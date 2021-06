Un rey vallenato y un artista noruego realizan particular homenaje a Bod Dylan en sus 80 años de vida

El actual Rey Vallenato, Manuel Vega, y el artista noruego Øystein Schjetne trabajan en un álbum dedicado Bob Dylan.

El Centro Cultural La Provincia decidió rendirle un tributo al cantante, músico, poeta y compositor estadounidense, Bob Dylan, como homenaje a su cumpleaños número 80, lo curioso es que el evento se realizará con la entrega de dos canciones del artista, pero convertidas al vallenato, se trata de los temas The times they are a changin’ y Just like tom thumb’s blues. Los encargados de esta composición fueron el actual Rey Vallenato, Manuel Vega, y el artista noruego Øystein Schjetne

Estas versiones de las canciones se estrenaron el pasado 22 de mayo y será solo el abrebocas de lo que será un álbum que también contará con los clásicos de Dylan en sus versiones originales. En entrevista con El Heraldo, el artista noruego confesó el por qué de este álbum y sobre todo por qué mezclarlo con un género musical tan autóctono.

“Lo primero que menciona Øystein es que descubrió el vallenato en 1999, en Bogotá, cuando realizaba una maestría en Sociología Industrial en la Universidad Nacional, ‘escuché algo en las emisoras, ese primer contacto fue mágico, quedé encantado’” cita El Heraldo, en donde relataron la vida del artista en Colombia.

Además, el noruego aseguró que desde que llegó al país solo ha encontrado riqueza musical, sonidos de exportación y gente que lo ha inspirado a crear más música.

“Uno de mis propósitos es contribuir a la exportación del vallenato, yo veía como la gente en mi país lloraba al escuchar un buen vallenato, esta música tiene un impacto sentimental enorme, su mensaje va mucho más allá de cualquier idioma. El vallenato de hoy no tiene calidad, la letra no es exportable, se necesitan composiciones como las que hicieron los juglares”, dice con voz fuerte Schjetne.

FOTO DE ARCHIVO. El músico estadounidense Bob Dylan actúa durante el día 2 del Hop Festival en Paddock Wood, Kent, Reino Unido. 30 de junio de 2012. REUTERS/Ki Price

El artista ya había tenido un par de acercamientos con la mezcla de las canciones de Dylan y el vallenato y las había publicado, sin embargo, no eran canciones completas sino solo maquetas de cómo podrían sonar, debido a la aceptación del público, en 2020, Manuel Vega, decidió grabar un álbum completo con el Rey del Vallenato. “Se vienen otras cuatro canciones, dos sones, un paseo y una puya. Tenemos el permiso de hacer los covers sin cambiar partes fundamentales. Todo se realizó a través de una empresa que se especializa en conseguir estos derechos (Distrokid.com) y que también se encarga de la distribución de las canciones a diferentes plataformas”, comentó al diario.

Los artistas señalaron que las canciones grabadas por el rey vallenato serán publicadas en las plataformas digitales Spotify, Tidal, iTunes, YouTube y unas 20 plataformas más el 22 de mayo.

<i>“Como regalo al hombre que tanto le ha dado al mundo hemos grabado dos de sus clásicos temas a ritmo vallenato, en el acordeón de Manuel Vega y acompañado de músicos del vallenato de gran renombre como son Leónidas Álvarez en la caja, Edwin Machuca en la guacharaca, Arnulfo Pájaro en las congas, Manuel Alejandro Vega en el piano y Estevenson Arnedo en la guitarra y el bajo</i>”, expresó el Centro Cultural La Provincia en un comunicado.

Sobre las razones del artista nórdico para fijarse en Manuel Vega, indicó que lo conoció su larga lucha tras la corona del Festival Vallenato y su talento fue lo que le llamó la atención para hacerlo participe de este proyecto.

Seguir leyendo: