera “más tranquila”.

“Será un programa dirigido a todas las familias colombianas, en donde encontrarán un espacio positivo, divertido, con temas de interés, entrevistas y los mejores invitados, para dejar de lado las preocupaciones y entretenerse durante dos horas”, expone el canal en su página web. Además, indican que los televidentes encontrarán en ‘Buen Día Colombia’, un espacio para aprender sobre salud, belleza, tecnología, sexualidad, astrología, y mucho más, de la mano de expertos en cada una de estas áreas.

SEGUIR LEYENDO: